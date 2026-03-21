Η Doja Cat μιλά για τη μάχη της με το διαδικτυακό μίσος

Η Doja Cat αποκαλύπτει τη σχέση της, την επίδραση της ψυχοθεραπείας και τη στάση της απέναντι στους επικριτές της

Σε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη, η Doja Cat ανοίγει τα χαρτιά της για την προσωπική της ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως δημόσιο πρόσωπο. Η Doja Cat παραχώρησε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο περιοδικό Vogue, όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στη σύνθετη σχέση της με το διαδικτυακό περιβάλλον και την κριτική που δέχεται κατά καιρούς.

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας

Η Doja Cat επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε σχέση, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του συντρόφου της. Όπως ανέφερε, η σχέση της χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία, κάτι που αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στην ψυχοθεραπεία. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που μου έχει προσφέρει η θεραπεία είναι η δυνατότητα να μένω μόνη και να νιώθω ήρεμη, χωρίς να χρειάζομαι απαντήσεις ή επιβεβαίωση από τον άλλον».

Παράλληλα, η Doja Cat αναφέρθηκε και στην έντονη πίεση που έχει βιώσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι συχνά ένιωθε την ανάγκη να απαντήσει σε επικριτικά σχόλια. Όπως είπε «όταν νιώθω ότι απειλούμαι, ακόμη κι αν δεν υπάρχει πραγματική απειλή, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έτσι, όμως, δίνω δύναμη σε ανθρώπους που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι πλέον προσπαθεί να διαχειρίζεται διαφορετικά αυτές τις καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις της. «Δεν έχω θεραπευτεί από κάτι», ανέφερε, «αλλά καταλαβαίνω καλύτερα γιατί κάνω όσα κάνω».

Η Doja Cat έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στο παρελθόν, τόσο για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις της με πρόσωπα της βιομηχανίας, όπως ο Timothée Chalamet, όσο και για περιστατικά που σχετίζονται με την προσωπική της ζωή. Είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Joseph Quinn, ενώ παλαιότερα είχε απασχολήσει τα μέσα και για τη σχέση της με τον μουσικό J. Cyrus.

Παρά τις εντάσεις και τις αντιδράσεις, η Doja Cat δείχνει να βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική της εξέλιξη. Με μεγαλύτερη αυτογνωσία και διάθεση αποστασιοποίησης από την τοξικότητα του διαδικτύου, η καλλιτέχνις φαίνεται να χαράζει μια νέα πορεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Πηγή: Vogue

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat παραδέχεται ότι άσκησε κριτική στον Timothée Chalamet για likes και προσοχή

