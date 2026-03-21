Μουσικά Νέα 21.03.2026

Η Doja Cat μιλά για τη μάχη της με το διαδικτυακό μίσος

Η Doja Cat αποκαλύπτει τη σχέση της, την επίδραση της ψυχοθεραπείας και τη στάση της απέναντι στους επικριτές της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια ειλικρινή και αποκαλυπτική συνέντευξη, η Doja Cat ανοίγει τα χαρτιά της για την προσωπική της ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως δημόσιο πρόσωπο. Η Doja Cat παραχώρησε μια εκ βαθέων συνέντευξη στο περιοδικό Vogue, όπου αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή όσο και στη σύνθετη σχέση της με το διαδικτυακό περιβάλλον και την κριτική που δέχεται κατά καιρούς.

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat μιλά ανοιχτά για τη μάχη της με τη διαταραχή οριακής προσωπικότητας

Η Doja Cat επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε σχέση, αποφεύγοντας ωστόσο να αποκαλύψει την ταυτότητα του συντρόφου της. Όπως ανέφερε, η σχέση της χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη συναισθηματική ισορροπία, κάτι που αποδίδει σε μεγάλο βαθμό στην ψυχοθεραπεία. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αυτό που μου έχει προσφέρει η θεραπεία είναι η δυνατότητα να μένω μόνη και να νιώθω ήρεμη, χωρίς να χρειάζομαι απαντήσεις ή επιβεβαίωση από τον άλλον».

Παράλληλα, η Doja Cat αναφέρθηκε και στην έντονη πίεση που έχει βιώσει από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι συχνά ένιωθε την ανάγκη να απαντήσει σε επικριτικά σχόλια. Όπως είπε «όταν νιώθω ότι απειλούμαι, ακόμη κι αν δεν υπάρχει πραγματική απειλή, αισθάνομαι ότι πρέπει να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Έτσι, όμως, δίνω δύναμη σε ανθρώπους που μπορεί να είναι οποιοσδήποτε».

Η ίδια παραδέχθηκε ότι πλέον προσπαθεί να διαχειρίζεται διαφορετικά αυτές τις καταστάσεις, επισημαίνοντας ότι η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις αντιδράσεις της. «Δεν έχω θεραπευτεί από κάτι», ανέφερε, «αλλά καταλαβαίνω καλύτερα γιατί κάνω όσα κάνω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Doja Cat έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας και στο παρελθόν, τόσο για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις της με πρόσωπα της βιομηχανίας, όπως ο Timothée Chalamet, όσο και για περιστατικά που σχετίζονται με την προσωπική της ζωή. Είχε συνδεθεί στο παρελθόν με τον Joseph Quinn, ενώ παλαιότερα είχε απασχολήσει τα μέσα και για τη σχέση της με τον μουσικό J. Cyrus.

Παρά τις εντάσεις και τις αντιδράσεις, η Doja Cat δείχνει να βρίσκεται σε μια φάση επαναπροσδιορισμού, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια εικόνα και την προσωπική της εξέλιξη. Με μεγαλύτερη αυτογνωσία και διάθεση αποστασιοποίησης από την τοξικότητα του διαδικτύου, η καλλιτέχνις φαίνεται να χαράζει μια νέα πορεία, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Doja Cat MTV Video Music Awards 2025
Πηγή: Vogue

Διάβασε επίσης: Η Doja Cat παραδέχεται ότι άσκησε κριτική στον Timothée Chalamet για likes και προσοχή

Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

Η Shakira νόμιζε ότι ήταν φάρσα η υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Burning Ambition: Απλά επικό το trailer των Iron Maiden με Bardem, Morello και Ulrich

Bruno Mars και Taylor Swift: Τι πραγματικά συνέβη με το like που προκάλεσε χαμό στα social media

Η Taylor Swift επιστρέφει στα iHeartRadio Music Awards 2026

Πέγκυ Ζήνα – «Άμυνα»: Η επιστροφή της με δυναμικό τραγούδι και εντυπωσιακό video

Eurovision 2026: Οι Il Volo και η Verka Serduchka στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού

Ο Jay-Z επιστρέφει στο Yankee Stadium για δύο ιστορικές συναυλίες

Η Tina Turner ξανά στο επίκεντρο με μια κίνηση που ταρακούνησε τη μουσική βιομηχανία

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές