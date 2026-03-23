Η Kristen Stewart πρόεδρος της επιτροπής στο Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues

Η ηθοποιός και σκηνοθέτις, Kristen Stewart, αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στο Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues, έναν θεσμό αφιερωμένο στη νεότητα και τη σύγχρονη δημιουργία

Με έντονο διεθνές ενδιαφέρον και καλλιτεχνική ταυτότητα που εστιάζει στη νέα γενιά, το Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues ενισχύεται φέτος με μια σημαντική παρουσία. Η Kristen Stewart αναλαμβάνει την προεδρία της κριτικής επιτροπής στο Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues, το οποίο πραγματοποιείται στη νοτιοδυτική Γαλλία και επικεντρώνεται σε ταινίες με θεματική τη νεότητα. Πρόκειται για την 4η διοργάνωση του φεστιβάλ, που έχει ήδη καταφέρει να αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον διεθνή κινηματογραφικό χάρτη.

Η Kristen Stewart, που έκανε το σκηνοθετικό της ντεμπούτο με την ταινία «The Chronology of Water», θα ηγηθεί μιας επιτροπής αποτελούμενης από 8 διεθνείς προσωπικότητες του κινηματογράφου. Στο παρελθόν έχει διατελέσει πρόεδρος της επιτροπής της Berlinale το 2023, ενώ είχε συμμετάσχει και στην επιτροπή του Φεστιβάλ των Καννών το 2018.

Το φεστιβάλ, το οποίο υποστηρίζεται από τον οίκο Chanel και ιδρύθηκε από τον Jérôme Pulis, έχει ως στόχο να αναδείξει τη νεότητα ως μια δυναμική κατάσταση δημιουργίας και μετασχηματισμού. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «η νεότητα αποτελεί μια στιγμή έντασης, δημιουργίας και αμφισβήτησης, όπου διαμορφώνονται ιδέες σε διάλογο με τα ζητήματα της εποχής».

Η ίδια ανακοίνωση υπογραμμίζει ότι «η Kristen Stewart ενσαρκώνει πλήρως αυτό το πνεύμα. Μέσα από την ανεξαρτησία, τη διάθεση για ρίσκο και την καλλιτεχνική της ελευθερία, αντικατοπτρίζει ιδανικά τη φιλοσοφία του φεστιβάλ».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στο Biarritz, η Kristen Stewart θα παρουσιάσει την ταινία «The Chronology of Water» και θα συμμετάσχει σε masterclass. Η ταινία, σε παραγωγή του Charles Gillibert, έκανε πρεμιέρα στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ των Καννών και στη συνέχεια προβλήθηκε σε σειρά διεθνών διοργανώσεων.

Η Kristen Stewart έχει διαγράψει μια ιδιαίτερα σημαντική πορεία, καθώς έγινε η πρώτη Αμερικανίδα ηθοποιός που τιμήθηκε με βραβείο César για τον ρόλο της στην ταινία «Clouds of Sils Maria» του Olivier Assayas το 2015, ενώ το 2022 έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ερμηνεία της ως Πριγκίπισσα Diana στην ταινία «Spencer» του Pablo Larraín.

Στην περσινή διοργάνωση του φεστιβάλ είχαν δώσει το παρών σημαντικές προσωπικότητες, όπως η Sofia Coppola, που παρουσίασε την ταινία «The Virgin Suicides», και ο Richard Linklater, του οποίου η ταινία «Nouvelle Vague» άνοιξε το πρόγραμμα.

Με την παρουσία της Kristen Stewart στην κορυφή της επιτροπής, το Φεστιβάλ Biarritz Nouvelles Vagues ενισχύει περαιτέρω το διεθνές του κύρος και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στην ανάδειξη νέων φωνών και σύγχρονων κινηματογραφικών τάσεων.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

