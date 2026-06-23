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Μουσικά Νέα 23.06.2026

Η Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Μια υπερπαραγωγή εκατομμυρίων που ετοιμάζεται να γράψει ιστορία

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Η Άννα Βίσση ετοιμάζει τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της στο ΟΑΚΑ με εντυπωσιακή σκηνή 360 μοιρών και την παραγωγή εκατομμυρίων
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Άννα Βίσση ετοιμάζει μια φιλόδοξη συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Η παραγωγή της συναυλίας εκτιμάται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ.
  • Θα υπάρχει ειδικά σχεδιασμένη περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών στο κέντρο του σταδίου.
  • Φήμες για συμμετοχή διεθνών καλλιτεχνών όπως Jennifer Lopez και Benson Boone, χωρίς επιβεβαίωση.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, μια εμφάνιση που ήδη χαρακτηρίζεται ως η πιο φιλόδοξη και εντυπωσιακή της πολυετούς καριέρας. Η κορυφαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια ετοιμάζει ένα show υψηλών προδιαγραφών, το οποίο φιλοδοξεί να ξεπεράσει ακόμη και τις δύο πρόσφατες και ιδιαίτερα επιτυχημένες συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Το ενδιαφέρον του κοινού παραμένει τεράστιο, ενώ η συνολική επένδυση για την παραγωγή φτάνει κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ωστόσο να ξεπερνά το συγκεκριμένο ποσό. Από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο φιλόδοξο project είναι η ειδικά σχεδιασμένη περιστρεφόμενη σκηνή 360 μοιρών. Η Άννα Βίσση θα εμφανίζεται στο κέντρο του σταδίου, δίνοντας τη δυνατότητα στους θεατές από κάθε πλευρά να απολαμβάνουν το πρόγραμμα με διαφορετική οπτική γωνία.

Η Άννα Βίσση και η Δήμητρα Κούστα στο πλευρό του Peter Marino στη Νέα Υόρκη

Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει στόχο να φέρει το κοινό πιο κοντά στην καλλιτέχνιδα και να δημιουργήσει μια εμπειρία που σπάνια συναντά κανείς σε ελληνικές συναυλίες τέτοιου μεγέθους. Την υλοποίηση της παραγωγής έχουν αναλάβει οι D&A Productions, εταιρεία που δημιούργησαν από κοινού η Άννα Βίσση και η κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα, σε συνεργασία με τη Galaxias Live Productions.

https://www.instagram.com/annavissiofficial/
https://www.instagram.com/annavissiofficial/

Αρχικά υπήρχε η σκέψη ολόκληρος ο τεχνικός εξοπλισμός της συναυλίας, από τα ηχητικά και τα φωτιστικά συστήματα μέχρι τη σκηνή, να μεταφερθεί από το εξωτερικό. Ωστόσο, το κόστος αυτής της επιλογής αποδείχθηκε ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός που οδήγησε τους διοργανωτές σε αναπροσαρμογή του σχεδιασμού. Έτσι, σημαντικό μέρος της παραγωγής θα στηριχθεί τελικά σε εξοπλισμό και συνεργάτες από την ελληνική αγορά.

Ένα ακόμη θέμα που έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση αφορά τον καλλιτέχνη ή τους καλλιτέχνες που ενδέχεται να εμφανιστούν πριν από την Άννα Βίσση ή να συμμετάσχουν στο show. Ανάμεσα στα ονόματα που ακούγονται το τελευταίο διάστημα βρίσκονται εκείνα της Jennifer Lopez και του Benson Boone. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη επιβεβαίωση από τους διοργανωτές ή την πλευρά της τραγουδίστριας.

Λίγες ημέρες πριν ενταθούν οι προετοιμασίες για το ΟΑΚΑ, η Άννα Βίσση βρέθηκε στη Νέα Υόρκη μαζί με τους κουμπάρους της, Γιάννη και Δήμητρα Κούστα. Η τραγουδίστρια έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του βιβλίου «Tiffany Silver: The Peter Marino Collection», όπου φωτογραφήθηκε με τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Peter Marino. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Peter Marino έχει αναλάβει την πλήρη ανακαίνιση του «Αθηνών Αρένα», του χώρου όπου η Άννα Βίσση αναμένεται να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επόμενης χειμερινής σεζόν.

Με το ενδιαφέρον του κοινού να παραμένει αμείωτο και τις προετοιμασίες να κορυφώνονται, όλα δείχνουν ότι η συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου θα αποτελέσει ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

 

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ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΑΚΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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