Brad Pitt: Αυτός είναι ο Έλληνας ηθοποιός που θα συμμετέχει στην ταινία «The Riders»

Ο Brad Pitt φέρνει τη διεθνή λάμψη του στην Ελλάδα για τα γυρίσματα του «The Riders», με ελληνική συμμετοχή από τον Κίμωνα Κουρή

Το Hollywood φέρνει τη λάμψη του στην Ελλάδα, καθώς ο Brad Pitt βρίσκεται εδώ και εβδομάδες στη χώρα μας για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας, «The Riders». Η παραγωγή της A24, σε σκηνοθεσία του Edward Berger, προκαλεί ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, συνδυάζοντας διεθνές ταλέντο με μοναδικό κινηματογραφικό ύφος.

Η ταινία αποκτά έντονο ελληνικό στοιχείο, καθώς στο καστ προστέθηκε ο Έλληνας ηθοποιός Κίμων Κουρής, γνωστός από τη διεθνή σειρά Tehran και δημοφιλείς ελληνικές σειρές, μαζί με την ηθοποιό Lara Pulver. Οι λεπτομέρειες για τον ρόλο του Κίμων παραμένουν επτασφράγιστο μυστικό, κρατώντας το κοινό σε αγωνία.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα του «The Riders» στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

Η υπόθεση της ταινίας βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton (1994) και ακολουθεί τον Fred Scully, τον οποίο υποδύεται ο Brad Pitt. Μετά από χρόνια ταξιδιών, ο Scully και η γυναίκα του αποφασίζουν να αγοράσουν ένα παλιό αγρόκτημα στην Ιρλανδία, ενώ η Jennifer ταξιδεύει στην Αυστραλία για να τακτοποιήσει τα οικονομικά τους. Όταν όμως ο Scully πηγαίνει να υποδεχτεί τη γυναίκα του και την 7χρονη κόρη τους, Billie, αντιμετωπίζει το σοκ της ζωής του: η μικρή φτάνει μόνη της και η Jennifer έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος. Ακολουθεί μια ψυχολογική και σωματική οδύσσεια του πρωταγωνιστή σε όλη την Ευρώπη.

Lara Pulver & Kimonas Kouris Latest To Join Edward Berger's A24 Film 'The Riders'

Η Ελλάδα μεταμορφώνεται σε τεράστιο κινηματογραφικό πλατό. Από την γραφική Ύδρα και τη Χαλκίδα, μέχρι τη Νέα Μάκρη και το Λαύριο, τα γυρίσματα συνδυάζουν μοναδικά ελληνικά τοπία με την κινηματογραφική λάμψη του Hollywood, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή εμπειρία που συνδέει τη χώρα μας με ένα διεθνές blockbuster.

Διάβασε επίσης: Στη Χαλκίδα ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Τα πρώτα πλάνα

