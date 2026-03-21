Μουσικά Νέα 21.03.2026

Η Lorde σπάει το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου και κάνει ντόρο

Το εμβληματικό ντεμπούτο της Νεοζηλανδής τραγουδίστριας μπαίνει στο billion κλαμπ του YouTube και γράφει ιστορία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης ποπ σκηνής συνεχίζει να καταγράφει εντυπωσιακές επιδόσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του απήχηση. Η Lorde σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην καριέρα της, καθώς το videoclip του τραγουδιού «Royals» ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube, εντασσόμενο πλέον στο λεγόμενο Billion Views Club της πλατφόρμας. Πρόκειται για την πρώτη φορά που έργο της κατακτά αυτή τη διάκριση.

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Διάβασε επίσης: Ο A$AP Rocky, η Lorde και οι Stray Kids στην κορυφή του Governors Ball

Το «Royals» αποτέλεσε το πρώτο single από το ντεμπούτο άλμπουμ «Pure Heroine» που κυκλοφόρησε το 2013 και καθιέρωσε άμεσα τη Lorde ως μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της γενιάς της. Το τραγούδι παρέμεινε στην κορυφή του Billboard Hot 100 για 9 εβδομάδες, με τη Lorde, σε ηλικία μόλις 16 ετών, να γίνεται η νεότερη καλλιτέχνις που κατακτά την πρώτη θέση από το 1987.

Η επιτυχία του τραγουδιού συνοδεύτηκε και από σημαντικές διακρίσεις, καθώς το «Royals» απέσπασε βραβεία Grammy στις κατηγορίες τραγούδι της χρονιάς και καλύτερη ποπ σόλο ερμηνεία, ενώ ήταν υποψήφιο και για ηχογράφηση της χρονιάς. Το άλμπουμ «Pure Heroine» έφτασε έως τη θέση 3 του Billboard 200 και περιλάμβανε και άλλα επιτυχημένα singles όπως τα «Team», «Tennis Court» και «Glory and Gore».

Νιώσαμε για πρώτη φορά τόσο κοντά μας την Lorde

Στη συνέχεια της πορείας της, η Lorde κυκλοφόρησε συνολικά 4 στούντιο άλμπουμ, όλα εντός της πρώτης πεντάδας του Billboard 200, μεταξύ των οποίων και το «Melodrama», που κατέκτησε την κορυφή και ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στη διεθνή μουσική σκηνή.

Παράλληλα, η Lorde ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκε η δισκογραφική της συνεργασία με την Universal Music Group, την οποία είχε ξεκινήσει σε ηλικία 12 ετών. Μέσα από ηχητικά μηνύματα προς τους θαυμαστές της, δήλωσε ότι «νιώθω ένα αίσθημα ανοιχτότητας και δυνατοτήτων και είμαι γεμάτη έμπνευση. Είναι συναρπαστικό να νιώθω ότι για λίγο έφυγαν τα όρια».

Με το «Royals» να γνωρίζει νέα άνθηση και το επόμενο δημιουργικό της βήμα να βρίσκεται σε εξέλιξη, η Lorde επιβεβαιώνει τη διαχρονική της δυναμική και την ικανότητά της να παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: H Lorde επιστρέφει με ένα νέο album και είναι μια άλλη…

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Η Doja Cat μιλά για τη μάχη της με το διαδικτυακό μίσος

Η Shakira νόμιζε ότι ήταν φάρσα η υποψηφιότητά της στο Rock & Roll Hall of Fame

Burning Ambition: Απλά επικό το trailer των Iron Maiden με Bardem, Morello και Ulrich

Bruno Mars και Taylor Swift: Τι πραγματικά συνέβη με το like που προκάλεσε χαμό στα social media

Η Taylor Swift επιστρέφει στα iHeartRadio Music Awards 2026

Πέγκυ Ζήνα – «Άμυνα»: Η επιστροφή της με δυναμικό τραγούδι και εντυπωσιακό video

Eurovision 2026: Οι Il Volo και η Verka Serduchka στη σκηνή του Μεγάλου Τελικού

Ο Jay-Z επιστρέφει στο Yankee Stadium για δύο ιστορικές συναυλίες

Η Tina Turner ξανά στο επίκεντρο με μια κίνηση που ταρακούνησε τη μουσική βιομηχανία

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές