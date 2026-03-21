Burning Ambition: Απλά επικό το trailer των Iron Maiden με Bardem, Morello και Ulrich

Με το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν αλλά και στο παρόν τους, οι Iron Maiden ετοιμάζονται να φέρουν στη μεγάλη οθόνη την πορεία τους μέσα από ένα φιλόδοξο ντοκιμαντέρ. Το «Burning Ambition» αποτυπώνει τη διαδρομή ενός από τα πιο εμβληματικά συγκροτήματα της heavy metal, με το πρώτο trailer να αποκαλύπτει εντυπωσιακές εικόνες και σημαντικές συμμετοχές.

Το πρώτο επίσημο trailer του ντοκιμαντέρ «Burning Ambition» των Iron Maiden δόθηκε στη δημοσιότητα, προσφέροντας μια πρώτη ματιά σε ένα project που φιλοδοξεί να καταγράψει την πορεία του συγκροτήματος από τις γειτονιές του Ανατολικού Λονδίνου μέχρι τα μεγαλύτερα στάδια του κόσμου.

Η ταινία, σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville και παραγωγή του Dominic Freeman, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 7 Μαΐου και καλύπτει πέντε δεκαετίες ιστορίας των Iron Maiden, φωτίζοντας τόσο τις επιτυχίες όσο και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος, αλλά και με γνωστές προσωπικότητες όπως ο Javier Bardem, ο Tom Morello, ο Chuck D και ο Lars Ulrich, καθώς και με φανατικούς θαυμαστές από όλο τον κόσμο.

Ο Bruce Dickinson, απευθυνόμενος στο κοινό μέσα από το trailer, δηλώνει «αν είσαι fan των Iron Maiden, είσαι μέρος μιας οικογένειας, φίλοι μου», δίνοντας το στίγμα της σχέσης του συγκροτήματος με το κοινό του. Ο Javier Bardem εμφανίζεται φορώντας μπλούζα του συγκροτήματος και χαρακτηρίζει τους Iron Maiden «θεούς του metal», ενώ ο Chuck D σημειώνει ότι «αυτή η μπάντα δημιούργησε το δικό της σύμπαν».

Οι Iron Maiden, που ιδρύθηκαν το 1975 στο Ανατολικό Λονδίνο, έχουν κυκλοφορήσει 17 στούντιο άλμπουμ, έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 2.500 συναυλίες σε 64 χώρες. Η πορεία τους δεν υπήρξε γραμμική, καθώς αντιμετώπισαν αλλαγές στη σύνθεση, εξάντληση και προβλήματα υγείας.

Παρά τις δυσκολίες, το συγκρότημα παρέμεινε ενεργό, με το κοινό του να το στηρίζει διαχρονικά. Σήμερα, οι Iron Maiden εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή, διατηρώντας τη δυναμική τους και το εμβληματικό τους σύμβολο, τον Eddie, πιο δημοφιλή από ποτέ.

Το 2025 σηματοδότησε τα 50 χρόνια από την ίδρυσή τους, με τον εορτασμό να περιλαμβάνει την παγκόσμια περιοδεία «Run For Your Lives», νέα προϊόντα και την κυκλοφορία του βιβλίου «Infinite Dreams», που αποτελεί την πρώτη επίσημη εικονογραφημένη ιστορία τους. Παράλληλα, το συγκρότημα είναι υποψήφιο για ένταξη στο Rock And Roll Hall of Fame.

Την ίδια χρονιά αναμένεται και η κυκλοφορία μιας δεύτερης ταινίας αφιερωμένης στον πρώην τραγουδιστή Paul Di’Anno, με τίτλο «Di’Anno. Iron Maiden’s Lost Singer», σε σκηνοθεσία του Wes Orshoski. Το φιλμ ολοκληρώθηκε λίγο πριν τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2023, όταν ήταν 66 ετών.

Με το «Burning Ambition», οι Iron Maiden επιχειρούν να αφηγηθούν τη δική τους ιστορία μέσα από ένα κινηματογραφικό ταξίδι που συνδυάζει αρχειακό υλικό, προσωπικές μαρτυρίες και τη μοναδική ενέργεια που τους καθιέρωσε ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δες κι αυτό…