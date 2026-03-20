Σίγησε ο θρύλος της δράσης – Πέθανε ο Chuck Norris στα 86 του

Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του «Walker Texas Ranger» και κορυφαίος εκπρόσωπος των πολεμικών τεχνών άφησε την τελευταία του πνοή έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του

Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς ηθοποιούς του κινηματογράφου δράσης, ο Chuck Norris, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών, αφήνοντας πίσω του μια πορεία που σημάδεψε τη βιομηχανία του θεάματος και τις πολεμικές τέχνες. Ο Chuck Norris, ο οποίος συνδύασε την καριέρα του ως πρωταθλητής πολεμικών τεχνών με εκείνη του ηθοποιού, πέθανε μετά από νοσηλεία στη Χαβάη. Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο θάνατός του επήλθε το πρωί της Παρασκευής, ενώ βρισκόταν περιτρυγισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η οικογένεια του Chuck Norris ανέφερε σε επίσημη δήλωση ότι «αν και επιθυμούμε να διατηρήσουμε τις συνθήκες ιδιωτικές, θέλουμε να γνωρίζετε ότι ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του και έφυγε γαλήνια». Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι «για τον κόσμο ήταν ένας μαχητής, ένας ηθοποιός και σύμβολο δύναμης, για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας εξαιρετικός αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας»

Ο Chuck Norris υπήρξε μία από τις πιο αυθεντικές μορφές του κινηματογράφου δράσης, καθώς διέθετε πραγματική εμπειρία στις πολεμικές τέχνες. Κατείχε μαύρη ζώνη σε πολλαπλά συστήματα, μεταξύ των οποίων judo, Brazilian Jiu Jitsu, karate, taekwondo και Tang Soo Do, ενώ δημιούργησε και το δικό του υβριδικό σύστημα Chun Kuk Do.

Η κινηματογραφική του πορεία απογειώθηκε τη δεκαετία του 1970 και του 1980 με ταινίες όπως «The Way of the Dragon», όπου βρέθηκε απέναντι στον Bruce Lee, καθώς και «Good Guys Wear Black», «The Octagon», «Lone Wolf McQuade», «Code of Silence», «The Delta Force» και «Missing in Action». Η τελευταία αποτέλεσε μία από τις πιο εμπορικές επιτυχίες του και συνδέθηκε προσωπικά με τον ίδιο, καθώς την αφιέρωσε στον αδελφό του που σκοτώθηκε στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Καθώς η κινηματογραφική του παρουσία μειώθηκε, ο Chuck Norris στράφηκε στην τηλεόραση και γνώρισε τεράστια επιτυχία με τη σειρά «Walker Texas Ranger», η οποία προβλήθηκε από το 1993 έως το 2001 και καθιέρωσε τον χαρακτήρα Cordell Walker ως ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της μικρής οθόνης.

Στη διάρκεια της ζωής του, ο Chuck Norris απέκτησε και μια ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα, μέσα από διαδικτυακά αστεία και υπερβολικούς μύθους γύρω από τις ικανότητές του, που τον μετέτρεψαν σε διαχρονικό σύμβολο δύναμης και αντοχής.

Γεννημένος ως Carlos Ray Norris το 1940 στην Oklahoma, υπηρέτησε στην αμερικανική αεροπορία πριν αφοσιωθεί στις πολεμικές τέχνες και στη συνέχεια στην υποκριτική. Μετά την αποστράτευσή του εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και ίδρυσε σχολές karate, προσελκύοντας ακόμη και διάσημους μαθητές όπως ο Steve McQueen και η Priscilla Presley.

Στην προσωπική του ζωή, ο Chuck Norris παντρεύτηκε αρχικά τη Dianne Holechek και αργότερα τη Gena O’Kelley, με την οποία απέκτησε οικογένεια. Αφήνει πίσω του τα παιδιά του Eric Norris, Mike Norris, Dakota Norris, Danilee Norris και Dina Norris, καθώς και εγγόνια.

Η απώλεια του Chuck Norris σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τον κινηματογράφο δράσης, με την επιρροή του να παραμένει έντονη τόσο στη βιομηχανία όσο και στο κοινό που τον ακολούθησε για δεκαετίες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…