Πέθανε ο Tommy DeCarlo, τραγουδιστής των Boston, σε ηλικία 60 ετών

Ο τραγουδιστής που έγινε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος μετά από ένα tribute στο Myspace έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο

Ο Tommy DeCarlo, ο τραγουδιστής που για σχεδόν 20 χρόνια αποτέλεσε τη φωνή του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Boston, πέθανε σε ηλικία 60 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν τα παιδιά του Tommy DeCarlo, Annie DeCarlo, Talia DeCarlo και Tommy DeCarlo Jr., μέσω αναρτήσεων στους προσωπικούς λογαριασμούς του τραγουδιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφεραν, ο Tommy DeCarlo έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα έπειτα από πολύμηνη μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο. Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι «πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος».

Ο Tommy DeCarlo έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2007, μετά τον θάνατο του αρχικού τραγουδιστή των Boston, Brad Delp. Εκείνη την περίοδο ο Tommy DeCarlo εργαζόταν σε κατάστημα Home Depot στη Βόρεια Καρολίνα και ήταν ένθερμος θαυμαστής του συγκροτήματος. Σε ηλικία 43 ετών, ο Tommy DeCarlo ηχογράφησε ένα τραγούδι φόρο τιμής στον Brad Delp και δημοσίευσε τη δημιουργία του μαζί με διασκευές τραγουδιών των Boston στην πλατφόρμα Myspace. Στη συνέχεια έστειλε τον σύνδεσμο στο συγκρότημα.

Αρχικά η απάντηση ήταν αρνητική, ωστόσο ο ιδρυτής και κιθαρίστας των Boston, Tom Scholz, εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητα της φωνής του Tommy DeCarlo με εκείνη του Brad Delp. Ο Tom Scholz τον κάλεσε να εμφανιστεί σε συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Brad Delp και στη συνέχεια του πρότεινε να ενταχθεί επίσημα στο συγκρότημα. Ο Tommy DeCarlo θυμόταν αργότερα εκείνη την περίοδο λέγοντας ότι «δεν προσπαθούσα να τραγουδήσω όπως ο Brad. Απλώς μου άρεσε να τραγουδώ μαζί του».

Από εκείνη τη στιγμή ο Tommy DeCarlo έγινε η βασική φωνή των Boston για σχεδόν δύο δεκαετίες, συμμετέχοντας σε περιοδείες και συναυλίες του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο. Ο Tommy DeCarlo συμμετείχε επίσης στο άλμπουμ «Life, Love and Hope» που κυκλοφόρησαν οι Boston το 2013. Το συγκρότημα Boston ιδρύθηκε το 1975 και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τραγούδια όπως «More Than a Feeling», «Peace of Mind», «Rock and Roll Band», «Smokin» και «Don’t Look Back», τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα κλασικά κομμάτια της αμερικανικής ροκ σκηνής.

Ο Tommy DeCarlo θεωρείται μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθώς από απλός θαυμαστής του συγκροτήματος κατάφερε να γίνει η φωνή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της κλασικής ροκ.

