Ο Κώστας Σαββόπουλος στο Talk to MAD: «Η ελληνική rap σκηνή έχει γίνει εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της»

Η Αθηνά Ακλήμη συζητά με τον Κώστα Σαββόπουλο για την ελληνική urban και underground trap σκηνή και την εμπορική της δυναμική
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε στο Talk to Mad τον Κώστα Σαββόπουλο, διδάκτορα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και ερευνητή της hip hop κουλτούρας, σε μια συζήτηση αφιερωμένη στην ελληνική urban και underground trap μουσική. Η εκπομπή ήρθε ως συνέχεια του Mad Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει σε βάθος θέματα που απασχόλησαν το forum, από τα trends της μουσικής αγοράς μέχρι τις επιπτώσεις των social media και της τεχνολογίας στη μουσική.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναφέρθηκε στην εμπορική δυναμική της ελληνικής hip hop σκηνής, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια το urban και rap είδος ευθύνεται για περίπου ένα τρίτο των συνολικών streams στην Ελλάδα. «Είναι ενδιαφέρον ότι η ελληνική hip hop και rap σκηνή έχει γίνει τόσο εμπορική, χωρίς να χάνει την underground δυναμική της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κουβέντα επεκτάθηκε στη διαφορά μεταξύ rap και trap, με τον Σαββόπουλο ίδιο να εξηγεί ότι η trap αποτελεί υποείδος της rap, με ηλεκτρονικά επεξεργασμένο ήχο και beats τύπου 808, χωρίς όμως να αλλοιώνει το περιεχόμενο ή το νόημα των στίχων. «Δεν πρόκειται για χειρότερη ή διαφορετική rap, απλά είναι πιο ηλεκτρονικά επεξεργασμένη», ανέφερε.

Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε ήταν η θέση των γυναικών στη μουσική σκηνή, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδροκρατούμενη. Παρά την αύξηση γυναικών MCs και beatmakers μετά την περίοδο του Covid, η συμμετοχή τους είναι περιορισμένη. «Θα ήθελα να ακούω περισσότερους και περισσότερες καλούς και καλές rappers, ανεξαρτήτως φύλου», σημείωσε ο Σαββόπουλος.

Η συζήτηση πέρασε και στο βιβλίο του Σαββόπουλου «I Still Love Her», το οποίο εξετάζει θέματα αρρενωπότητας και σεξισμού στη μουσική σκηνή. Ο ίδιος τόνισε ότι το βιβλίο προέκυψε μέσα από τη μελέτη της λογοτεχνικής ανάλυσης των στίχων και μπορεί να διαβαστεί σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν.

«Η ιδέα προέκυψε από την πτυχιακή μου και τη μελέτη της λογοτεχνικής ανάλυσης των στίχων, για να δούμε πώς οι στίχοι συνδέονται με κοινωνικές και πολιτικές θεωρίες», εξήγησε.

Η επίδραση των social media στη σκηνή αποτέλεσε ακόμα ένα σημαντικό σημείο της κουβέντας. Ο Σαββόπουλος έχει διαγράψει όλα τα προσωπικά του προφίλ, εκτός από το LinkedIn, θεωρώντας ότι η συνεχής σύνδεση με αλγόριθμους και ντοπαμίνη μπορεί να αποσπά την προσοχή από τη δημιουργία μουσικής.

«Πολλοί καλλιτέχνες σπαταλούν χρόνο στα social media αντί να γράφουν μουσική, και αυτό αλλοιώνει την ουσία της δημιουργίας», τόνισε.

Η εκπομπή ολοκληρώθηκε με την επισήμανση ότι η rap και η trap δεν είναι απλώς μουσικά είδη, αλλά φαινόμενα που συνδέουν δημιουργικότητα, κοινωνικά θέματα και προσωπικές ιστορίες. «Αν κάποιος ενδιαφέρεται για το πώς πλέκονται οι λέξεις και κατασκευάζονται ιστορίες, θα απολαύσει την καλή rap», κατέληξε ο Σαββόπουλος.

