Αυτό είναι το χόμπι που ταιριάζει σε κάθε ζώδιο

Αν ψάχνεις να δοκιμάσεις ένα καινούργιο χόμπι αλλά δεν ξέρεις ποιο, το ζώδιό σου μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση

Αν έχεις βάλει στόχο φέτος να μειώσεις τον χρόνο που περνάς μπροστά σε οθόνες (το ίδιο προσπαθούμε πολλοί), τότε το να βρεις ένα καινούργιο χόμπι είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να απομακρυνθείς από το κινητό και να γεμίσεις τον ελεύθερο χρόνο σου με κάτι πιο δημιουργικό και ουσιαστικό. Το ερώτημα όμως είναι: από πού ξεκινάς; Πολλές φορές δοκιμάζουμε διάφορα χόμπι αλλά τελικά τα παρατάμε γρήγορα, επειδή δεν μας ταιριάζουν πραγματικά. Κάπως έτσι μπορεί να καταλήξεις με ένα άδειο ημερολόγιο που δεν συμπληρώθηκε ποτέ ή με μια χειροτεχνία που έμεινε μισοτελειωμένη. Ίσως, όμως, το πρόβλημα να μην είναι ότι δεν σου αρέσουν τα χόμπι, αλλά ότι απλώς δεν έχεις βρει ακόμα το σωστό για εσένα.

Αν ψάχνεις κάτι καινούργιο να δοκιμάσεις, το ζώδιό σου μπορεί να σου δώσει μια ενδιαφέρουσα κατεύθυνση. Μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας οδηγός που θα σε βοηθήσει να βρεις μια δραστηριότητα που ταιριάζει περισσότερο στον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία σου. Το ζώδιό σου αποκαλύπτει πολλά για εσένα: τι σε κινητοποιεί, τι σε εμπνέει, τι σου δίνει ενέργεια αλλά και τι σε κουράζει. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η αστρολογία μπορεί να προτείνει χόμπι που πιθανότατα θα σου αρέσουν περισσότερο. Έτσι, αντί να δοκιμάζεις τυχαία δραστηριότητες, μπορείς να αφήσεις τα άστρα να σου δείξουν τον δρόμο. Παρακάτω θα βρεις ποιο χόμπι θα μπορούσε να σου ταιριάζει περισσότερο, σύμφωνα με το ζώδιό σου.

Κριός

Οι Κριοί είναι δυναμικοί, ανταγωνιστικοί και γεμάτοι ενέργεια. Ένα ομαδικό άθλημα μπορεί να είναι η ιδανική διέξοδος για να διοχετεύσουν όλη αυτή τη δραστηριότητα. Μπορείς να γραφτείς σε μια ερασιτεχνική αθλητική ομάδα ή σε κάποιο τοπικό πρωτάθλημα. Αν θέλεις, μπορείς ακόμη και να δοκιμάσεις ένα άθλημα που δεν έχεις ξανακάνει, κάτι που ταιριάζει απόλυτα στο περιπετειώδες πνεύμα του Κριού. Αν πάλι τα αθλήματα δεν σε ενθουσιάζουν, μια νέα μορφή άσκησης ή ένα διαφορετικό fitness class μπορεί να σου δώσει την ίδια αίσθηση δράσης.

Ταύρος

Οι Ταύροι αγαπούν την άνεση, την απόλαυση και τις μικρές πολυτέλειες της ζωής, όπως το καλό φαγητό. Η ζαχαροπλαστική ή η αρτοποιία μπορεί να γίνει το ιδανικό χόμπι για αυτούς. Το ψήσιμο απαιτεί υπομονή και ακρίβεια στις μετρήσεις, χαρακτηριστικά που ταιριάζουν απόλυτα στην οργανωμένη φύση του Ταύρου. Επιπλέον, αποτελεί μια εξαιρετική αφορμή για να περάσεις χρόνο στο σπίτι χαλαρώνοντας, δημιουργώντας ταυτόχρονα κάτι νόστιμο.

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι κυβερνώνται από τον πλανήτη της επικοινωνίας, τον Ερμή, γεγονός που τους κάνει ιδιαίτερα ικανούς στη χρήση του λόγου. Η δημιουργική γραφή είναι ένα χόμπι που τους ταιριάζει απόλυτα. Μπορείς να πειραματιστείς με διαφορετικά είδη γραφής, όπως διηγήματα, ποίηση ή προσωπικές ιστορίες. Οι Δίδυμοι λατρεύουν να μαθαίνουν νέα πράγματα, οπότε μια τάξη δημιουργικής γραφής θα μπορούσε να εξελίξει ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους.

Καρκίνος

Οι Καρκίνοι αγαπούν το σπίτι, τη ζεστασιά και τις δραστηριότητες που δημιουργούν αίσθηση θαλπωρής. Ένα χειροποίητο χόμπι, όπως το κέντημα ή το needlepoint, μπορεί να τους χαρίσει στιγμές χαλάρωσης. Πρόκειται για μια επαναλαμβανόμενη και σχεδόν διαλογιστική διαδικασία που μπορείς να κάνεις στον καναπέ, ενώ βλέπεις την αγαπημένη σου σειρά. Ξεκίνα με ένα μικρό έργο και σταδιακά μπορείς να δημιουργήσεις διακοσμητικά αντικείμενα για το σπίτι σου.

