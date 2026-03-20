Screen News 20.03.2026

Σίγησε ο θρύλος της δράσης – Πέθανε ο Chuck Norris στα 86 του

Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του «Walker Texas Ranger» και κορυφαίος εκπρόσωπος των πολεμικών τεχνών άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ηθοποιούς του κινηματογράφου δράσης, ο Chuck Norris, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που σημάδεψε τη βιομηχανία του θεάματος και τις πολεμικές τέχνες. Ο Chuck Norris, ο οποίος συνδύασε την καριέρα του ως πρωταθλητής πολεμικών τεχνών με εκείνη του ηθοποιού, πέθανε μετά από νοσηλεία στη Χαβάη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο θάνατός του επήλθε το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν περιτρυγισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η οικογένεια του Chuck Norris ανέφερε σε επίσημη δήλωση ότι «αν και επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, θέλουμε να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια». Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «για τον κόσμο ήταν ένας μαχητής, ένας ηθοποιός και σύμβολο δύναμης, για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας εξαιρετικός αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας»

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο θρυλικός κιθαρίστας των Motörhead Phil Campbell σε ηλικία 64 ετών

Ο Chuck Norris υπήρξε μία από τις πιο αυθεντικές μορφές του κινηματογράφου δράσης, καθώς διέθετε πραγματική εμπειρία στις πολεμικές τέχνες. Κατείχε μαύρη ζώνη σε πολλαπλά συστήματα, μεταξύ των οποίων judo, Brazilian Jiu Jitsu, karate, taekwondo και Tang Soo Do, ενώ δημιούργησε και το δικό του υβριδικό σύστημα Chun Kuk Do.

Η κινηματογραφική του πορεία απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970 και του 1980 με ταινίες όπως «The Way of the Dragon», όπου βρέθηκε απέναντι στον Bruce Lee, καθώς και «Good Guys Wear Black», «The Octagon», «Lone Wolf McQuade», «Code of Silence», «The Delta Force» και «Missing in Action». Η τελευταία αποτέλεσε μία από τις πιο εμπορικές επιτυχίες του και συνδέθηκε προσωπικά με τον ίδιο, καθώς την αφιέρωσε στον αδελφό του που σκοτώθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Καθώς η κινηματογραφική του παρουσία μειώθηκε, ο Chuck Norris στράφηκε στην τηλεόραση και γνώρισε τεράστια επιτυχία με τη σειρά «Walker Texas Ranger», η οποία προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001 και καθιέρωσε τον χαρακτήρα Cordell Walker ως ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της μικρής οθόνης.

Στη διάρκεια της ζωής του, ο Chuck Norris απέκτησε και μια ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, μέσα από διαδικτυακά αστεία και υπερβολικούς μύθους γύρω από τις ικανότητές του, που τον μετέτρεψαν σε διαχρονικό σύμβολο δύναμης και αντοχής.

Γεννημένος ως Carlos Ray Norris το 1940 στην Oklahoma, υπηρέτησε στην αμερικανική αεροπορία πριν αφοσιωθεί στις πολεμικές τέχνες και στη συνέχεια στην υποκριτική. Μετά την αποστράτευσή του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και ίδρυσε σχολές karate, προσελκύοντας ακόμη και διάσημους μαθητές όπως ο Steve McQueen και η Priscilla Presley.

Στην προσωπική του ζωή, ο Chuck Norris παντρεύτηκε αρχικά τη Dianne Holechek και αργότερα τη Gena O’Kelley, με την οποία απέκτησε οικογένεια. Αφήνει πίσω του τα παιδιά του Eric Norris, Mike Norris, Dakota Norris, Danilee Norris και Dina Norris, καθώς και εγγόνια.

Η απώλεια του Chuck Norris σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον κινηματογράφο δράσης, με την επιρροή του να παραμένει έντονη τόσο στη βιομηχανία όσο και στο κοινό που τον ακολούθησε για δεκαετίες.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο Tommy DeCarlo, τραγουδιστής των Boston, σε ηλικία 60 ετών

Ο λόγος που το Dune: Part Three και το Avengers: Doomsday κυκλοφορούν την ίδια ημέρα

Η Disney ανακοίνωσε ημερομηνίες για Incredibles 3 και Lilo & Stitch 2

Ο Tom Cruise προβάρει τον ρόλο του κακού στο Miami Vice

Τα Labubu ετοιμάζονται να κυριεύσουν και τα σινεμά

Ο Spider Man «έριξε» το ίντερνετ με 718.6 εκατομμύρια προβολές σε 24 ώρες

Ο Tom Holland δίνει νέα πνοή στον Spider-Man και το πολύαναμενόμενο trailer το αποδεικνύει (video)

Miley Cyrus: «Δεν προσπάθησα να σκοτώσω τη Hannah Montana»

Η Lisa Kudrow κάνει Comeback για τελευταία φορά

«Αναστήθηκε» ο Val Kilmer και επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές