Αυτές είναι η μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη skincare ρουτίνα σου

Από τον καθαρισμό μέχρι τον ορό και το υαλουρονικό οξύ, κάθε βήμα αποκαλύπτει την φυσική λάμψη και φρεσκάδα της επιδερμίδας
Μαρία Χατζηγιάννη

Η καθημερινή σου ρουτίνα φροντίδας προσώπου δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Αρκούν μερικές απλές, τεκμηριωμένες συνήθειες για να δεις μεγάλη διαφορά στην όψη και την υφή του δέρματός σου. Από τη θερμοκρασία του νερού μέχρι τη σωστή σειρά εφαρμογής προϊόντων, οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά στην ενυδάτωση, τη λάμψη και τη διατήρηση της ελαστικότητας της επιδερμίδας.

Μικρές αλλαγές όπως το να πλένεις το πρόσωπο με καθαρά χέρια ή με πανί μικροϊνών αντί για πετσετάκι, η χρήση χλιαρού νερού και η υπομονή 30 δευτερολέπτων ώστε το καθαριστικό να δράσει, κάνουν την καθημερινή σου ρουτίνα πιο αποτελεσματική. Επίσης, δίνεις χρόνο στα βραδινά προϊόντα να απορροφηθούν πριν ξαπλώσεις, για να μη χάνεις τα οφέλη τους.

Σωστός καθαρισμός και προστασία του δέρματος

Μετά τον καθαρισμό, σκουπίζεις απαλά το πρόσωπο με καθαρή πετσέτα, χωρίς να τρίβεις. Το τρίψιμο μπορεί να επηρεάσει το κολλαγόνο και να προκαλέσει πρόωρη χαλάρωση. Το χλιαρό νερό είναι ιδανικό, γιατί αφαιρεί ρύπους και μακιγιάζ χωρίς να αφαιρεί τα φυσικά έλαια.

Ορός προσώπου για έντονα αποτελέσματα

Ένας καλός ορός είναι το σημείο-κλειδί της ρουτίνας σου. Η βιταμίνη C φωτίζει, η ρετινόλη βελτιώνει την υφή και μειώνει τις λεπτές γραμμές, ενώ το υαλουρονικό οξύ ενυδατώνει βαθιά. Άφησε κάθε προϊόν να απορροφηθεί για 30 δευτερόλεπτα πριν βάλεις το επόμενο, ώστε να δουλέψει σωστά.

Υαλουρονικό οξύ: Το μυστικό για γεμάτο και απαλό δέρμα

Το υαλουρονικό οξύ λειτουργεί σαν «μαγνήτης» υγρασίας. Το εφαρμόζεις μετά τον καθαρισμό και πριν από την ενυδατική, πρωί ή βράδυ, για να δείχνει η επιδερμίδα πιο λεία και φρέσκια.

Έλεγχος προϊόντων και skin fasting

Έλεγχε τις ημερομηνίες λήξης των προϊόντων σου και πέταξε ό,τι έχει αλλοιωθεί. Αν εμφανιστούν κοκκινίλες ή τσούξιμο, κάνε skin fasting. Χρησιμοποίησε μόνο ένα ήπιο καθαριστικό και ενυδατική χωρίς άρωμα. Όταν η επιδερμίδα ηρεμήσει, επαναφέρεις τα προϊόντα ένα-ένα για να εντοπίσεις πιθανή αντίδραση.

