Noodles με γαρίδες και ντοματίνια στο τηγάνι

Μια εύκολη και γρήγορη συνταγή για noodles με γαρίδες και γλασαρισμένα ντοματίνια, γεμάτη άρωμα και υπέροχη γεύση

Τα noodles με γαρίδες αποτελούν ένα από τα πιο γρήγορα και απολαυστικά πιάτα που μπορείς να ετοιμάσεις όταν θέλεις κάτι νόστιμο χωρίς να περάσεις πολλή ώρα στην κουζίνα. Ο συνδυασμός των θαλασσινών με τα ζυμαρικά δημιουργεί πάντα ένα αποτέλεσμα γεμάτο γεύση, ενώ τα αρωματικά βότανα και τα ντοματίνια δίνουν στο πιάτο φρεσκάδα και ισορροπία.

Σε αυτή τη συνταγή, οι γαρίδες σοτάρονται ελαφρά ώστε να παραμείνουν ζουμερές, ενώ τα ντοματίνια γλασάρονται στο τηγάνι και δημιουργούν μια πλούσια σάλτσα που αγκαλιάζει τα noodles. Το αποτέλεσμα είναι ένα πιάτο αρωματικό, ελαφρύ και απόλυτα χορταστικό, ιδανικό για ένα γρήγορο μεσημεριανό ή δείπνο.

Υλικά:

1 συσκευασία γαρίδες χωρίς κέλυφος

2 κ.σ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο ψιλοκομμένη

1 κ.σ. γλυκιά πάπρικα

1 συσκευασία αποφλοιωμένα ντοματίνια

1/4 φλ. λευκό ξηρό κρασί

4 φλ. ζωμός ή νερό

500 γρ. noodles

2 κ.σ. μαϊντανός ψιλοκομμένος

1 φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

λίγο ελαιόλαδο για το τελείωμα

Εκτέλεση:

Στέγνωσε καλά τις γαρίδες και πρόσθεσε αλάτι, πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Ανακάτεψε απαλά.

Σόταρε τις γαρίδες σε μεγάλο τηγάνι για περίπου 1 λεπτό μέχρι να πάρουν χρώμα και βγάλ’ τες σε ένα πιάτο. Κράτησέ τες σκεπασμένες.

Στο ίδιο τηγάνι σόταρε το σκόρδο για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Πρόσθεσε το λευκό κρασί και άφησέ το να εξατμιστεί για 1–2 λεπτά.

Ρίξε την πάπρικα και τα ντοματίνια πιέζοντάς τα ελαφρά ώστε να σπάσουν και άφησέ τα να μαγειρευτούν μέχρι να γλασάρουν.

Πρόσθεσε τον ζωμό ή το νερό και άφησε το μείγμα να πάρει βράση.

Ρίξε τα noodles και άφησέ τα να βράσουν για περίπου 3 λεπτά.

Πρόσθεσε το φρέσκο κρεμμύδι και τις γαρίδες και ανακάτεψε καλά.

Συνέχισε το μαγείρεμα για άλλα 2–3 λεπτά μέχρι τα noodles να απορροφήσουν τη σάλτσα.

Διόρθωσε το αλατοπίπερο αν χρειάζεται, απομάκρυνε από τη φωτιά και ράντισε με λίγο ελαιόλαδο.

Πασπάλισε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και σέρβιρε αμέσως.

