Ο Jacob Tierney δημιουργεί υπερπαραγωγή για τον Μέγα Αλέξανδρο στο Netflix

Ο Καναδός δημιουργός Jacob Tierney ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο του τηλεοπτικό πρότζεκτ, μια φιλόδοξη δραματική σειρά για το Netflix με τίτλο «Alexander», η οποία θα εστιάζει στα νεανικά χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και στη σχέση του με τον φιλόσοφο Αριστοτέλη. Η σειρά έχει ήδη λάβει παραγγελία παραγωγής από την πλατφόρμα και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις μεγάλες ιστορικές παραγωγές του streaming κολοσσού τα επόμενα χρόνια.

Το νέο έργο του Jacob Tierney βασίζεται στο μυθιστόρημα «The Golden Mean» της συγγραφέα Annabel Lyon που κυκλοφόρησε το 2009 και απέσπασε το σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο Rogers Writers’ Trust Fiction Prize. Ο ίδιος ο Jacob Tierney θα αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της σειράς, ενώ παράλληλα συμμετέχει και στην παραγωγή.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της σειράς, η ιστορία ξεκινά σε μια περίοδο κατά την οποία η Αθήνα βρίσκεται σε παρακμή. Ο φιλόσοφος Αριστοτέλης, μία από τις σημαντικότερες πνευματικές μορφές της εποχής, φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει τη μόρφωση του νεαρού πρίγκιπα Αλεξάνδρου. Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο πολιτικές ίντριγκες, απαγορευμένους έρωτες, αιματηρούς πολέμους και αδυσώπητες φιλοδοξίες, η ιδιαίτερη σχέση δασκάλου και μαθητή θα διαμορφώσει μια αυτοκρατορία και θα αλλάξει την πορεία της ιστορίας.

Η επικεφαλής σειρών μυθοπλασίας του Netflix εξήγησε γιατί η πλατφόρμα επέλεξε να επενδύσει στη συγκεκριμένη παραγωγή. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «ο Jacob Tierney είναι μία από τις πιο συναρπαστικές και περιζήτητες δημιουργικές φωνές της εποχής και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί του στο “Alexander”». Η Jinny Howe πρόσθεσε επίσης ότι «από την πρώτη στιγμή μας κέρδισε το όραμά του για τη μεταφορά του αναγνωρισμένου μυθιστορήματος της Annabel Lyon. Η σειρά επαναπροσεγγίζει τη διαχρονική σχέση δύναμης ανάμεσα σε δάσκαλο και μαθητή με μια ωμή και σύγχρονη ενέργεια που είναι ταυτόχρονα επική αλλά και βαθιά ανθρώπινη».

Ο ίδιος ο Jacob Tierney αποκάλυψε ότι το βιβλίο της Annabel Lyon αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον ίδιο εδώ και πολλά χρόνια. Όπως δήλωσε, «ερωτεύτηκα το βιβλίο της Annabel Lyon πριν από χρόνια και από τότε ονειρευόμουν να αφηγηθώ αυτή την ιστορία».

Το νέο πρότζεκτ έρχεται μετά τη διεθνή επιτυχία της σειράς «Heated Rivalry», την οποία δημιούργησε ο Jacob Tierney βασισμένος στα μυθιστορήματα της Rachel Reid. Η σειρά, που ακολουθεί τη μυστική ερωτική σχέση των επαγγελματιών παικτών χόκεϊ Ilya Rozanov και Shane Hollander, εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η σειρά σημείωσε μέσο όρο 10,6 εκατομμύρια θεατές ανά επεισόδιο στο HBO Max και απέκτησε γρήγορα παγκόσμιο κοινό, γεγονός που οδήγησε στην ανανέωσή της για δεύτερη σεζόν. Ο Jacob Tierney και ο Brendan Brady εργάζονται ήδη για τον νέο κύκλο επεισοδίων, τα γυρίσματα του οποίου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Αύγουστο με στόχο την κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2027.

Με τη σειρά «Alexander», ο Jacob Tierney φαίνεται να ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στη δημιουργική του πορεία, μεταφέροντας το ενδιαφέρον του από τις σύγχρονες ιστορίες σχέσεων σε ένα επικό ιστορικό δράμα που εξερευνά μία από τις πιο εμβληματικές σχέσεις της αρχαιότητας, αυτή ανάμεσα στον Αριστοτέλη και τον Μέγα Αλέξανδρο.

Κεντρική φωτογραφία: Λεπτομέρεια από το Ψηφιδωτό του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πομπηία). Πηγή: www.wikipedia.org

