Η ερώτηση στη συνέντευξη για δουλειά που κρίνει τα πάντα… και η απάντηση που κάνει τη διαφορά

Τι πραγματικά θέλουν να ακούσουν οι εργοδότες όταν σε ρωτούν «πες μου λίγα πράγματα για εσένα» και ποια είναι τα λάθη που πρέπει να αποφύγεις

Μια και μόνο ερώτηση μπορεί να καθορίσει την έκβαση μιας συνέντευξης εργασίας, ακόμη κι αν το βιογραφικό και η εμπειρία είναι ιδανικά. Μπορεί κάποιος να εμφανιστεί σε μια συνέντευξη με άψογη εμφάνιση, οργανωμένο βιογραφικό και ισχυρή επαγγελματική εμπειρία, και παρ’ όλα αυτά να χάσει την ευκαιρία μέσα στα πρώτα λεπτά. Ο λόγος είναι μια φαινομενικά απλή ερώτηση που κρίνει πολλά «πες μου λίγα πράγματα για εσένα».

Παρότι ακούγεται εύκολη, η ερώτηση δεν αφορά την προσωπική ιστορία του υποψηφίου. Οι υπεύθυνοι προσλήψεων επιδιώκουν να κατανοήσουν τον τρόπο σκέψης, τις αξίες και το πώς αντιλαμβάνεται ο ίδιος τον επαγγελματικό του ρόλο. Η απάντηση μπορεί να καθορίσει αν κάποιος θα ξεχωρίσει ή θα περάσει απαρατήρητος.

Το πρώτο στοιχείο που αξιολογείται είναι η επαγγελματική ταυτότητα. Σε μια συνέντευξη, η έμφαση πρέπει να δίνεται στην επαγγελματική εμπειρία και όχι σε προσωπικές λεπτομέρειες που δεν σχετίζονται με τη θέση. Η σαφής τοποθέτηση στον επαγγελματικό ρόλο δείχνει ωριμότητα και κατεύθυνση.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει η αυθεντικότητα. Τυπικές φράσεις όπως «σκέφτομαι out of the box» ή «δεν τα παρατάω ποτέ» δεν προσφέρουν ουσιαστική πληροφορία και συχνά ακούγονται κοινότοπες. Οι εργοδότες αναζητούν συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν δεξιότητες και εμπειρίες, όχι γενικές διατυπώσεις.

Ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο είναι η κατανόηση της θέσης. Η προσπάθεια εντυπωσιασμού με γενικές πληροφορίες για την εταιρεία μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Αυτό που έχει σημασία είναι η ειλικρινής σύνδεση των προσωπικών δεξιοτήτων με τις απαιτήσεις της θέσης.

Η προετοιμασία παίζει καθοριστικό ρόλο. Η έρευνα γύρω από την εταιρεία, τις αξίες και τον τρόπο λειτουργίας της βοηθά τον υποψήφιο να διαμορφώσει μια στοχευμένη απάντηση. Η γνώση του περιβάλλοντος εργασίας δείχνει ενδιαφέρον και επαγγελματισμό. Εξίσου σημαντική είναι η ταύτιση αξιών. Οι εργοδότες αναζητούν ανθρώπους που ταιριάζουν με την κουλτούρα της εταιρείας. Στοιχεία όπως η συνεργασία, η δημιουργικότητα ή η κοινωνική προσφορά μπορούν να ενισχύσουν την εικόνα του υποψηφίου όταν συνδέονται με προσωπικές εμπειρίες.

Τέλος, η χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων αποτελεί το πιο ισχυρό εργαλείο. Μικρές ιστορίες από την επαγγελματική πορεία που αποδεικνύουν δεξιότητες και επιτυχίες δίνουν βάθος στην απάντηση και βοηθούν τον υποψήφιο να ξεχωρίσει.

Η ερώτηση «πες μου λίγα πράγματα για εσένα» δεν είναι απλώς μια εισαγωγή. Είναι η στιγμή όπου ο υποψήφιος έχει την ευκαιρία να καθορίσει την εικόνα του και να κατευθύνει τη συζήτηση προς τα δυνατά του σημεία. Η απάντηση που κάνει τη διαφορά είναι εκείνη που συνδυάζει σαφήνεια, αυθεντικότητα και στόχευση. Ο υποψήφιος οφείλει να παρουσιάσει συνοπτικά ποιος είναι επαγγελματικά, ποιες είναι οι βασικές του δεξιότητες και τι τον κάνει κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση, συνδέοντας την εμπειρία του με τις ανάγκες της εταιρείας. Μια σύντομη αναφορά σε ένα πραγματικό παράδειγμα επιτυχίας ή εξέλιξης ενισχύει την αξιοπιστία, ενώ ο καθαρός και σίγουρος λόγος δείχνει αυτοπεποίθηση. Η ουσία είναι να δώσει ο ίδιος την κατεύθυνση της συζήτησης, βοηθώντας τον εργοδότη να τον δει ακριβώς όπως θέλει να παρουσιαστεί.

