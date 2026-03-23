O Robert Pattinson αγνώριστος στο νέο trailer του Dune: Part Three

Το πρώτο trailer της ταινίας «Dune Part Three» δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας τη ριζική μεταμόρφωση του Robert Pattinson, ο οποίος εντάσσεται στο κινηματογραφικό σύμπαν της δημοφιλούς σειράς σε έναν από τους πιο αινιγματικούς ρόλους. Ο Robert Pattinson εμφανίζεται ως Scytale, ένας επικίνδυνος και πολυσύνθετος χαρακτήρας που προέρχεται από τα βιβλία του Frank Herbert. Πρόκειται για έναν Face Dancer των Tleilaxu, έναν γενετικά τροποποιημένο μεταμορφωτή, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο σε μια συνωμοσία με στόχο την ανατροπή του αυτοκράτορα Paul Atreides, τον οποίο υποδύεται ο Timothée Chalamet.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησε το trailer του The Drama με τη Zendaya και τον Robert Pattinson (Video)

Στο τρέιλερ, ο Robert Pattinson εμφανίζεται με κατάξανθο, κοντοκουρεμένο μαλλί και ξυρισμένα φρύδια, μια εικόνα που τον καθιστά σχεδόν αγνώριστο και ενισχύει την απειλητική διάσταση του χαρακτήρα του. Η παρουσία του πλαισιώνει μια ατμόσφαιρα έντασης και πολιτικής σύγκρουσης που κορυφώνεται στο τρίτο και τελευταίο μέρος της τριλογίας.

Παράλληλα, το υλικό παρουσιάζει τον Timothée Chalamet στον ρόλο του Paul Atreides, ο οποίος πλέον έχει εξελιχθεί από νεαρό πρίγκιπα σε ισχυρό ηγέτη. Σε μία χαρακτηριστική σκηνή δηλώνει «Ο πόλεμος τρέφεται από τον εαυτό του. Όσο περισσότερο πολεμώ, τόσο περισσότεροι εχθροί εμφανίζονται», αποτυπώνοντας τη δραματική ένταση που διατρέχει την αφήγηση. Σε άλλο σημείο του τρέιλερ, ο ίδιος προσθέτει «Κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύσω την οικογένειά μου», υπογραμμίζοντας το προσωπικό διακύβευμα πίσω από τις πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις.

Στην ταινία επιστρέφουν επίσης η Zendaya στον ρόλο της Chani, ο Javier Bardem ως Stilgar, η Rebecca Ferguson ως Lady Jessica, η Florence Pugh ως Irulan, η Anya Taylor Joy ως Alia Atreides και ο Isaach De Bankolé ως Farok, συνθέτοντας ένα πολυπρόσωπο καστ υψηλού επιπέδου.

Η ταινία «Dune: Part Three» αποτελεί το τελευταίο κεφάλαιο της κινηματογραφικής μεταφοράς του έργου του Frank Herbert από τον Denis Villeneuve και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας μια από τις πιο φιλόδοξες κινηματογραφικές τριλογίες των τελευταίων ετών.

Η παρουσία του Robert Pattinson στο φινάλε της ιστορίας προσθέτει μια νέα δυναμική στο σύμπαν του «Dune», ενισχύοντας το στοιχείο της ίντριγκας και της μεταμόρφωσης, τόσο σε επίπεδο χαρακτήρων όσο και αφηγηματικής εξέλιξης.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

Δες κι αυτό…