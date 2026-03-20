Ursula Andress: Θύμα απάτης το κορίτσι του Bond – Έχασε 21 εκατ. δολάρια

Η 90χρονη ηθοποιός Ursula Andress στρέφεται κατά του πρώην μάνατζέρ της Eric Freymond για οικονομική καταστροφή και ψυχική οδύνη

Μια σοβαρή υπόθεση οικονομικής εκμετάλλευσης φέρνει ξανά στο προσκήνιο την Ursula Andress, με το εμβληματικό Bond girl να καταγγέλλει ότι έχασε μεγάλο μέρος της περιουσίας της εξαιτίας του πρώην μάνατζέρ της. Η ίδια μιλά για προδοσία και βαθιά προσωπική κρίση. Η Ursula Andress αποκάλυψε ότι έχασε περίπου 21.3 εκατ. δολάρια από την περιουσία της, κατηγορώντας τον πρώην μάνατζέρ της Eric Freymond για σοβαρές οικονομικές παρατυπίες. Σε συνέντευξή της στο γερμανικό μέσο Blick, η 90χρονη ηθοποιός δήλωσε ότι είναι «συντετριμμένη» από την υπόθεση και εκτιμά ότι υπήρξε στοχευμένη εκμετάλλευση.

Διάβασε επίσης: Callum Turner: Αρνείται να απαντήσει αν θα είναι ο επόμενος James Bond

Όπως ανέφερε, «για 8 χρόνια με προσέγγιζαν και κέρδιζαν, μου είπαν ψέματα χωρίς κανέναν δισταγμό και εκμεταλλεύτηκαν την καλοσύνη και την εμπιστοσύνη μου με ύπουλο, ακόμη και εγκληματικό τρόπο, για να μου τα πάρουν όλα».

Η Ursula Andress υποστήριξε επίσης ότι ο Eric Freymond εκμεταλλεύτηκε το προχωρημένο της ηλικίας της, τονίζοντας «υπολόγιζαν στην ηλικία μου, είμαι τόσο συντετριμμένη».

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, μεγάλα χρηματικά ποσά μεταφέρθηκαν από τραπεζικό λογαριασμό της στην τράπεζα Lombard Odier σε λογαριασμό που σχετίζεται με την Ένωση Συμβολαιογράφων του καντονιού Vaud στη Saanenbank. Παράλληλα, τον κατηγορεί ότι προχώρησε σε αγορές έργων τέχνης αξίας εκατομμυρίων δολαρίων για λογαριασμό της συζύγου του, Caroline Freymond, χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεσή της.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση, καθώς ο Eric Freymond είχε συνδεθεί και στο παρελθόν με έρευνες για οικονομικές παρατυπίες που αφορούσαν την περιουσία του Nicolas Puech, κληρονόμου της Hermès. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε παραδεχθεί μέρος των κατηγοριών κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2025, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του.

Η Ursula Andress δήλωσε ότι η κατάσταση έχει επηρεάσει σοβαρά την καθημερινότητά της, λέγοντας «αυτό το αίσθημα αδυναμίας είναι ανυπόφορο, με καταστρέφει», ενώ πρόσθεσε ότι αντιμετωπίζει έντονο άγχος και προβλήματα ύπνου.

Η νομική της ομάδα επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη κατατεθεί μήνυση για υπεξαίρεση από τον Ιανουάριο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «ένα σχέδιο απάτης εξαιρετικά μεγάλης κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο οποίο συμμετείχαν πολλοί εμπλεκόμενοι και δομές, με αποτέλεσμα να στερηθεί μεγάλο μέρος της περιουσίας της και να υποστεί σημαντική ζημία».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι, λόγω της εξέλιξης της υπόθεσης, η Ursula Andress δεν επιθυμεί να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις, ενώ οι δικαστικές αρχές του καντονιού Vaud έχουν αναλάβει την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η ίδια υπογράμμισε ότι είχε αποταμιεύσει τα χρήματά της «για μια ήρεμη και ευτυχισμένη συνταξιοδότηση» και κατέληξε λέγοντας «με εξαπάτησαν με τον πιο αηδιαστικό τρόπο, ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν όπως προβλέπει ο νόμος».

Η Ursula Andress έγινε παγκοσμίως γνωστή το 1962 μέσα από την ταινία «Dr. No», όπου υποδύθηκε τη Honey Ryder, σε μια από τις πιο εμβληματικές σκηνές στην ιστορία του κινηματογράφου. Στη συνέχεια συμμετείχε σε ταινίες όπως «Casino Royale», «The Blue Max» και «Clash of the Titans», ενώ η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση πραγματοποιήθηκε το 2005.

Στην προσωπική της ζωή, είχε παντρευτεί τον ηθοποιό John Derek, ενώ διατηρούσε σχέση με τον ηθοποιό Harry Hamlin, με τον οποίο απέκτησε τον γιο της Dimitri Hamlin.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