Λέων

Οι Λέοντες είναι δημιουργικοί και καλλιτεχνικοί χαρακτήρες. Η φωτογραφία είναι ένα χόμπι που τους επιτρέπει να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους. Μπορούν να φωτογραφίζουν τοπία, αρχιτεκτονική, στιγμές της καθημερινότητας ή ακόμα και αυθόρμητα στιγμιότυπα στον δρόμο. Ακόμη και ένα κινητό τηλέφωνο αρκεί για να ξεκινήσει κανείς. Με τον χρόνο, μπορείς να πειραματιστείς με γωνίες λήψης, φωτισμό και σύνθεση.

Παρθένος

Οι Παρθένοι είναι αναλυτικοί και αγαπούν την οργάνωση, αλλά και τη γνώση. Η συμμετοχή σε μια λέσχη ανάγνωσης είναι ένα χόμπι που τους ταιριάζει ιδανικά. Εκτός από την απόλαυση της ανάγνωσης, θα έχουν την ευκαιρία να συζητούν τα βιβλία και να ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους ανθρώπους. Η δομή και το πρόγραμμα μιας λέσχης βιβλίου είναι κάτι που συνήθως τους ευχαριστεί ιδιαίτερα.

Ζυγός

Οι Ζυγοί έχουν έντονη αισθητική και αγαπούν την ομορφιά σε όλες τις μορφές της. Ένα καλλιτεχνικό χόμπι, όπως η ζωγραφική ή η ακουαρέλα, μπορεί να τους προσφέρει μεγάλη ικανοποίηση. Ακόμη και τα βιβλία ζωγραφικής για ενήλικες μπορούν να λειτουργήσουν ως δημιουργική διέξοδος αλλά και ως τρόπος χαλάρωσης από το στρες. Οι Ζυγοί, όντας κοινωνικοί, μπορούν επίσης να οργανώσουν βραδιές ζωγραφικής με φίλους.

Σκορπιός

Οι Σκορπιοί έχουν βαθιά συναισθήματα και συχνά κρατούν πολλά πράγματα μέσα τους. Η συγγραφή ημερολογίου μπορεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικό τρόπο έκφρασης. Μέσα από το γράψιμο μπορούν να καταγράψουν σκέψεις, συναισθήματα και προβληματισμούς. Επειδή προτιμούν τις ουσιαστικές συζητήσεις από τις επιφανειακές, το ημερολόγιο μπορεί να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα όσα νιώθουν.

Τοξότης

Οι Τοξότες λατρεύουν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Για αυτούς, το ιδανικό χόμπι είναι να μαθαίνουν συνεχώς κάτι νέο. Μπορεί να είναι μια ξένη γλώσσα, ένα ιστορικό θέμα, μια δεξιότητα ή ακόμη και ένα διαδικτυακό μάθημα. Σήμερα υπάρχουν αμέτρητες πλατφόρμες και πηγές γνώσης που δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιον να εξερευνήσει σχεδόν οποιοδήποτε αντικείμενο τον ενδιαφέρει.

Αιγόκερως

Οι Αιγόκεροι είναι συνήθως πολύ αφοσιωμένοι στη δουλειά και στις υποχρεώσεις τους. Γι’ αυτό χρειάζονται ένα χόμπι που θα τους βοηθήσει να χαλαρώσουν πραγματικά. Η γιόγκα ή ο διαλογισμός είναι ιδανικές επιλογές. Μέσα από αυτές τις πρακτικές μπορούν να ηρεμήσουν το μυαλό τους, να αποφορτιστούν από το άγχος και να βρουν ισορροπία.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος θεωρείται το πιο ανθρωπιστικό ζώδιο. Συχνά ενδιαφέρεται για κοινωνικά ζητήματα και θέλει να συμβάλει σε μια θετική αλλαγή. Ο εθελοντισμός σε μια οργάνωση, ένα καταφύγιο ζώων ή μια κοινωνική δράση είναι ένα χόμπι που μπορεί να του δώσει βαθιά ικανοποίηση. Μέσα από τέτοιες δραστηριότητες μπορεί να νιώσει ότι προσφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία.

Ιχθύες

Οι Ιχθύες είναι ιδιαίτερα διαισθητικοί και έχουν έντονη σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο. Ένα χόμπι όπως η ανάγνωση καρτών ταρώ μπορεί να τους φανεί πολύ ενδιαφέρον. Χρησιμοποιώντας τη διαίσθησή τους, μπορούν να μάθουν να αναγνωρίζουν συμβολισμούς και μοτίβα στις κάρτες. Επειδή οι Ιχθύες έλκονται συχνά από πνευματικά θέματα, αυτή η δραστηριότητα μπορεί να τους συναρπάσει.

