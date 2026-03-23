Νέες κυκλοφορίες 23.03.2026

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας επιστρέφει με το Πέσε Κοιμήσου

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας συνδυάζει μουσική και τεχνητή νοημοσύνη σε ένα virtual σύμπαν όπου η αγάπη και η πραγματικότητα μπλέκονται επικίνδυνα
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας λέει «Πέσε Κοιμήσου» και μας βάζει σε έναν virtual κόσμο με το music video του νέου τραγουδιού του.

Το «Πέσε Κοιμήσου», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό εξάρι μέσα από το οποίο ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ξεδιπλώνει όλο το δημιουργικό του ταλέντο καθώς υπογράφει τη μουσική και τους στίχους.

Στο music video του «Πέσε Κοιμήσου» ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας συνδυάζει τη μουσική με την τεχνολογία σε ένα virtual περιβάλλον. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ο δημοφιλής τραγουδιστής μπαίνει σε ένα ιδιαίτερο video game προσπαθώντας να δει ξανά την αγάπη των ονείρων του, όμως, τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας θολώνουν. Τη σκηνοθεσία έκανε ο Mike Marzz.

Πέσε Κοιμήσου Στέφανος Πιτσίνιαγκας
