Netflix και Warner σε μεγάλη συμφωνία για μουσικά ντοκιμαντέρ

Πολυετής συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για νέες παραγωγές με κορυφαίους καλλιτέχνες όπως Dua Lipa, Ed Sheeran και Madonna

Σε μια περίοδο όπου το ενδιαφέρον για μουσικά ντοκιμαντέρ βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, δύο ισχυροί παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας ενώνουν τις δυνάμεις τους. Το Netflix και η Warner Music Group προχωρούν σε μια στρατηγική συνεργασία που φιλοδοξεί να φέρει στο κοινό ιστορίες μεγάλων καλλιτεχνών μέσα από νέες κινηματογραφικές παραγωγές.

Η Warner Music Group και το Netflix ανακοίνωσαν τη σύναψη μιας αποκλειστικής πολυετούς συμφωνίας first look για την ανάπτυξη και παραγωγή ντοκιμαντέρ που θα επικεντρώνονται στους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς της δισκογραφικής εταιρείας.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Warner Music Group θα παρέχει στο Netflix πρόσβαση στο καλλιτεχνικό της δυναμικό για τη δημιουργία πρωτότυπου περιεχομένου, ενώ η παραγωγή των έργων θα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Unigram, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού παραγωγικού εταίρου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Warner Music Group, Robert Kyncl, δήλωσε ότι «ο συνδυασμός του περιεχομένου της Warner Music Group με την παγκόσμια απήχηση του Netflix αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να γνωρίσει νέο κοινό τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς μας σε όλο τον κόσμο».

Η συγκεκριμένη συνεργασία αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη δυναμική των μουσικών ντοκιμαντέρ τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι καλλιτέχνες επιδιώκουν να αφηγηθούν την ιστορία τους, δίνοντας στο κοινό μια πιο προσωπική και ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας τους.

Το χαρτοφυλάκιο της Warner Music Group προσφέρει πλούσιο υλικό για τέτοιου είδους παραγωγές, καθώς περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι Dua Lipa, Ed Sheeran, Bruno Mars, Charli XCX και Zach Bryan, αλλά και εμβληματικοί καλλιτέχνες όπως η Madonna, ο Neil Young, οι Led Zeppelin και η Joni Mitchell.

Από την πλευρά του, το Netflix ενισχύει περαιτέρω την επένδυσή του σε μουσικό περιεχόμενο. Πρόσφατα, η πλατφόρμα συνεργάστηκε με τον Harry Styles για τη μετάδοση μιας μοναδικής συναυλίας στην πατρίδα του, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Kiss All The Time. Disco, Occasionally».

Ο Adam Del Deo, υπεύθυνος για τα ντοκιμαντέρ και τις σειρές στο Netflix, σημείωσε ότι «έχουμε δει πόσο έντονα εμπνέει η μουσική το κοινό μας και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τη Warner Music Group και τους κορυφαίους καλλιτέχνες της, ώστε να προσφέρουμε ακόμη πιο δυνατές μουσικές ιστορίες στα μέλη μας». Με τη συμφωνία αυτή, οι δύο πλευρές επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της μουσικής αφήγησης, δημιουργώντας περιεχόμενο που θα συνδυάζει καλλιτεχνική ταυτότητα, προσωπικές ιστορίες και διεθνή απήχηση.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

