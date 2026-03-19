Η Miley Cyrus σπάει τη σιωπής της για το Super Bowl 2027

Η επέτειος των 20 χρόνων από το «Hannah Montana» φέρνει την pop star στο επίκεντρο των συζητήσεων για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός

Η Miley Cyrus τοποθετήθηκε για πρώτη φορά με σαφήνεια σχετικά με τα σενάρια που τη θέλουν να αναλαμβάνει το ημίχρονο του Super Bowl το 2027, σε μια περίοδο όπου το όνομά της επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση λόγω της συμπλήρωσης 20 χρόνων από το «Hannah Montana».

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety, η Miley Cyrus αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο συμμετοχής της στο κορυφαίο τηλεοπτικό γεγονός, παραδεχόμενη ότι η κλίμακα του θεσμού προκαλεί έντονη ψυχολογική πίεση.

Όπως δήλωσε, «το Super Bowl έχει υπερβολική πίεση. Θα έπρεπε να κάνω την απαραίτητη εσωτερική δουλειά ώστε να μη σκέφτομαι ότι πρόκειται για το Super Bowl, γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις ότι το παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι και ότι είναι το πιο δημοφιλές θέαμα στον κόσμο».

Παρά τις επιφυλάξεις της, η Miley Cyrus άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανταποκριθεί σε μια τέτοια πρόκληση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως εξήγησε, «αν μπορούσα να βρω έναν τρόπο να το κάνω όπως το Hannah-versary, δηλαδή ένα ταξίδι στη δισκογραφία μου σε κάθε εποχή, τότε πιστεύω ότι θα μπορούσα να το υποστηρίξω».

Η αναφορά της σχετίζεται με το επερχόμενο επετειακό πρόγραμμα «Hannah Montana 20th Anniversary Special», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 24 Μαρτίου στην πλατφόρμα Disney+. Η σειρά «Hannah Montana», που ξεκίνησε το 2006, αποτέλεσε το εφαλτήριο για την καριέρα της Miley Cyrus, οδηγώντας την από την εφηβική ηλικία στην παγκόσμια αναγνώριση.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η Miley Cyrus κατέγραψε 63 επιτυχίες στο Billboard Hot 100, ανάμεσά τους τα τραγούδια «Wrecking Ball» και «Flowers» που έφτασαν στην κορυφή, ενώ 5 άλμπουμ της κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Billboard 200. Το εκτενές αυτό ρεπερτόριο ενισχύει την άποψη πολλών θαυμαστών ότι αποτελεί ιδανική επιλογή για την κεντρική εμφάνιση στο Super Bowl. Η διοργάνωση του 2027 είναι προγραμματισμένη για τις 14 Φεβρουαρίου στο SoFi Stadium στο Inglewood της Καλιφόρνια.

Η στενή συνεργασία της Miley Cyrus με την Beyoncé, με την οποία συνυπέγραψε το τραγούδι «II Most Wanted», καθώς και η σύνδεσή της με τον Jay-Z και την εταιρεία Roc Nation που επιμελείται το ημίχρονο από το 2019, ενισχύουν περαιτέρω τα σενάρια.

Καθώς η Miley Cyrus εισέρχεται στη δεύτερη δεκαετία της καριέρας της, η πιθανή παρουσία της στη σκηνή του Super Bowl θα μπορούσε να αποτελέσει μια συμβολική και καλλιτεχνική κορύφωση μιας πορείας που ξεκίνησε από την τηλεόραση και εξελίχθηκε σε παγκόσμιο μουσικό φαινόμενο.

Δες κι αυτό…