Μουσικά Νέα 19.03.2026

Η Miley Cyrus σπάει τη σιωπής της για το Super Bowl 2027

Η επέτειος των 20 χρόνων από το «Hannah Montana» φέρνει την pop star στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Miley Cyrus τοποθετήθηκε για πρώτη φορά με σαφήνεια σχετικά με τα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει το ημίχρονο του Super Bowl το 2027, σε μια περίοδο όπου το όνομά της επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση λόγω της συμπλήρωσης 20 χρόνων από το «Hannah Montana».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety, η Miley Cyrus αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στο κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός, παραδεχόμενη ότι η κλίμακα του θεσμού προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση.

Διάβασε επίσης: Το απρόσμενο δώρο του Cookie Monster στη Miley Cyrus που έγινε viral

Όπως δήλωσε, «το Super Bowl έχει υπερβολική πίεση. Θα έπρεπε να κάνω την απαραίτητη εσωτερική δουλειά ώστε να μη σκέφτομαι ότι πρόκειται για το Super Bowl, γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και ότι είναι το πιο δημοφιλές θέαμα στον κόσμο».

Παρά τις επιφυλάξεις της, η Miley Cyrus άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, «αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να το κάνω όπως το Hannah-versary, δηλαδή ένα ταξίδι στη δισκογραφία μου σε κάθε εποχή, τότε πιστεύω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω».

Η αναφορά της σχετίζεται με το επερχόμενο επετειακό πρόγραμμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στην πλατφόρμα Disney+. Η σειρά «Hannah Montana», που ξεκίνησε το 2006, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την καριέρα της Miley Cyrus, οδηγώντας την από την εφηβική ηλικία στην παγκόσμια αναγνώριση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Miley Cyrus κατέγραψε 63 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, ανάμεσά τους τα τραγούδια «Wrecking Ball» και «Flowers» που έφτασαν στην κορυφή, ενώ 5 άλμπουμ της κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Billboard 200. Το εκτενές αυτό ρεπερτόριο ενισχύει την άποψη πολλών θαυμαστών ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για την κεντρική εμφάνιση στο Super Bowl. Η διοργάνωση του 2027 είναι προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Η στενή συνεργασία της Miley Cyrus με την Beyoncé, με την οποία συνυπέγραψε το τραγούδι «II Most Wanted», καθώς και η σύνδεσή της με τον Jay-Z και την εταιρεία Roc Nation που επιμελείται το ημίχρονο από το 2019, ενισχύουν περαιτέρω τα σενάρια.

Καθώς η Miley Cyrus εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της καριέρας της, η πιθανή παρουσία της στη σκηνή του Super Bowl θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμβολική και καλλιτεχνική κορύφωση μιας πορείας που ξεκίνησε από την τηλεόραση και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Διάβασε επίσης: Η Miley Cyrus αποκαλύπτει πώς έγινε μέλος του Avatar

2027 Hannah Montana Miley Cyrus Super Bowl
Οι Spice Girls ακυρώνουν την επανένωση για τα 30 χρόνια από το Wannabe

Klavdia, Arcade Music και Panik Records συνεχίζουν τις μεγάλες επιτυχίες τους

Λύθηκε το μυστήριο πίσω από την αλλαγή στο όνομα του Jay-Z

Οι BTS σαλπάρουν για το μεγάλο comeback – Δες το teaser του Swim από το ARIRANG

Akylas: Σαρώνει στα YouTube views πριν τη Eurovision 2026

Σε ιστορικό υψηλό η παγκόσμια μουσική βιομηχανία το 2025 με έσοδα 31,7 δισ. δολάρια

Η Ella Langley γράφει ιστορία και ξεπερνά Beyoncé και Taylor Swift

Ο Harry Styles σπάει ρεκόρ στα βινύλια και κοντράρει την Taylor Swift

Η Sade ετοιμάζει comeback με βαθιά προσωπικό χαρακτήρα

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Σε πύρινο κλοιό η Ελλάδα: Η βενζίνη «φλερτάρει» με τα 2 ευρώ μετά το πλήγμα στο Ιράν – Το μοντέλο Μελόνι πιέζει την Αθήνα

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι υποψήφιοι να διαδεχθούν τον Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου