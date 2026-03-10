Μουσικά Νέα 10.03.2026

Πέθανε ο Tommy DeCarlo, τραγουδιστής των Boston, σε ηλικία 60 ετών

Ο τραγουδιστής που έγινε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος μετά από ένα tribute στο Myspace έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Tommy DeCarlo, ο τραγουδιστής που για σχεδόν 20 χρόνια αποτέλεσε τη φωνή του θρυλικού ροκ συγκροτήματος Boston, πέθανε σε ηλικία 60 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν τα παιδιά του Tommy DeCarlo, Annie DeCarlo, Talia DeCarlo και Tommy DeCarlo Jr., μέσω αναρτήσεων στους προσωπικούς λογαριασμούς του τραγουδιστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως ανέφεραν, ο Tommy DeCarlo έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα έπειτα από πολύμηνη μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο. Στην ανακοίνωση της οικογένειας αναφέρεται ότι «πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος».

www.instagram.com/thetommydecarlo

Διάβασε επίσης: Ο πέθανε σε ηλικία 86 ετών ο εμβληματικός Neil Sedaka

Ο Tommy DeCarlo έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό το 2007, μετά τον θάνατο του αρχικού τραγουδιστή των Boston, Brad Delp. Εκείνη την περίοδο ο Tommy DeCarlo εργαζόταν σε κατάστημα Home Depot στη Βόρεια Καρολίνα και ήταν ένθερμος θαυμαστής του συγκροτήματος. Σε ηλικία 43 ετών, ο Tommy DeCarlo ηχογράφησε ένα τραγούδι φόρο τιμής στον Brad Delp και δημοσίευσε τη δημιουργία του μαζί με διασκευές τραγουδιών των Boston στην πλατφόρμα Myspace. Στη συνέχεια έστειλε τον σύνδεσμο στο συγκρότημα.

Αρχικά η απάντηση ήταν αρνητική, ωστόσο ο ιδρυτής και κιθαρίστας των Boston, Tom Scholz, εντυπωσιάστηκε από την ομοιότητα της φωνής του Tommy DeCarlo με εκείνη του Brad Delp. Ο Tom Scholz τον κάλεσε να εμφανιστεί σε συναυλία αφιερωμένη στη μνήμη του Brad Delp και στη συνέχεια του πρότεινε να ενταχθεί επίσημα στο συγκρότημα. Ο Tommy DeCarlo θυμόταν αργότερα εκείνη την περίοδο λέγοντας ότι «δεν προσπαθούσα να τραγουδήσω όπως ο Brad. Απλώς μου άρεσε να τραγουδώ μαζί του».

www.instagram.com/thetommydecarlo

Από εκείνη τη στιγμή ο Tommy DeCarlo έγινε η βασική φωνή των Boston για σχεδόν δύο δεκαετίες, συμμετέχοντας σε περιοδείες και συναυλίες του συγκροτήματος σε όλο τον κόσμο. Ο Tommy DeCarlo συμμετείχε επίσης στο άλμπουμ «Life, Love and Hope» που κυκλοφόρησαν οι Boston το 2013. Το συγκρότημα Boston ιδρύθηκε το 1975 και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τραγούδια όπως «More Than a Feeling», «Peace of Mind», «Rock and Roll Band», «Smokin» και «Don’t Look Back», τα οποία παραμένουν μέχρι σήμερα κλασικά κομμάτια της αμερικανικής ροκ σκηνής.

Ο Tommy DeCarlo θεωρείται μια ιδιαίτερη περίπτωση στην ιστορία της ροκ μουσικής, καθώς από απλός θαυμαστής του συγκροτήματος κατάφερε να γίνει η φωνή ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα συγκροτήματα της κλασικής ροκ.

Διάβασε επίσης: Πέθανε στα 62 του ο ηθοποιός του The Wire Bobby J. Brown

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Boston Tommy DeCarlo ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΕΘΑΝΕ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Selini: Το «Υπερεγώ» προσγειώνεται στη μουσική σκηνή

Η Jisoo θα τιμηθεί με το βραβείο Madame Figaro Rising Star στο Canneseries

Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Rihanna ερευνά η αστυνομία

Η αποστομωτική απάντηση της Doja Cat στον Timothée Chalamet για την όπερα και το μπαλέτο

Eurovision 2026: Έτσι θα είναι η σκηνική εμφάνιση του Akyla στη Βιέννη – Ασανσέρ, κουμπιά και Pac-Man

Η Jill Scott ανακοίνωσε παγκόσμια περιοδεία To Whom This May Concern για το 2026

Eurovision 2026: Το videoclip του Akyla για το «Ferto» σε πρώτη μετάδοση

Ο Bruno Mars κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με το The Romantic

VASSIŁINA feat Pan Pan: Το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Iparksiako»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Μακρόν, Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα ισχύος και ευρωπαϊκής ενότητας από την Κύπρο

Μακρόν, Χριστοδουλίδης, Μητσοτάκης: Κοινό μήνυμα ισχύος και ευρωπαϊκής ενότητας από την Κύπρο

Ενιαία Υγεία: Εθνική στρατηγική για πανδημίες και κλίμα – Το 75% των νέων μολυσματικών νοσημάτων προέρχεται από ζώα

Ενιαία Υγεία: Εθνική στρατηγική για πανδημίες και κλίμα – Το 75% των νέων μολυσματικών νοσημάτων προέρχεται από ζώα