Living 21.03.2026

Κάνεις δίαιτα και η ζυγαριά είναι κολλημένη; Δες τι κάνεις λάθος κάθε βράδυ

Η γιατρός Laurence Plumey αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο του ύπνου στη ρύθμιση της όρεξης και του βάρους.
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια καθημερινή συνήθεια που συχνά υποτιμάται φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους. Η γιατρός Laurence Plumey επισημαίνει ότι η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επηρεάζουν άμεσα τόσο τη λειτουργία του οργανισμού όσο και τη διατροφική συμπεριφορά.

Η συνήθεια να καθυστερεί κανείς να κοιμηθεί, είτε λόγω κινητού είτε λόγω τηλεόρασης, μπορεί να φαίνεται αθώα. Στην πραγματικότητα, όμως, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Η Laurence Plumey εξηγεί ότι ο ύπνος είναι η περίοδος κατά την οποία το σώμα ανακάμπτει, ρυθμίζει τις ορμόνες και αποκαθιστά την ενέργεια. Όταν ο ύπνος είναι ανεπαρκής, οι λειτουργίες αυτές διαταράσσονται. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην κόπωση. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά και κυρίως τις διατροφικές επιλογές.

Διάβασε επίσης: Οι διατροφολόγοι μίλησαν: Αυτό είναι το καλύτερο ρόφημα πριν τον ύπνο

Η Laurence Plumey τονίζει ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. «Η κόπωση οδηγεί το σώμα στο να εξοικονομεί ενέργεια και χωρίς να το καταλαβαίνουμε κινούμαστε λιγότερο». Παράλληλα, αυξάνεται η επιθυμία για τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες και ζάχαρη. Ο ειδικός σε θέματα ύπνου γιατρός Olivier Coste επιβεβαιώνει αυτή την επίδραση. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο οργανισμός παράγει λεπτίνη, την ορμόνη του κορεσμού, ενώ την ημέρα εκκρίνεται γκρελίνη, που ενισχύει την πείνα». Η έλλειψη ύπνου διαταράσσει αυτή την ισορροπία, με αποτέλεσμα να τρώμε περισσότερο χωρίς πραγματική ανάγκη.

Η Laurence Plumey επισημαίνει και έναν ακόμη μηχανισμό. «Ο εγκέφαλος, όταν είναι κουρασμένος, ενεργοποιεί το στρες και αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης». Η ορμόνη αυτή συνδέεται με την αποθήκευση λίπους, κυρίως στην κοιλιακή περιοχή. Η λύση, σύμφωνα με τη γιατρό, ξεκινά από το πρόγραμμα ύπνου. «Η μελατονίνη αρχίζει να αυξάνεται από τις 23:00 και έως τη 01:00 βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο. Τότε ο ύπνος είναι βαθύς και πραγματικά αναζωογονητικός».

Κατά τη διάρκεια 7 έως 8 ωρών ύπνου, ο οργανισμός εκτελεί βασικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος ενισχύει τη μνήμη, αποβάλλει τοξίνες, παράγει αντιοξειδωτικά και ρυθμίζει τις ορμόνες. Η Laurence Plumey συνοψίζει με μια φράση που αποτυπώνει την ουσία. «Για να χάσεις βάρος, πρέπει πρώτα να κοιμάσαι». Όταν ο ύπνος είναι επαρκής, αυξάνεται η ενέργεια, ενισχύεται η δραστηριότητα και η όρεξη ρυθμίζεται πιο φυσιολογικά.

Διάβασε επίσης: Τι ώρα πρέπει να κοιμάσαι για να ξυπνάς πάντα με όρεξη και ενέργεια

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Αλλεργίες σε έξαρση – Απλές οδηγίες για να περάσεις την άνοιξη χωρίς ταλαιπωρία

Η ερώτηση στη συνέντευξη για δουλειά που κρίνει τα πάντα… και η απάντηση που κάνει τη διαφορά

Ξέχνα το πορτοκάλι: Τροφές που σε «γεμίζουν» με βιταμίνη C

Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να καθαρίσεις την κουρτίνα του μπάνιου σου

Noodles με γαρίδες και ντοματίνια στο τηγάνι

Sydney Sweeney: Σέξι και κομψή στη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN

Balloon skirt: Το statement κομμάτι που ανανεώνει κάθε σύνολο

Το λιλά επιστρέφει στο μακιγιάζ και γίνεται η πιο φρέσκια τάση

Τα 4 πιο πεισματάρικα ζώδια και γιατί όλοι θέλουν να τα έχουν φίλους

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές