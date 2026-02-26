Υγεία 26.02.2026

Τι ώρα πρέπει να κοιμάσαι για να ξυπνάς πάντα με όρεξη και ενέργεια

Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες, κάθε πρωί μπορεί να γίνεται μια αναζωογονητική εκκίνηση γεμάτη όρεξη και διάθεση για δράση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο ύπνος είναι ο πιο σημαντικός σύμμαχος της ενέργειας και της διάθεσής μας. Κάθε πρωί που ξυπνάς κουρασμένος ή χωρίς όρεξη, το πιθανότερο είναι ότι δεν έχεις δώσει στο σώμα σου τον απαραίτητο χρόνο για να αναπληρώσει τις δυνάμεις του. Η ώρα που κοιμάσαι, η διάρκεια του ύπνου αλλά και η συνέπεια στο πρόγραμμα ύπνου καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το πόσο ξεκούραστος/η θα νιώθεις όταν ανοίγεις τα μάτια σου. Με απλά λόγια, δεν αρκεί μόνο να κοιμάσαι αρκετές ώρες, πρέπει να ακολουθείς και ένα σταθερό ωράριο ύπνου, ώστε το σώμα σου να συνηθίσει έναν ρυθμό που το γεμίζει ενέργεια.

Η ιδανική ώρα ύπνου εξαρτάται από την ώρα που πρέπει να ξυπνήσεις, αλλά και από τις ανάγκες του οργανισμού σου. Οι ειδικοί συνιστούν οι ενήλικες να κοιμούνται 7–9 ώρες κάθε νύχτα. Για παράδειγμα, αν πρέπει να ξυπνήσεις στις 7 το πρωί, η καλύτερη ώρα για να πέσεις για ύπνο είναι μεταξύ 22:00 και 23:00.

Ξέχασε τις 8 ώρες: Η παραδοσιακή κινεζική μέθοδος που θα αλλάξει τον ύπνο σου
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Τα 4 πιο συχνά λάθη που κάνουν οι 9/10 με το μαξιλάρι και καταστρέφουν τον ύπνο τους

Κι αυτό γιατί το σώμα χρειάζεται περίπου 90 λεπτά για να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο ύπνου, που περιλαμβάνει βαθύ ύπνο και REM φάση, απαραίτητα για την αναζωογόνηση του οργανισμού. Ακολουθώντας αυτό το πρόγραμμα, οι πρώτες ώρες της ημέρας γίνονται πιο εύκολες, η συγκέντρωση αυξάνεται και η διάθεση παραμένει υψηλή.

Επιπλέον, η συνέπεια είναι το κλειδί: ακόμα κι αν ακολουθείς τη σωστή ώρα ύπνου κάποιες μέρες και άλλες όχι, το σώμα δεν προσαρμόζεται σωστά και τα συμπτώματα κόπωσης συνεχίζονται. Μικρές αλλαγές, όπως το να αποφύγεις έντονο φως ή οθόνες πριν κοιμηθείς, να διατηρείς σταθερή θερμοκρασία δωματίου και να μην καταναλώνεις καφεΐνη μετά τις 18:00, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα του ύπνου σου.

Με λίγα λόγια, το μυστικό για να ξυπνάς πάντα γεμάτος ενέργεια δεν είναι μόνο ο αριθμός των ωρών ύπνου, αλλά και η ώρα που πέφτεις για ύπνο, η σταθερότητα του προγράμματος και οι μικρές καθημερινές συνήθειες που υποστηρίζουν τη φυσιολογία του οργανισμού σου. Ακολουθώντας αυτές τις απλές οδηγίες, κάθε πρωί μπορεί να γίνεται μια αναζωογονητική εκκίνηση γεμάτη όρεξη και διάθεση για δράση.

unsplash.com

Κεντρική φωτογραφία: pexels.com

Διάβασε επίσης: 8 πράγματα που δεν έχουν θέση στο υπνοδωμάτιό σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ύπνος
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

26.02.2026

Δες επίσης

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού
Life

Αυτά είναι τα 5 διακοσμητικά λάθη που κάνουμε όλοι με τον διάδρομο του σπιτιού

26.02.2026
5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη
Life

5 σημάδια που δείχνουν ότι δεν καταναλώνεις αρκετή πρωτεΐνη

26.02.2026
Πώς να αποφύγεις jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 σωτήριους τρόπους
Life

Πώς να αποφύγεις jet lag σε μακρινά ταξίδια με 3 σωτήριους τρόπους

26.02.2026
Αυτή είναι η vegan εναλλακτική για το τοστ σου που θα λατρέψεις
Food

Αυτή είναι η vegan εναλλακτική για το τοστ σου που θα λατρέψεις

26.02.2026
Max Mara F/W 26-27: Επανερμηνεύει το casual chic μέσα από ένα neo-μεσαιωνικό πρίσμα
Fashion

Max Mara F/W 26-27: Επανερμηνεύει το casual chic μέσα από ένα neo-μεσαιωνικό πρίσμα

26.02.2026
Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα
Fitness

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

26.02.2026
Τα 4 ζώδια που τρελαίνονται για ταξίδια και είναι πάντα με βαλίτσα στο χέρι
Life

Τα 4 ζώδια που τρελαίνονται για ταξίδια και είναι πάντα με βαλίτσα στο χέρι

26.02.2026
Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά
Beauty

Χρησιμοποιείς dry shampoo; Αυτά είναι τα βήματα για να το κάνεις πάντα σωστά

26.02.2026
Πώς ο Jacob Elordi κατάφερε να κάνει τις γυναικείες τσάντες ανδρική υπόθεση
Fashion

Πώς ο Jacob Elordi κατάφερε να κάνει τις γυναικείες τσάντες ανδρική υπόθεση

26.02.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Συμφωνία MRB – Choose: Ο νέος χάρτης των εταιρειών δημοσκοπήσεων

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

Χρυσό Βραβείο στα Boussias Event Awards 2026 για το MAD

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

ΑΙΧΜΕΣ: Προετοιμάζονται οι αλλαγές στην TV και την πολιτική

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Αγχόνη για τους επαγγελματίες το MyData

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

Ποια συμφέροντα ποντάρουν σε… πρωθυπουργία Στουρνάρα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «Π»: Δύο περιφερειακές άδειες ανά εταιρεία -Το νέο σχέδιο νόμου της κυβέρνησης