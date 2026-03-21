Διατροφή 21.03.2026

Ξέχνα το πορτοκάλι: Τροφές που σε «γεμίζουν» με βιταμίνη C

Τα καλύτερα τρόφιμα που γεμίζουν τον οργανισμό σου με βιταμίνη C και προστατεύουν το ανοσοποιητικό, χαρίζοντας ενέργεια
Μαρία Χατζηγιάννη

Η βιταμίνη C δεν είναι απλώς μια ακόμα θρεπτική ουσία, είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού. Παίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, βοηθά στην επούλωση πληγών, συμβάλλει στην υγεία του δέρματος και βελτιώνει την απορρόφηση του σιδήρου. Η καθημερινή της πρόσληψη μπορεί να μειώσει το οξειδωτικό στρες και να προσφέρει μια αίσθηση ζωτικότητας, ειδικά σε περιόδους έντονου άγχους και γρήγορου ρυθμού ζωής.

Δυστυχώς, πολλοί δεν καταφέρνουν να καλύψουν τις συνιστώμενες ποσότητες, που είναι 75 mg για τις γυναίκες και 90 mg για τους άνδρες. Η διατροφή με fast food, η έλλειψη χρόνου και οι απαιτήσεις της καθημερινότητας συχνά οδηγούν σε χαμηλή ενέργεια, θαμπό δέρμα και αργή επούλωση τραυμάτων. Η καλή είδηση είναι ότι πολλά φρούτα και λαχανικά που υπάρχουν ήδη στην καθημερινή διατροφή είναι πλούσια σε βιταμίνη C, και μπορούν να δώσουν άμεσα ώθηση στην υγεία σου.

1. Φράουλες

Μία κούπα φράουλες περιέχει περίπου 85 mg βιταμίνης C. Επιπλέον, προσφέρουν αντιοξειδωτικά που καταπολεμούν τη φλεγμονή και προστατεύουν την καρδιακή υγεία.

2. Κόκκινες πιπεριές

Μόλις 100 γρ. κόκκινης πιπεριάς παρέχουν πάνω από 142 mg βιταμίνης C, ξεπερνώντας ακόμη και πολλά εσπεριδοειδή. Περιέχουν επίσης βιταμίνη A και αντιοξειδωτικά που ωφελούν τα μάτια.

3. Παπάγια

Μία κούπα παπάγια προσφέρει περίπου 88 mg βιταμίνης C και περιέχει πεπτικά ένζυμα που βοηθούν την πέψη και μειώνουν το φούσκωμα.

4. Ανανάς

Μία κούπα κομμένα κομμάτια ανανά περιέχει περίπου 79 mg βιταμίνης C. Ο ανανάς περιέχει επίσης βρομελίνη, ένα ένζυμο με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, που βοηθά την πέψη και ενισχύει το ανοσοποιητικό.

5. Μπρόκολο

Μισή κούπα μαγειρεμένο μπρόκολο παρέχει περίπου 50 mg βιταμίνης C, μαζί με φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά. Η τακτική κατανάλωσή του μπορεί να επιβραδύνει την εμφάνιση χρόνιων ασθενειών και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό.

6. Ντομάτες

Μία μεσαία ντομάτα περιέχει περίπου 20 mg βιταμίνης C. Είναι επίσης πλούσιες σε λυκοπένιο, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που σχετίζεται με την υγεία της καρδιάς.

