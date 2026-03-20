Η Meta πληρώνει creators για να μετακομίσουν στο Facebook

Μηνιαία αμοιβή έως 3000 δολάρια με στόχο να προσελκύσει δημιουργούς περιεχομένου από πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και YouTube στο Facebook

Σε μια επιθετική κίνηση ενίσχυσης της παρουσίας της, η Meta επιχειρεί να προσελκύσει δημοφιλείς δημιουργούς περιεχομένου στο Facebook, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα και αυξημένη απήχηση. Η Meta ανακοίνωσε την έναρξη ενός νέου προγράμματος με στόχο να προσελκύσει δημιουργούς περιεχομένου από πλατφόρμες όπως Instagram, TikTok και YouTube στο Facebook, προσφέροντας εγγυημένες μηνιαίες πληρωμές και αυξημένη προβολή.

Το πρόγραμμα με την ονομασία Creator Fast Track απευθύνεται σε creators με ήδη ισχυρή παρουσία στα social media. Συγκεκριμένα, η Meta προσφέρει 1.000 δολάρια τον μήνα σε όσους διαθέτουν τουλάχιστον 10.0000 followers, ενώ το ποσό φτάνει τα 3.000 δολάρια τον μήνα για δημιουργούς με περισσότερους από 1000.000 ακόλουθους.

Όπως δήλωσε ο Yair Livne, αντιπρόεδρος προϊόντων για τους Facebook Creators, «έχουμε ακούσει από δημιουργούς σε άλλες πλατφόρμες ότι είναι δύσκολο ή αποθαρρυντικό να ξεκινήσουν. Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη».

Οι εγγυημένες πληρωμές θα ισχύουν για 3 μήνες, ωστόσο οι δημιουργοί θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πρόγραμμα Facebook Content Monetization και θα συνεχίσουν να επωφελούνται από αυξημένη προβολή του περιεχομένου τους.

Η Meta εντείνει συνολικά την προσπάθειά της να ενισχύσει τη θέση της στον χώρο των δημιουργών περιεχομένου. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, το 2025 κατέβαλε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια σε creators, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Περίπου το 60% των εσόδων αυτών προήλθε από περιεχόμενο Reels.

Παρά το γεγονός ότι το Facebook διαθέτει πάνω από 3 δισεκατομμύρια χρήστες, η πλατφόρμα αντιμετωπίζει διαχρονικά δυσκολίες στην προσέλκυση creators, οι οποίοι έχουν στραφεί κυρίως προς το TikTok και το YouTube. Το νέο πρόγραμμα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του πρωτότυπου περιεχομένου.

Για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, οι δημιουργοί θα πρέπει να δημοσιεύσουν τουλάχιστον 15 Reels μέσα σε 30 ημέρες, σε τουλάχιστον 10 διαφορετικές ημέρες. Το περιεχόμενο δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικό για το Facebook, αλλά πρέπει να είναι πρωτότυπο, ακόμη και αν έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, οι creators έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα έσοδά τους μέσω συνδρομών, δωρεών, συνεργασιών με brands και του προγράμματος monetization του Facebook, το οποίο βασίζεται στην αλληλεπίδραση των χρηστών με διάφορες μορφές περιεχομένου.

Ο Mark Zuckerberg έχει τονίσει ότι στόχος της εταιρείας είναι να επαναφέρει το Facebook στο επίκεντρο της δημιουργικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι «πολλοί δημιουργοί δεν βλέπουν το Facebook ως βασική πλατφόρμα, αλλά αυτό δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία».

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Meta επιχειρεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στον χώρο των social media, προσφέροντας οικονομικά και στρατηγικά κίνητρα που ενδέχεται να αλλάξουν τις επιλογές των δημιουργών περιεχομένου παγκοσμίως.

