Αλλεργίες σε έξαρση – Απλές οδηγίες για να περάσεις την άνοιξη χωρίς ταλαιπωρία

Ειδικός εξηγεί πώς καθημερινές συνήθειες μπορούν να μειώσουν τα συμπτώματα των αλλεργιών και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

Με την άνοδο της θερμοκρασίας και την επιστροφή της ηλιοφάνειας, αυξάνονται και τα περιστατικά αλλεργιών, με τη γύρη να προκαλεί έντονα συμπτώματα σε μικρούς και μεγάλους. Ειδικοί επισημαίνουν ότι με απλές κινήσεις στην καθημερινότητα μπορεί κανείς να περιορίσει σημαντικά την ενόχληση. Η άνοιξη φέρνει μαζί της όχι μόνο καλύτερο καιρό, αλλά και την έντονη παρουσία της γύρης στην ατμόσφαιρα, η οποία επιβαρύνει ολοένα και περισσότερο τον πληθυσμό.

Ο γενικός ιατρός Jimmy Mohamed, μέσα από τη ραδιοφωνική του παρέμβαση στο RTL, υπογραμμίζει ότι τα αντιισταμινικά δεν επαρκούν πάντα για την πλήρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Όπως επισημαίνει, η υιοθέτηση απλών καθημερινών συνηθειών μπορεί να μειώσει την έκθεση στη γύρη και να βελτιώσει αισθητά την καθημερινότητα των αλλεργικών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον σωστό αερισμό του σπιτιού και στην αποφυγή περιττής έκθεσης. Ο Jimmy Mohamed τονίζει ότι «αποφεύγουμε να κινούμαστε με ανοιχτά παράθυρα στο αυτοκίνητο» σε περιόδους υψηλής συγκέντρωσης γύρης, ενώ συνιστά «να αερίζουμε το σπίτι νωρίς το πρωί», όταν τα επίπεδα είναι χαμηλότερα.

Εξίσου σημαντική θεωρείται η προσωπική υγιεινή. Ο ίδιος επισημαίνει ότι «η γύρη προσκολλάται στα μαλλιά και μεταφέρεται στο μαξιλάρι, προκαλώντας βήχα και ενοχλήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας». Για τον λόγο αυτό, προτείνεται ντους το βράδυ και συχνότερο λούσιμο, ώστε να απομακρύνονται τα αλλεργιογόνα πριν τον ύπνο.

Σε περιπτώσεις έντονων συμπτωμάτων, ο Jimmy Mohamed επισημαίνει τη σημασία της τοπικής φροντίδας. Όπως αναφέρει, «είναι σημαντικό να ξεπλένουμε τακτικά τη μύτη με φυσιολογικό ορό, ώστε να απομακρύνουμε τη γύρη από τις ρινικές κοιλότητες», ενώ αντίστοιχη πρακτική μπορεί να εφαρμοστεί και για τα μάτια.

Παράλληλα, η πνευμονολόγος και αλλεργιολόγος Madiha Ellaffi επισημαίνει ότι η συνολική φροντίδα του οργανισμού παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως αναφέρει, «υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι αλλεργίες υποχωρούν όταν βελτιώνεται ο τρόπος ζωής», τονίζοντας τη σημασία του ποιοτικού ύπνου, της σωστής διατροφής και της σωματικής άσκησης.

Η πρόληψη και η έγκαιρη αντιμετώπιση των συμπτωμάτων αποτελούν, σύμφωνα με τους ειδικούς, τα βασικά εργαλεία για να απολαύσει κανείς την άνοιξη χωρίς περιορισμούς, διατηρώντας την καθημερινότητά του ανεπηρέαστη από τις εποχικές αλλεργίες.

