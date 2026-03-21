Ο Stallone, ο Van Damme, ο Schwarzenegger, ο Stephen King και ο Mustaine αποχαιρετούν τον Chuck Norris

Ο Dolph Lundgren, ο Judson Mills, ο Joe Piscopo και άλλοι αστέρες αποτίουν φόρο τιμής στον θρύλο των ταινιών δράσης και των πολεμικών τεχνών

Η είδηση του θανάτου του Chuck Norris προκάλεσε κύμα συγκίνησης στον χώρο του κινηματογράφου, με κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ να αποχαιρετούν έναν από τους πλέον εμβληματικούς εκπροσώπους των ταινιών δράσης και των πολεμικών τεχνών.

Ο Sylvester Stallone, που είχε συνεργαστεί με τον Chuck Norris στην ταινία «The Expendables 2», δημοσίευσε κοινή τους φωτογραφία και έγραψε «πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Chuck Norris. Ήταν ένας αυθεντικός Αμερικανός σε κάθε πτυχή. Σπουδαίος άνθρωπος και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην υπέροχη οικογένειά του».

Αντίστοιχα, ο Jean Claude Van Damme, επίσης συμπρωταγωνιστής του Chuck Norris στην ίδια ταινία, εξέφρασε τη θλίψη του σημειώνοντας «τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια για την απώλεια του φίλου μου Chuck Norris. Γνωριζόμασταν από τα πρώτα μου βήματα και πάντοτε σεβόμουν τον άνθρωπο που ήταν. Η σκέψη και οι προσευχές μου είναι με την οικογένειά του. Δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Ο Arnold Schwarzenegger με ανάρτησή του στο X χαρακτήρισε τον συμπρωταγωνιστή του στους «The Expendables 2» ως ένα πραγματικό «είδωλο». Συγκεκριμένα, έγραψε: «Είμαι ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια, από την προώθηση της άθλησης μέχρι την κοινή μας παρουσία στη μεγάλη οθόνη. Ήταν ένας τρομερός τύπος, τόσο στην πραγματική ζωή όσο και στο Χόλιγουντ. Ο θρύλος του θα μείνει ζωντανός για πάντα».

Chuck was an icon. I am grateful that I was able to work with him in multiple ways over the years, from promoting fitness to sharing the screen together. He was a badass, in real life and in Hollywood. His legend will be with us forever. My thoughts are with his family. — Arnold Schwarzenegger (@Schwarzenegger) March 20, 2026

Ο Dolph Lundgren, που συμμετείχε επίσης στο «The Expendables 2», υπογράμμισε την επιρροή που άσκησε ο Chuck Norris στη δική του πορεία, γράφοντας «ο Chuck Norris ήταν πρωταθλητής. Από τότε που ήμουν νεαρός αθλητής πολεμικών τεχνών και αργότερα όταν μπήκα στον κινηματογράφο, τον είχα πάντα ως πρότυπο. Ήταν ένας άνθρωπος με σεβασμό, ταπεινότητα και δύναμη. Θα μας λείψεις, φίλε μου».

Ο Judson Mills, που συνεργάστηκε μαζί του στη σειρά «Walker, Texas Ranger», περιέγραψε τον Chuck Norris ως έναν σπάνιο χαρακτήρα, σημειώνοντας «ο Chuck Norris ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που ήταν πραγματικά αυτό που έδειχναν. Ήρεμος, ταπεινός, ευγενικός, σοφός και γλυκός. Ένας γίγαντας ανάμεσα στους ανθρώπους που σε έκανε να νιώθεις άνετα, σαν να ήσουν μέλος της ίδιας παρέας. Ένας αληθινός κύριος και ένας αμερικανός ήρωας».

Συγκινημένος εμφανίστηκε και ο Joe Piscopo, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τον Chuck Norris στην ταινία «Sidekicks», αναφέροντας «ήταν τιμή μου που συνεργάστηκα με τον Chuck Norris. Ήταν μια εμπειρία που άλλαξε τη ζωή μου και θα τη διατηρώ για πάντα στην καρδιά μου. Στέλνω αγάπη, σεβασμό και ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια Norris».

Ανάμεσα σε όσους απέτισαν φόρο τιμής ήταν και ο Dave Mustaine, ο οποίος θυμήθηκε την πρώτη του επαφή με τον ηθοποιό, γράφοντας «όταν ήμουν 13 ετών, είδα την ταινία του Bruce Lee ‘The Way of the Dragon’ και έγινα αμέσως θαυμαστής του Chuck Norris. Σήμερα εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά του. Ξέρω ότι θα λείψει σε εκατομμύρια θαυμαστές και φίλους και σίγουρα θα λείψει και σε μένα».

Ο συγγραφέας Stephen King μέσω του X μοιράστηκε τα αγαπημένα του αστεία για τον ηθοποιό: «Το αγαπημένο μου αστείο για τον Τσακ Νόρις: Ο Τσακ δεν τραβάει το καζανάκι, το τρομάζει μέχρι θανάτου».

My fave Chuck Norris joke: Chuck doesn’t flush the toilet, he scares the shit out of it. — Stephen King (@StephenKing) March 20, 2026

Σε άλλο ποστ έγραψε: «Το δεύτερο αγαπημένο μου: Όταν γεννήθηκε, ο Τσακ Νόρις οδήγησε τη μητέρα του από το νοσοκομείο στο σπίτι». Και τέλος πρόσθεσε: «Σοβαρά τώρα, τον θεωρούσα υπέροχο. Η ταινία «Silent Rage» είχε τρομάξει μέχρι θανάτου τους γιους μου… κι εμένα».

Η οικογένεια του Chuck Norris επιβεβαίωσε τον θάνατό του, επισημαίνοντας σε ανακοίνωσή της «για τον κόσμο ήταν ένας καλλιτέχνης πολεμικών τεχνών, ένας ηθοποιός και σύμβολο δύναμης. Για εμάς ήταν ένας αφοσιωμένος σύζυγος, ένας στοργικός πατέρας και παππούς, ένας υπέροχος αδελφός και η καρδιά της οικογένειάς μας».

Ο Chuck Norris ανακάλυψε τις πολεμικές τέχνες κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Νότια Κορέα με την αμερικανική αεροπορία και αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών από το 1968 έως το 1974. Στη συνέχεια στράφηκε στον κινηματογράφο, όπου ξεχώρισε δίπλα στον Bruce Lee στην ταινία «Return of the Dragon».

Κατά τη δεκαετία του 1980 καθιερώθηκε ως πρωταγωνιστής ταινιών δράσης με έργα όπως «Missing in Action» και «The Delta Force», ενώ αργότερα ενίσχυσε τη φήμη του μέσα από τη σειρά «Walker, Texas Ranger», όπου ενσάρκωσε την εικόνα ενός σιωπηλού αλλά αποφασιστικού προστάτη της δικαιοσύνης.

Η απώλεια του Chuck Norris σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον κινηματογράφο δράσης, με την κληρονομιά του να παραμένει ζωντανή μέσα από τους ρόλους και την επιρροή του σε γενιές καλλιτεχνών και θεατών.

