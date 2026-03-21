Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης ποπ σκηνής συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση. Η Lorde σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς το videoclip του τραγουδιού «Royals» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, εντασσόμενο πλέον στο λεγόμενο Billion Views Club της πλατφόρμας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που έργο της κατακτά αυτή τη διάκριση.

Το «Royals» αποτέλεσε το πρώτο single από το ντεμπούτο άλμπουμ «Pure Heroine» που κυκλοφόρησε το 2013 και καθιέρωσε άμεσα τη Lorde ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της γενιάς της. Το τραγούδι παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 9 εβδομάδες, με τη Lorde, σε ηλικία μόλις 16 ετών, να γίνεται η νεότερη καλλιτέχνις που κατακτά την πρώτη θέση από το 1987.

Η επιτυχία του τραγουδιού συνοδεύτηκε και από σημαντικές διακρίσεις, καθώς το «Royals» απέσπασε βραβεία Grammy στις κατηγορίες τραγούδι της χρονιάς και καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία, ενώ ήταν υποψήφιο και για ηχογράφηση της χρονιάς. Το άλμπουμ «Pure Heroine» έφτασε έως τη θέση 3 του Billboard 200 και περιλάμβανε και άλλα επιτυχημένα singles όπως τα «Team», «Tennis Court» και «Glory and Gore».

Στη συνέχεια της πορείας της, η Lorde κυκλοφόρησε συνολικά 4 στούντιο άλμπουμ, όλα εντός της πρώτης πεντάδας του Billboard 200, μεταξύ των οποίων και το «Melodrama», που κατέκτησε την κορυφή και ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στη διεθνή μουσική σκηνή.

Παράλληλα, η Lorde ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκε η δισκογραφική της συνεργασία με την Universal Music Group, την οποία είχε ξεκινήσει σε ηλικία 12 ετών. Μέσα από ηχητικά μηνύματα προς τους θαυμαστές της, δήλωσε ότι «νιώθω ένα αίσθημα ανοιχτότητας και δυνατοτήτων και είμαι γεμάτη έμπνευση. Είναι συναρπαστικό να νιώθω ότι για λίγο έφυγαν τα όρια».

Με το «Royals» να γνωρίζει νέα άνθηση και το επόμενο δημιουργικό της βήμα να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Lorde επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δυναμική και την ικανότητά της να παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

