Ο Άρης Κοντός μιλά για την εμπειρία του με τον Brad Pitt – «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος»

Ο Άρης Κόντος, γνωστός ως ο Έλληνας σωσίας του Brad Pitt, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της συμμετοχής του στα γυρίσματα της χολιγουντιανής ταινίας «The Riders», τα οποία πραγματοποιήθηκαν στην Ύδρα και στην Αθήνα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από τα γυρίσματα κέντρισαν αμέσως την προσοχή, ενώ ο ίδιος μοιράστηκε για πρώτη φορά την εμπειρία του, συνεργαζόμενος με έναν από τους πιο διάσημους ηθοποιούς του κόσμου. Από τις απαιτητικές ημέρες των 12-14 ωρών γυρισμάτων έως τις στιγμές αλληλεπίδρασης με τον ίδιο τον ηθοποιό και τη σύντροφό του, περιγράφει όσα έζησε, προσφέροντας μια σπάνια ματιά πίσω από τις κάμερες.

Η συνεργασία με τον Brad Pitt αποδείχθηκε άκρως θετική για τον Άρη. Όπως λέει ο ίδιος: «Δεν είναι καθόλου ψωνισμένος. Είναι τελείως χαλαρός και κάνει συνέχεια πλάκα. Ήταν πολύ καλός με το παιδάκι που έπαιζε και με το προσωπικό είναι πολύ φιλικός. Με έμενα έκανε πλάκα. Μου έδινε οδηγίες και ο σκηνοθέτης αλλά και ο Brad Pitt. Ήταν δύσκολα γυρίσματα, 12-14 ώρες την ημέρα. Όποτε έμπαινα ήταν πάρα πολύ φιλικός. Στα διαλείμματα μιλούσαμε λίγο, αλλά όταν κάναμε διάλειμμα μισή ώρα έφευγε για να μάθει τα λόγια. Ήταν απαιτητικό το σενάριο και τα γυρίσματα».

Διάβασε επίσης: Brad Pitt: Αυτός είναι ο Έλληνας ηθοποιός που θα συμμετέχει στην ταινία «The Riders»

Η παραμονή των γυρισμάτων στην Ελλάδα έδωσε επίσης στον Άρη την ευκαιρία να παρατηρήσει την προσωπική πλευρά του ηθοποιού και της συντρόφου του. «Του Brad του άρεσε η Ελλάδα αλλά δεν περίμενε ότι κάνει τόσο κρύο. Πολλές φορές ανάβαμε τη σόμπα και ερχόταν εκεί για να ζεσταθεί. Δεν ξέρω πού έμενε», είπε. Για τη σύντροφό του προσθέτει: «Η κοπέλα του ήταν πολύ γλυκιά, χαμογελαστή και απλή. Την είχα δει 2-3 φορές στα γυρίσματα. Σε τέτοιο περιβάλλον δεν μπορείς να καταλάβεις πολλά για τη σχέση τους. Ήταν πολύ εντατικά τα γυρίσματα. Ήταν πολύ όμορφη, πιο όμορφη από κοντά. Κι αυτός μαζί της ήταν μια χαρά».

Η πορεία του Άρη Κοντού στην υποκριτική ξεκίνησε από μικρή ηλικία, με αγάπη για τη θεατρική τέχνη και την υποκριτική. Όπως εξηγεί ο ίδιος, «Γεννήθηκα στη Ρουμανία. Ο πατέρας μου είναι Έλληνας, η μάνα μου είναι Ρουμάνα. Ο πατέρας μου τότε σπούδαζε ιατρική στη Ρουμανία και γνώρισε τη μάνα μου. Έμεινα στη Ρουμανία μέχρι τα 6 μου και έκανα δημοτικό εδώ. Μετά το Λύκειο έκανα ηχοληψία και μετά άρχισα να ταξιδεύω για περίπου δέκα χρόνια. Ήμουν μοντέλο, έμενα Νέα Υόρκη και Καναδά. Μετά έκανα δεύτερη σχολή ψυχολογίας στη Ρουμανία. Την ηθοποιία την αγαπούσα από μικρό παιδί. Οι πιο ευτυχισμένες στιγμές μου ήταν όταν πήγαινα στο βίντεο κλαμπ με τον πατέρα μου. Όταν έκανα μόντελινγκ στη Νέα Υόρκη έκανα και μαθήματα υποκριτικής. Πάντα ξέκλεβα χρόνο, οπότε πάντα ήμουν ηθοποιός».

Η ομοιότητα του Άρη με τον Brad Pitt άρχισε να γίνεται αντιληπτή μέσα από σχόλια φίλων και γνωστών. Όπως αναφέρει ο ίδιος, «Άρχισαν πρώτα οι φίλοι μου να μου λένε ότι μοιάζω με τον Brad Pitt. Δεν προσπαθούσα να του μοιάζω, άλλα ό,τι κι αν έκανα με παρομοίαζαν». Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος δεν επιδίωκε να μοιάσει στον σταρ, η φυσική του εμφάνιση έκανε πολλούς να τον συγκρίνουν με τον διάσημο ηθοποιό, και τελικά αυτή η σύμπτωση τον οδήγησε σε μια μοναδική εμπειρία στα γυρίσματα μιας χολιγουντιανής παραγωγής στην Ελλάδα.

Ο Άρης Κόντος πλέον συνδυάζει την αγάπη του για την υποκριτική με την αίσθηση μοναδικότητας που προσφέρει η ομοιότητά του με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους σταρ του κόσμου, αφήνοντας μια ανεξίτηλη εντύπωση τόσο στους συνεργάτες του όσο και στο κοινό που παρακολουθεί τα βήματά του.





Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt συνεχίζει τα γυρίσματα του «The Riders» στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας

