Οι BTS επέστρεψαν και κατέρριψαν κάθε ρεκόρ – Έγραψαν ιστορία μπροστά σε 260.000 θεατές

Ιστορική επιστροφή των BTS με τη μεγαλύτερη δημόσια συναυλία στην ιστορία της Νότιας Κορέας

Η πολυαναμενόμενη επιστροφή των BTS πραγματοποιήθηκε με τρόπο εντυπωσιακό, καθώς το παγκόσμιο φαινόμενο της K-pop έδωσε την πρώτη του συναυλία μετά από σχεδόν 4 χρόνια στη Σεούλ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη δημόσια συναυλία που έχει γίνει ποτέ στη Νότια Κορέα.

Τα μέλη RM, Jin, Suga, J Hope, Jimin, V και Jung Kook εμφανίστηκαν ξανά μαζί στη σκηνή, σε μια εμφάνιση που οι θαυμαστές τους περίμεναν με ανυπομονησία από το 2022, όταν το συγκρότημα είχε διακόψει τη δραστηριότητά του λόγω της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας στη χώρα.

Διάβασε επίσης: Οι BTS επέστρεψαν με το Swim που σπάει όλα τα κοντέρ (video)

Στο επίκεντρο της επιστροφής βρέθηκε η δωρεάν συναυλία «BTS The Comeback Live Arirang» που πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2026 στη Σεούλ. Αν και μόλις 22.000 θεατές εξασφάλισαν το λεγόμενο «Golden Ticket», εκτιμάται ότι έως και 260.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας ένα πρωτοφανές γεγονός για τα δεδομένα της χώρας.

Η συναυλία διάρκειας 1 ώρας αποτέλεσε μέρος της προωθητικής καμπάνιας για το νέο πέμπτο στούντιο άλμπουμ των BTS με τίτλο «Arirang», το οποίο κυκλοφόρησε μία ημέρα νωρίτερα. Το άλμπουμ, εμπνευσμένο από το ομώνυμο παραδοσιακό κορεατικό τραγούδι που θεωρείται άτυπος εθνικός ύμνος, εξερευνά ζητήματα ταυτότητας και συλλογικής μνήμης, ενώ προηγείται της μεγαλύτερης παγκόσμιας περιοδείας του συγκροτήματος, η οποία θα καλύψει 34 περιοχές από τον Απρίλιο 2026 έως τον Μάρτιο 2027. Παράλληλα, η επιστροφή τους θα καταγραφεί σε ντοκιμαντέρ που θα προβληθεί μέσω Netflix.

Η παραγωγή της συναυλίας υπήρξε εξαιρετικά απαιτητική, υπό τη σκηνοθετική επιμέλεια του Hamish Hamilton, γνωστού για τη δουλειά του σε κορυφαία τηλεοπτικά γεγονότα. Όπως ανέφερε ο Hamish Hamilton «ήταν μία από τις πιο απαιτητικές παραγωγές που έχω αναλάβει λόγω της τεράστιας οργανωτικής πολυπλοκότητας». Επισήμανε επίσης ότι δεν πραγματοποιήθηκε πρόβα με το συγκρότημα στη σκηνή πριν από την εμφάνιση, κάτι που χαρακτήρισε πρωτόγνωρο για την καριέρα του.

Η σκηνή σχεδιάστηκε από τους Guy Carrington και Florian Wieder με έμπνευση από το σχήμα κορνίζας, συνδυάζοντας τη σύγχρονη αισθητική των BTS με τη βαθιά ιστορική σημασία του χώρου. Ο Hamish Hamilton υπογράμμισε «δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να έρχεται σε αντίθεση με τον χώρο, αλλά να ενσωματωθεί αρμονικά σε ένα από τα πιο ιερά σημεία της Σεούλ».

Η συναυλία άνοιξε με το τραγούδι «Body to Body» από το νέο άλμπουμ, ενώ το συγκρότημα ερμήνευσε και μεγάλες επιτυχίες όπως «Butter» και «Dynamite». Η εμφάνιση έκλεισε με το «Mikrokosmos», με τα μέλη να ευχαριστούν το κοινό για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αισθητική της εκδήλωσης, με το κοινό να αντλεί έμπνευση από την παραδοσιακή ενδυμασία hanbok.

Οι θαυμαστές των BTS, γνωστοί ως ARMY, κατέκλυσαν από νωρίς το Gwanghwamun Square, με πολλούς να περιμένουν ώρες για να εξασφαλίσουν θέση, ενώ χιλιάδες ακόμη συγκεντρώθηκαν εκτός του χώρου χωρίς εισιτήριο. Η Hye Jin Lee, καθηγήτρια επικοινωνίας στο USC Annenberg School, χαρακτήρισε το γεγονός «επιστροφή του αιώνα», επισημαίνοντας «είναι η πρώτη φορά μετά από καιρό που βλέπουμε τους BTS να εμφανίζονται ως σύνολο και όλοι περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθεί αυτή η νέα φάση».

Η σημασία της επιστροφής ξεπερνά τα όρια της μουσικής βιομηχανίας. Ο αναλυτής Kim Yu hyuk εκτίμησε ότι η επιστροφή των BTS θα αποφέρει τουλάχιστον 2.9 τρισ. νοτιοκορεατικά γουόν, δηλαδή περίπου 1.93 δισ. δολάρια, σημειώνοντας «η δυναμική τους παραμένει ισχυρή και αυτή η επιστροφή αναμένεται να ενισχύσει συνολικά την ανάπτυξη της K-pop βιομηχανίας».

Ο Πρόεδρος της Νότιας Κορέας Lee Jae Myung χαρακτήρισε τη συναυλία «μια σημαντική ευκαιρία για να αναδειχθεί η υπεροχή της K culture και η θέση της χώρας στον κόσμο», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ασφάλεια αποτέλεσε κορυφαία προτεραιότητα, με σχεδόν 6.000 αστυνομικούς και περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους ασφαλείας να αναπτύσσονται στην περιοχή.

Διάβασε επίσης: ARIRANG: Ξεπούλησαν σε μερικές ώρες οι BTS σε Βόρεια Αμερική και Ευρώπη

Η επιστροφή των BTS επιβεβαιώνει τη μοναδική σχέση που έχουν αναπτύξει με το κοινό τους, με τη Stephanie Choi να επισημαίνει ότι οι θαυμαστές λειτουργούν ως ενεργοί συνεργάτες στην επιτυχία του συγκροτήματος. Όπως ανέφερε «οι θαυμαστές αποτελούν τους πιο αποτελεσματικούς πρεσβευτές των καλλιτεχνών και γεγονότα όπως αυτή η συναυλία ενισχύουν ακόμη περισσότερο αυτόν τον δεσμό».

Με την παγκόσμια επιρροή τους να παραμένει αδιαμφισβήτητη, οι BTS επιστρέφουν όχι μόνο ως μουσικό συγκρότημα αλλά και ως πολιτιστικό φαινόμενο, σε μια στιγμή που η K-pop επαναπροσδιορίζει τη θέση της στη διεθνή σκηνή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το SiriusXM λανσάρει BTS Radio για τη μεγάλη επιστροφή των BTS

