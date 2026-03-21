Πέθανε ο Xander Harris της σειράς Buffy σε ηλικία 54 ετών

Ο Nicholas Brendon που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά τηλεθεατών έφυγε στον ύπνο του, αφήνοντας πίσω του μια πορεία γεμάτη επιτυχίες αλλά και προσωπικές δοκιμασίες

Ο Nicholas Brendon, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Xander Harris στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Buffy the Vampire Slayer», πέθανε σε ηλικία 54 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με σύντομη ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Instagram, γνωστοποιώντας ότι ο θάνατός του επήλθε στον ύπνο του, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τον τόπο και τον χρόνο.

Ο Nicholas Brendon είχε αποκαλύψει το 2023 ότι είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδρόμου που σχετίζεται με συμπίεση νεύρων στο κατώτερο τμήμα της σπονδυλικής στήλης, το οποίο τον οδήγησε σε διαδοχικές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η σειρά «Buffy the Vampire Slayer», που προβλήθηκε από το 1997 έως το 2003, αφηγούνταν την ιστορία μιας έφηβης που καλείται να προστατεύσει τον κόσμο από υπερφυσικές απειλές, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ισορροπήσει τη σχολική και προσωπική της ζωή. Ο χαρακτήρας του Xander Harris, τον οποίο ενσάρκωσε ο Nicholas Brendon, ήταν ένας από τους πιο στενούς φίλους της Buffy, την οποία υποδύθηκε η Sarah Michelle Gellar, και ξεχώριζε για το χιούμορ, την αφοσίωση και την ανθρώπινη ευαλωτότητά του.

Μετά την επιτυχία της σειράς, ο Nicholas Brendon συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Kitchen Confidential», όπου υποδύθηκε τον ζαχαροπλάστη Seth Richman δίπλα στον Bradley Cooper, καθώς και στη δημοφιλή αστυνομική σειρά «Criminal Minds», στην οποία εμφανίστηκε σε επαναλαμβανόμενο ρόλο ως τεχνικός αναλυτής του FBI από το 2007 έως το 2014. Συμμετείχε επίσης σε ταινίες θρίλερ όπως «Redwood», «The Nanny» και «Christmas Slasher», που αποτέλεσε και την τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση.

Ο Nicholas Brendon Schultz γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1971 στο Λος Άντζελες και είχε έναν δίδυμο αδελφό, τον Kelly Donovan Schultz, ο οποίος εμφανίστηκε σε επεισόδιο της «Buffy the Vampire Slayer» υποδυόμενος έναν σκοτεινό σωσία του χαρακτήρα του. Στα νεανικά του χρόνια ασχολήθηκε με το μπέιζμπολ, ωστόσο ένας τραυματισμός στο χέρι τον ανάγκασε να εγκαταλείψει τα όνειρα για επαγγελματική καριέρα και να στραφεί στην υποκριτική. Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε δηλώσει ότι η επιλογή του να γίνει ηθοποιός συνοδεύτηκε από τύχη, καθώς μέσα σε δύο μήνες από την ενασχόλησή του με την υποκριτική εξασφάλισε τον ρόλο που θα τον καθιέρωνε. Όπως είχε πει «στάθηκα τυχερός».

Η υποκριτική υπήρξε επίσης καθοριστική για την προσωπική του εξέλιξη, καθώς τον βοήθησε να ξεπεράσει τον τραυλισμό που αντιμετώπιζε από την ηλικία των 7 ετών. Στη συνέχεια ανέλαβε ενεργό ρόλο ως πρεσβευτής ιδρύματος που στηρίζει την έρευνα και την ευαισθητοποίηση γύρω από τον τραυλισμό. Παράλληλα, η ζωή του σημαδεύτηκε από δυσκολίες. Ο Nicholas Brendon μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με την κατάθλιψη, ιδιαίτερα μετά από περιστατικό το 2015, όταν προκάλεσε ζημιές σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σε συνέντευξή του εκείνη τη χρονιά είχε αναφέρει «πολλά από αυτά έχουν να κάνουν με το να συμφιλιωθώ με όσα συμβαίνουν μέσα στο μυαλό μου, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο».

Τα τελευταία χρόνια διατηρούσε στενή επαφή με τους θαυμαστές του μέσω διαδικτυακών μεταδόσεων, όπου μιλούσε για την καριέρα, την υγεία του και τη σημασία της σειράς που τον ανέδειξε. Σε μία από τις τελευταίες του δημόσιες τοποθετήσεις, αναφερόμενος στην ακύρωση μιας νέας εκδοχής της «Buffy the Vampire Slayer», είχε δηλώσει ότι ένιωσε βαθιά απογοήτευση.

Παρά τα προβλήματα υγείας που τον είχαν οδηγήσει μακριά από την ενεργό υποκριτική, ο Nicholas Brendon εξέφραζε την πεποίθηση ότι οι ιστορίες των χαρακτήρων της σειράς μπορούσαν να συνεχιστούν. Όπως είχε πει «αυτή η σειρά βοήθησε ανθρώπους σε δύσκολες στιγμές, δεν είναι απλώς θέμα χρημάτων, είναι κάτι που πρέπει να τιμάται».

Ο Nicholas Brendon αφήνει πίσω του μια καλλιτεχνική παρακαταθήκη που συνδέθηκε με μία από τις πιο εμβληματικές τηλεοπτικές σειρές της σύγχρονης ποπ κουλτούρας, καθώς και την εικόνα ενός ηθοποιού που δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τις προσωπικές του μάχες.

