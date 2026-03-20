Συνελήφθη ο Γιώργος Τσαγκαράκης στο Κολωνάκι

Επιχείρηση της αστυνομίας σε γνωστό χώρο τέχνης στο Κολωνάκι οδήγησε στη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη

Επιχείρηση της αστυνομίας σε γνωστό χώρο τέχνης στο Κολωνάκι οδήγησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη, με τις Αρχές να διερευνούν σοβαρές ενδείξεις για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης συνελήφθη από τις Αρχές στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας. Ο ίδιος είναι ιδιοκτήτης της γκαλερί «Tsagarakis», η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της αστυνομικής επιχείρησης στο Κολωνάκι.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη ομάδα της αστυνομίας που ασχολείται με την καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλίας. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αιφνιδιαστικό έλεγχο στον χώρο, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με παράνομες συναλλαγές έργων τέχνης και θρησκευτικών αντικειμένων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι Αρχές επικεντρώνονται σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έχουν αφαιρεθεί παράνομα. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα αντικείμενα να είχαν ενταχθεί σε κύκλωμα εμπορίας μέσω της αγοράς τέχνης.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην αναζήτηση ενός σπάνιου εκκλησιαστικού κειμηλίου. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, πρόκειται για ένα ιερό Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση και να διαπιστωθεί το εύρος της ενδεχόμενης παράνομης δραστηριότητας.

