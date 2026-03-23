Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

Η Chappell Roan δίνει τη δική της εκδοχή για το συμβάν με την κόρη του Jorginho και διαψεύδει ότι εμπλέκεται σε επιθετική συμπεριφορά ασφάλειας

Η Chappell Roan τοποθετήθηκε δημόσια απέναντι στις καταγγελίες που διατύπωσε ο ποδοσφαιριστής Jorginho, σύμφωνα με τις οποίες η 11χρονη κόρη του βρέθηκε σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης έπειτα από περιστατικό με προσωπικό ασφαλείας σε ξενοδοχείο στο São Paulo. Η 28χρονη τραγουδίστρια, η οποία εμφανίστηκε στο φεστιβάλ «Lollapalooza Brazil» το Σάββατο 21 Μαρτίου, προχώρησε σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram το πρωί της Κυριακής, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα.

Διάβασε επίσης:

Σε βίντεο που δημοσίευσε, η Chappell Roan ανέφερε «Θα πω απλώς τη δική μου πλευρά για ό,τι συνέβη σήμερα με μια μητέρα και ένα παιδί που ενεπλάκησαν με έναν φύλακα ασφαλείας, ο οποίος δεν είναι προσωπικός μου φρουρός». Όπως υποστήριξε, δεν είχε άμεση αντίληψη του περιστατικού «Δεν είδα καν μια γυναίκα και ένα παιδί. Κανείς δεν με πλησίασε, κανείς δεν με ενόχλησε. Καθόμουν απλώς για πρωινό στο ξενοδοχείο μου».

Η ίδια τόνισε ότι δεν έδωσε καμία εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να παρέμβει «Δεν ζήτησα από τον φύλακα να μιλήσει σε αυτή τη μητέρα και το παιδί. Δεν έκαναν τίποτα. Είναι άδικο η ασφάλεια να υποθέτει ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις χωρίς να υπάρχει λόγος».

Κλείνοντας το μήνυμά της, η Chappell Roan επιχείρησε να αποστασιοποιηθεί από κάθε αρνητική εντύπωση, σημειώνοντας «Δεν μισώ τους ανθρώπους που είναι θαυμαστές της μουσικής μου. Δεν μισώ τα παιδιά. Αυτό είναι παράλογο. Ζητώ συγγνώμη από τη μητέρα και το παιδί αν κάποιος υπέθεσε κάτι και σας έκανε να νιώσετε άβολα. Δεν το αξίζατε».

Από την πλευρά του, ο Jorginho είχε αναφέρει μέσω κοινωνικών δικτύων ότι η σύζυγός του Catherine Harding και η 11χρονη κόρη τους διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο και εντόπισαν τη Chappell Roan στον χώρο του πρωινού. Όπως υποστήριξε, το παιδί αναγνώρισε την τραγουδίστρια και ενθουσιάστηκε, χωρίς ωστόσο να την πλησιάσει ή να της ζητήσει κάτι.

Σύμφωνα με τον Jorginho, η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν μέλος της ασφάλειας φέρεται να απευθύνθηκε στην οικογένεια «με εξαιρετικά επιθετικό τρόπο», κατηγορώντας την ανήλικη για «έλλειψη σεβασμού» και παρενόχληση, ενώ φέρεται να απείλησε ακόμη και με καταγγελία στο ξενοδοχείο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το περιστατικό άφησε την κόρη του «εξαιρετικά ταραγμένη» και σε κλάματα.

Το συμβάν έρχεται σε συνέχεια πρόσφατων εμπειριών της Chappell Roan με ανεπιθύμητη προσοχή από θαυμαστές και φωτογράφους. Νωρίτερα μέσα στον Μάρτιο, η τραγουδίστρια είχε καταγράψει η ίδια ένα χαοτικό περιστατικό στο Παρίσι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για την παραβίαση των προσωπικών της ορίων.

Στο σχετικό βίντεο είχε δηλώσει «Προσπαθώ απλώς να πάω για δείπνο και έχω ζητήσει από αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές να απομακρυνθούν. Αγνοούν πλήρως τα όριά μου».

Η στάση της απέναντι στους παπαράτσι έχει προκαλέσει αντικρουόμενες αντιδράσεις. Ο Boy George είχε σχολιάσει δημόσια ότι θα έπρεπε να «αγκαλιάσει τη φήμη της» και να «δείξει περισσότερη καλοσύνη», ενώ αντίθετα ο Noah Kahan εξέφρασε τη στήριξή του, τονίζοντας ότι οι καλλιτέχνες έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Όπως ανέφερε ο Noah Kahan «Ίσως θα έπρεπε απλώς να την αφήσουν ήσυχη», ενώ σε επόμενη τοποθέτησή του κατήγγειλε τις πρακτικές των παπαράτσι, επισημαίνοντας ότι συχνά εντοπίζουν τις μετακινήσεις καλλιτεχνών με στόχο την εμπορική εκμετάλλευση στιγμών τους.

Το περιστατικό στο São Paulo αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την ένταση που μπορεί να δημιουργηθεί στη συνάντηση διασημοτήτων με το κοινό, ιδίως όταν παρεμβαίνουν ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών ορίων.

