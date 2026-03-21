Κάνεις δίαιτα και η ζυγαριά είναι κολλημένη; Δες τι κάνεις λάθος κάθε βράδυ

Μια καθημερινή συνήθεια που συχνά υποτιμάται φαίνεται πως παίζει καθοριστικό ρόλο στην απώλεια βάρους. Η γιατρός Laurence Plumey επισημαίνει ότι η ποιότητα και η διάρκεια του ύπνου επηρεάζουν άμεσα τόσο τη λειτουργία του οργανισμού όσο και τη διατροφική συμπεριφορά.

Η συνήθεια να καθυστερεί κανείς να κοιμηθεί, είτε λόγω κινητού είτε λόγω τηλεόρασης, μπορεί να φαίνεται αθώα. Στην πραγματικότητα, όμως, έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία. Η Laurence Plumey εξηγεί ότι ο ύπνος είναι η περίοδος κατά την οποία το σώμα ανακάμπτει, ρυθμίζει τις ορμόνες και αποκαθιστά την ενέργεια. Όταν ο ύπνος είναι ανεπαρκής, οι λειτουργίες αυτές διαταράσσονται. Οι συνέπειες δεν περιορίζονται στην κόπωση. Επηρεάζουν τη συμπεριφορά και κυρίως τις διατροφικές επιλογές.

Η Laurence Plumey τονίζει ότι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος. «Η κόπωση οδηγεί το σώμα στο να εξοικονομεί ενέργεια και χωρίς να το καταλαβαίνουμε κινούμαστε λιγότερο». Παράλληλα, αυξάνεται η επιθυμία για τροφές πλούσιες σε υδατάνθρακες και ζάχαρη. Ο ειδικός σε θέματα ύπνου γιατρός Olivier Coste επιβεβαιώνει αυτή την επίδραση. «Κατά τη διάρκεια της νύχτας ο οργανισμός παράγει λεπτίνη, την ορμόνη του κορεσμού, ενώ την ημέρα εκκρίνεται γκρελίνη, που ενισχύει την πείνα». Η έλλειψη ύπνου διαταράσσει αυτή την ισορροπία, με αποτέλεσμα να τρώμε περισσότερο χωρίς πραγματική ανάγκη.

Η Laurence Plumey επισημαίνει και έναν ακόμη μηχανισμό. «Ο εγκέφαλος, όταν είναι κουρασμένος, ενεργοποιεί το στρες και αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης». Η ορμόνη αυτή συνδέεται με την αποθήκευση λίπους, κυρίως στην κοιλιακή περιοχή. Η λύση, σύμφωνα με τη γιατρό, ξεκινά από το πρόγραμμα ύπνου. «Η μελατονίνη αρχίζει να αυξάνεται από τις 23:00 και έως τη 01:00 βρίσκεται στο μέγιστο επίπεδο. Τότε ο ύπνος είναι βαθύς και πραγματικά αναζωογονητικός».

Κατά τη διάρκεια 7 έως 8 ωρών ύπνου, ο οργανισμός εκτελεί βασικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος ενισχύει τη μνήμη, αποβάλλει τοξίνες, παράγει αντιοξειδωτικά και ρυθμίζει τις ορμόνες. Η Laurence Plumey συνοψίζει με μια φράση που αποτυπώνει την ουσία. «Για να χάσεις βάρος, πρέπει πρώτα να κοιμάσαι». Όταν ο ύπνος είναι επαρκής, αυξάνεται η ενέργεια, ενισχύεται η δραστηριότητα και η όρεξη ρυθμίζεται πιο φυσιολογικά.

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Δες κι αυτό…