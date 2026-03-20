H Αντιγόνη Γινοπούλου στο Talk to Mad: «Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδεύονται, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά»

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk to Mad την ψυχολόγο Αντιγόνη Γινοπούλου, ειδική στην ψυχολογία νέων και εφήβων, σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην επίδραση των social media στην καθημερινότητα των παιδιών. Η εκπομπή ήρθε ως συνέχεια του Mad Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο γύρω από την ψυχική υγεία στη ψηφιακή εποχή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε το ερώτημα της απαγόρευσης των social media σε παιδιά κάτω των 16 ετών, όπως έχει συμβεί σε χώρες όπως η Αυστραλία και η Γαλλία. Η Αντιγόνη Γυνοπούλου εξήγησε ότι τα αυστηρά μέτρα συχνά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται. «Όταν ξαφνικά πούμε σε ένα παιδί ότι από σήμερα το κινητό κλείνει στις 10, είναι πολύ πιθανό να υπάρξει έντονη αντίδραση ή ακόμα και ξεσπάσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι αλλαγές χρειάζονται χρόνο και σωστή καθοδήγηση.

Διάβασε επίσης: O Guy Krief μιλά για το Mad Forum 26 και το κομμάτι AI στο Talk To MAD

Η ίδια τόνισε ότι η λύση δεν βρίσκεται απαραίτητα στην πλήρη απαγόρευση, αλλά στη σωστή εκπαίδευση των παιδιών και των γονιών. «Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδεύονται και οι ίδιοι, ώστε να μπορούν να καθοδηγούν τα παιδιά τους στη σωστή χρήση της τεχνολογίας», σημείωσε.

Ένα από τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν η δημιουργία ομάδων υποστήριξης για γονείς. Σύμφωνα με την ειδικό, τέτοιες πρωτοβουλίες βοηθούν σημαντικά στην ανταλλαγή εμπειριών και στην καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που φέρνει η ψηφιακή εποχή. «Οι ομάδες γονέων λειτουργούν πολύ βοηθητικά, γιατί μέσα από τη συζήτηση συνειδητοποιούν ότι δεν είναι οι μόνοι που αντιμετωπίζουν δυσκολίες», εξήγησε.

Παράλληλα, η συζήτηση επεκτάθηκε και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα social media στην ψυχολογία των παιδιών και των εφήβων. Η συνεχής σύγκριση με εικόνες και πρότυπα που προβάλλονται στο διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει την αυτοεκτίμηση και να συνδεθεί ακόμη και με διαταραχές πρόσληψης τροφής.

«Τα παιδιά μεγαλώνουν πλέον μέσα σε μια ψηφιακή πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε, αλλά μπορούμε να τα βοηθήσουμε να τη διαχειριστούν σωστά», τόνισε η Αντιγόνη Γυνοπούλου.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και η θέσπιση ορίων από μικρή ηλικία είναι καθοριστικοί παράγοντες για τη σωστή χρήση των social media. Όπως υπογράμμισε η ειδικός, η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο μάθησης και ανάπτυξης, αρκεί να χρησιμοποιείται με μέτρο και καθοδήγηση.

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Κοψιδάς μιλά στο Talk To MAD για το πάνελ «TikTok, Νέοι και Πολιτική» του Mad Forum 2026

