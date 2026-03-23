Screen News 23.03.2026

Η Jane Fonda πρωταγωνιστεί στη μεταφορά του The Correspondent

Το best seller της Virginia Evans «The Correspondent» περνά στη μεγάλη οθόνη με ισχυρή δημιουργική ομάδα και υψηλές προσδοκίες
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο επιτυχημένα μυθιστορήματα της τελευταίας περιόδου ετοιμάζεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή μιας από τις πιο εμβληματικές μορφές του Hollywood. Η Jane Fonda αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην κινηματογραφική μεταφορά του «The Correspondent», του best seller της Virginia Evans, με τη Lionsgate να εξασφαλίζει τα δικαιώματα μετά από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 7 μεγάλων στούντιο. Η Jane Fonda, βραβευμένη με 2 Όσκαρ, θα συμμετέχει και ως παραγωγός, μαζί με τον Todd Lieberman. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Cat Vasko, η οποία αναλαμβάνει και καθήκοντα εκτελεστικής παραγωγού, σε συνεργασία με τη Virginia Evans.

jane_fonda
https://www.instagram.com/janefonda/

Διάβασε επίσης: «Αναστήθηκε» ο Val Kilmer και επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η ιστορία επικεντρώνεται στη Sybil Van Antwerp, μια ευφυή και δυναμική συνταξιούχο δικηγόρο, η οποία χρησιμοποιεί την αλληλογραφία ως τρόπο να οργανώνει και να ερμηνεύει τον κόσμο γύρω της. Μέσα από επιστολές προς φίλους, συγγενείς και σημαντικές προσωπικότητες, αλλά και έναν αποδέκτη στον οποίο δεν έστειλε ποτέ το μήνυμά της, διαμορφώνει τη δική της αφήγηση ζωής. Όταν όμως ένα απρόσμενο γράμμα από το παρελθόν επανεμφανίζεται, καλείται να αντιμετωπίσει βαθιά συναισθήματα απώλειας, ενοχής και ανεκπλήρωτων επιλογών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το μυθιστόρημα της Virginia Evans κυκλοφόρησε την άνοιξη και γνώρισε τεράστια επιτυχία, με περισσότερα από 1 εκατομμύριο αντίτυπα να έχουν πωληθεί και παραμονή για 17 εβδομάδες στη λίστα best seller των New York Times.

Η Erin Westerman δήλωσε ότι «αποτελεί ιδιαίτερη τιμη που η Virginia Evans, η Jane Fonda και η Cat Vasko μας επέλεξαν ως συνεργάτες σε αυτό το project. Το βιβλίο συγκίνησε βαθιά την ομάδα μας και πιστεύουμε ότι η ιστορία της Sybil θα αγγίξει και το κινηματογραφικό κοινό».

Ο Todd Lieberman ανέφερε ότι «το βιβλίο αυτό αποτελεί ένα πραγματικό φαινόμενο και είναι μεγάλη τιμή να συμμετέχουμε μαζί με τη Jane Fonda, τη Lionsgate και τη Cat Vasko σε αυτή τη μεταφορά. Ανυπομονούμε να προσφέρουμε στους θεατές την ίδια συναισθηματική εμπειρία που ήδη έχει αγγίξει τόσους αναγνώστες».

Με ένα ισχυρό δημιουργικό σχήμα και ένα υλικό που έχει ήδη αποδείξει τη δυναμική του, το «The Correspondent» αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινηματογραφικές μεταφορές των επόμενων ετών.

Διάβασε επίσης: Στο φως οι πρώτες εικόνες της Scarlett Johansson από τον Εξορκιστή

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

