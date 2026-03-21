O Χρήστος Σταϊκούρας στο MAD Radio 106,2: «Μουσική στο τέρμα και… σουβλάκι»

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απαντά σε γρήγορες ερωτήσεις για τη μουσική, την καθημερινότητα και την πολιτική του πορεία στον Γιάννη Τουμπάνο

Σε μια διαφορετική προσέγγιση της δημόσιας εικόνας του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό MAD Radio 106,2. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής που παρουσιάζει ο Γιάννης Τουμπάνος, ο έμπειρος πολιτικός και ακαδημαϊκός άφησε για λίγο στην άκρη την αυστηρή ατζέντα του υπουργείου του, προκειμένου να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν τις προσωπικές του συνήθειες, τη σχέση του με τη μουσική αλλά και τις αναμνήσεις του από την πανεπιστημιακή έδρα.

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον Γιάννη Τουμπάνο να ζητά αυθόρμητες απαντήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορούσε τις στιγμές στο αυτοκίνητο, όπου ο Γιάννης Τουμπάνος αναρωτήθηκε αν ο υπουργός προτιμά μουσική στο τέρμα και τραγούδι ή ραδιόφωνο και ενημέρωση. Ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε αμέσως πως επιλέγει «Μουσική στο τέρμα, μόνο μουσική». Στη συνέχεια, όταν ο δημοσιογράφος έθεσε το δίλημμα για τον τρόπο πληρωμής του καφέ, ανάμεσα στα μετρητά και τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω smartwatch ή smartphone, ο υπουργός ήταν σαφής, προτιμώντας το «Κινητό».

Διάβασε επίσης: Φαίη Βώκου: «Το ραδιόφωνο είναι κομμάτι της προσωπικότητάς μου»

Η συζήτηση πέρασε στις κοινωνικές εξόδους, με τον Γιάννη Τουμπάνο να ρωτά αν μια συναυλία σε μεγάλη αρένα με χιλιάδες κόσμο υπερτερεί έναντι ενός χαλαρού live σε μικρό μαγαζί. Ο Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε πως πρόκειται για έναν «Συνδυασμό και των δύο, ανάλογα με τα ακούσματα, τον καλλιτέχνη και την παρέα».

Ιδιαίτερη στιγμή της συνέντευξης αποτέλεσε η αναφορά στην ακαδημαϊκή του ιδιότητα, όταν ο Γιάννης Τουμπάνος τον ρώτησε αν ως καθηγητής πανεπιστημίου υπήρξε αυστηρός που κόβει στο 4,9 ή επιεικής που το κάνει 5. «Στα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής μου δραστηριότητας στο πανεπιστήμιο ήμουν πιο αυστηρός γιατί και ηλικιακά ήμουν πολύ μικρός», εξομολογήθηκε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Εξήγησε πως το μικρό ηλικιακό κενό με τους φοιτητές επέβαλλε μια πιο αυστηρή στάση, η οποία όμως υποχώρησε με τα χρόνια. Ο υπουργός τόνισε πως «Σε κάθε περίπτωση, το 4,5 ή το 5 είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος έχει τελευταίο μάθημα για πτυχίο. Πρέπει να σεβαστείς και δεν μπορείς να ταλαιπωρείς κάποιον φοιτητή για ένα εξάμηνο για οριακές μεταβολές».

Στην ερώτηση του Γιάννη Τουμπάνου για το αν θα επέλεγε μια playlist φτιαγμένη από τεχνητή νοημοσύνη ή ένα mix tape από αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό, ο υπουργός τάχθηκε υπέρ του δεύτερου. Ανέφερε μάλιστα πως παρακολουθεί συστηματικά τον σταθμό, ακόμη και στο γυμναστήριο, όπου προσπαθεί να αφιερώνει χρόνο μέσα στην εβδομάδα.

Όσον αφορά τις ενδυματολογικές του επιλογές τα Σαββατοκύριακα, ο Γιάννης Τουμπάνος ρώτησε αν προτιμά κουστούμι και γραβάτα ή φόρμα και αθλητικά. Ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε πως όλα εξαρτώνται από την υποχρέωση, αν και ο ίδιος επιδιώκει να είναι πιο χαλαρά ντυμένος στον ελεύθερο χρόνο του.

Η πολιτική διαδρομή του υπουργού έγινε αντικείμενο μιας πρωτότυπης ερώτησης, καθώς ο Γιάννης Τουμπάνος του ζήτησε να την παρομοιάσει με ένα μουσικό είδος, όπως μπαλάντα, heavy metal ή rap. «Μπήκα στην πολιτική το 2007, όταν εκλέχτηκα για πρώτη φορά βουλευτής σε μια ήπια περίοδο. Στη συνέχεια έγινα αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών επί μνημονίων. Ακολούθως υπουργός Οικονομικών με COVID, πόλεμο στην Ευρώπη, στους κόλπους της Ευρώπης και ενεργειακή κρίση και πληθωρισμό. Και μετά Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών 5 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Άρα, ανάλογα με τη συγκυρία θα βάζαμε και διαφορετικό τραγούδι», ανέφερε ο υπουργός.

Η συνέντευξη έκλεισε με μια γρήγορη ερώτηση του Γιάννη Τουμπάνου για το αγαπημένο του γεύμα ανάμεσα σε μπέργκερ, σουβλάκι ή πίτσα. Ο Χρήστος Σταϊκούρας απάντησε αυθόρμητα «Καλά, αυτό δεν είναι ερώτημα. Σουβλάκι! Είμαι Ρουμελιώτης άλλωστε».

Διάβασε επίσης: Γιάννης Τουμπάνος: «Θα ήθελα να δω την Ελένη Φουρέιρα να ερμηνεύει Frank Sinatra στα MAD VMA 2026»

