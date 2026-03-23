Screen News 23.03.2026

Πέθανε ο σκηνοθέτης του Urban Legend Jamie Blanks σε ηλικία 54 ετών

Ο δημιουργός των «Urban Legend» και «Valentine», Jamie Blanks, άφησε την τελευταία του πνοή αιφνιδίως στην Αυστραλία, αφήνοντας πίσω του σημαντική παρακαταθήκη στον χώρο του horror
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jamie Blanks, σκηνοθέτης που συνδέθηκε με εμβληματικές ταινίες τρόμου των τελών της δεκαετίας του 90 και των αρχών του 2000, όπως τα «Urban Legend» και «Valentine», πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε την είδηση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή, γνωστοποιώντας ότι ο Jamie Blanks πέθανε αιφνιδίως στις 20 Μαρτίου στο σπίτι του στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται «Ο θάνατός του ήταν απροσδόκητος, παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια, και ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία ετοιμαζόταν να σκηνοθετήσει μια νέα ταινία. Παρέμενε ενεργός, στηρίζοντας άλλους δημιουργούς και αναπτύσσοντας τα δικά του πρότζεκτ».

Η οικογένεια έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπικότητά του «Όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν εντυπωσιάζονταν από το ταλέντο, την καλοσύνη, την ανθρωπιά και τον ενθουσιασμό του για τη ζωή και τους ανθρώπους γύρω του. Αυτή η μεγάλη καρδιά του τελικά τον πρόδωσε».

Ο Jamie Blanks γεννήθηκε στη Μελβούρνη στις 29 Νοεμβρίου 1971 και ξεκίνησε την πορεία του στον κινηματογράφο μέσα από τη Swinburne Film School. Μετά από μικρού μήκους ταινίες, έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το «Urban Legend» το 1998, το οποίο γνώρισε εμπορική επιτυχία με εισπράξεις 72 εκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως και εξελίχθηκε σε cult αγαπημένο των φίλων του είδους.

Ακολούθησε το «Valentine» το 2001, μια ακόμη ταινία τρόμου που αφηγείται την ιστορία μιας παρέας που γίνεται στόχος δολοφόνου με μάσκα του Αγίου Βαλεντίνου, ενισχύοντας τη θέση του Jamie Blanks στον χώρο του slasher κινηματογράφου.

Τον Φεβρουάριο, ο ίδιος είχε γιορτάσει τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του «Valentine», γράφοντας «Η ταινία ζει χάρη σε εσάς. Σημαίνει πολλά για μένα ότι οι θεατές συνεχίζουν να τη βλέπουν και να την αγαπούν». Πέρα από τη σκηνοθεσία, ο Jamie Blanks δραστηριοποιήθηκε και ως συνθέτης, υπογράφοντας μουσική για έργα όπως τα «Crawlspace», «What Are You Afraid Of», «Needle», «Crush» και «Nature’s Grave».

Στην ανακοίνωση της οικογένειας σημειώνεται επίσης «Μας αρέσει να τον φανταζόμαστε σε ένα καλύτερο μέρος, να συζητά για ταινίες τρόμου και μουσική με ανθρώπους που αγαπούσε και θαύμαζε».

Ο Jamie Blanks αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Simone, τον γιο τους Oliver, τους γονείς και τα αδέλφια του, καθώς και ένα σημαντικό έργο που άφησε το αποτύπωμά του στον σύγχρονο κινηματογράφο τρόμου.

