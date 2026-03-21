Food 21.03.2026

Noodles με γαρίδες και ντοματίνια στο τηγάνι

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για noodles με γαρίδες και γλασαρισμένα ντοματίνια, γεμάτη άρωμα και υπέροχη γεύση
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα noodles με γαρίδες αποτελούν ένα από τα πιο γρήγορα και απολαυστικά πιάτα που μπορείς να ετοιμάσεις όταν θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς να περάσεις πολλή ώρα στην κουζίνα. Ο συνδυασμός των θαλασσινών με τα ζυμαρικά δημιουργεί πάντα ένα αποτέλεσμα γεμάτο γεύση, ενώ τα αρωματικά βότανα και τα ντοματίνια δίνουν στο πιάτο φρεσκάδα και ισορροπία.

Σε αυτή τη συνταγή, οι γαρίδες σοτάρονται ελαφρά ώστε να παραμείνουν ζουμερές, ενώ τα ντοματίνια γλασάρονται στο τηγάνι και δημιουργούν μια πλούσια σάλτσα που αγκαλιάζει τα noodles. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο αρωματικό, ελαφρύ και απόλυτα χορταστικό, ιδανικό για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή δείπνο.

Διάβασε επίσης: Συνταγή για κριτσίνια καρότου που εξαφανίζονται πριν το καταλάβεις!

Υλικά:

  • 1 συσκευασία γαρίδες χωρίς κέλυφος
  • 2 κ.σ. ελαιόλαδο
  • 1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη
  • 1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα
  • 1 συσκευασία αποφλοιωμένα ντοματίνια
  • 1/4 φλ. λευκό ξηρό κρασί
  • 4 φλ. ζωμός ή νερό
  • 500 γρ. noodles
  • 2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος
  • 1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο
  • αλάτι
  • φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • λίγο ελαιόλαδο για το τελείωμα
Εκτέλεση:

  • Στέγνωσε καλά τις γαρίδες και πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακάτεψε απαλά.
  • Σόταρε τις γαρίδες σε μεγάλο τηγάνι για περίπου 1 λεπτό μέχρι να πάρουν χρώμα και βγάλ’ τες σε ένα πιάτο. Κράτησέ τες σκεπασμένες.
  • Στο ίδιο τηγάνι σόταρε το σκόρδο για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
  • Πρόσθεσε το λευκό κρασί και άφησέ το να εξατμιστεί για 1–2 λεπτά.
  • Ρίξε την πάπρικα και τα ντοματίνια πιέζοντάς τα ελαφρά ώστε να σπάσουν και άφησέ τα να μαγειρευτούν μέχρι να γλασάρουν.
  • Πρόσθεσε τον ζωμό ή το νερό και άφησε το μείγμα να πάρει βράση.
  • Ρίξε τα noodles και άφησέ τα να βράσουν για περίπου 3 λεπτά.
  • Πρόσθεσε το φρέσκο κρεμμύδι και τις γαρίδες και ανακάτεψε καλά.
  • Συνέχισε το μαγείρεμα για άλλα 2–3 λεπτά μέχρι τα noodles να απορροφήσουν τη σάλτσα.
  • Διόρθωσε το αλατοπίπερο αν χρειάζεται, απομάκρυνε από τη φωτιά και ράντισε με λίγο ελαιόλαδο.
  • Πασπάλισε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σέρβιρε αμέσως.

Διάβασε επίσης: Χορταστικά σπαγγέτι φούρνου με κιμά και λιωμένα τυριά

Sydney Sweeney: Σέξι και κομψή στη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN

Balloon skirt: Το statement κομμάτι που ανανεώνει κάθε σύνολο

Το λιλά επιστρέφει στο μακιγιάζ και γίνεται η πιο φρέσκια τάση

Τα 4 πιο πεισματάρικα ζώδια και γιατί όλοι θέλουν να τα έχουν φίλους

Πώς να στολίσεις το πασχαλινό σου τραπέζι με λουλούδια και να το ζηλέψουν όλοι

Εαρινή Ισημερία 2026: Μπήκε και επίσημα η άνοιξη, πότε αλλάζει η ώρα

Αυτά τα 4 ζώδια πατάνε restart και τα αλλάζουν όλα

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»