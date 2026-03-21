Η Shakira νόμιζε ότι ήταν φάρσα η υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Μια από τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της βιώνει η Shakira, καθώς η υποψηφιότητά της για το Rock & Roll Hall of Fame 2026 επιβεβαιώνει τη διαχρονική επιρροή της στη διεθνή μουσική σκηνή, Η Shakira δεν έκρυψε την έκπληξή της όταν ενημερώθηκε για την υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame 2026, δηλώνοντας ότι αρχικά πίστεψε πως πρόκειται για φάρσα. Όπως ανέφερε η ίδια, «νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα. Έπρεπε να το επιβεβαιώσω και μετά ένιωσα βαθιά ευγνωμοσύνη. Δεν είναι κάτι που περιμένεις».

Η Shakira συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 17 υποψηφίους της φετινής χρονιάς, πλάι σε κορυφαία ονόματα όπως οι Billy Idol, Lauryn Hill και Wu-Tang Clan. Με περισσότερα από 30 χρόνια καριέρας, η Κολομβιανή καλλιτέχνις γίνεται η πρώτη από τη χώρα της που προτείνεται για τη συγκεκριμένη τιμή, ενώ έχει τη δυνατότητα να γίνει και η πρώτη Λατίνα που θα ενταχθεί στο Hall of Fame.

Αναφερόμενη στη διαδρομή της, η Shakira σημείωσε ότι «μεγάλωσα στη Barranquilla και ονειρευόμουν πράγματα σαν κι αυτό, αλλά ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να γίνουν πραγματικότητα». Παράλληλα, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό της, λέγοντας ότι «είμαι απίστευτα ευτυχισμένη για τους θαυμαστές μου που με στηρίζουν εδώ και 30 χρόνια και συνεχίζουν να κάνουν δυνατά πράγματα που μοιάζουν αδύνατα».

Η σχέση της Shakira με τη ροκ μουσική ξεκινά από την εφηβεία της, όταν άρχισε να γράφει τραγούδια και να παίζει κιθάρα στη γενέτειρά της. Όπως εξήγησε, «ξεκίνησα ως ένα παιδί της ροκ, έπαιζα κιθάρα και φυσαρμόνικα και λάτρευα συγκροτήματα όπως οι Nirvana, Metallica και Led Zeppelin. Έγραφα ροκ τραγούδια στο δωμάτιό μου».

Η καριέρα της ξεκίνησε σε ηλικία 13 ετών με το άλμπουμ «Magia», ενώ η διεθνής αναγνώριση ήρθε με τα «Pies Descalzos» και «Dónde Están Los Ladrones». Το 2001, το άλμπουμ «Laundry Service» την καθιέρωσε παγκοσμίως, φτάνοντας έως τη θέση 3 του Billboard 200 και χαρίζοντάς της επιτυχίες όπως το «Whenever, Wherever».

Στη συνέχεια, η Shakira κατέγραψε εντυπωσιακές επιδόσεις στα charts, με πολλαπλά άλμπουμ να καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στο Billboard 200 και 7 άλμπουμ να φτάνουν στην κορυφή του Top Latin Albums. Το πιο πρόσφατο έργο της, «Las Mujeres Ya No Lloran», συνοδεύτηκε από το τραγούδι «Bzrp Music Sessions Vol. 53» με τον Bizarrap, το οποίο κατέρριψε 14 ρεκόρ Guinness.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η δημιουργία μουσικής αποτελεί για εκείνη μια βαθιά προσωπική διαδικασία, λέγοντας ότι «κάθε φορά που γράφω, το κάνω γιατί είναι θεραπευτικό για μένα. Είναι ο τρόπος μου να επεξεργάζομαι τα συναισθήματά μου και να κατανοώ τη ζωή».

Η υποψηφιότητα της Shakira έρχεται σε μια περίοδο που ο θεσμός του Rock & Roll Hall of Fame επιχειρεί να γίνει πιο συμπεριληπτικός, με περισσότερες γυναίκες και καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά υπόβαθρα να αναγνωρίζονται. Η ίδια τόνισε ότι «το να είμαι η πρώτη Κολομβιανή ή να ονειρεύομαι ότι ίσως γίνω η πρώτη Λατίνα που θα ενταχθεί, μοιάζει εξωπραγματικό. Θα ήταν τεράστια τιμή να εκπροσωπώ τη λατινική μουσική και τις γυναίκες».

