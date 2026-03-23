Go out 23.03.2026

Ένα νέο αστικό δάσος αλλάζει τη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η L’Oréal Hellas ενώνουν δυνάμεις για το 3ο micro Forest στην Ελλάδα
Η L’Oréal Hellas σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανακοίνωσαν τη δημιουργία του 3ου micro forest στην Ελλάδα, μέσα από ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεσμικών φορέων, συνεργατών της εταιρείας και μέσων ενημέρωσης. Κατά τη διάρκειά της αναδείχθηκαν οι δράσεις βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, καθώς και οι νέες πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος «L’Oréal for the Future».

Το νέο micro Forest θα δημιουργηθεί σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων — ένα σημείο με έντονη αστική κινητικότητα, ανάμεσα σε πολυώροφες κατοικίες και πυκνή δόμηση. Σε έναν χώρο που σήμερα αντικατοπτρίζει τη γνώριμη γκρίζα εικόνα της σύγχρονης πόλης, σε λίγους μήνες θα αρχίσει να αναπτύσσεται ένα νέο αστικό δάσος που σταδιακά θα μεταμορφώσει την όψη της περιοχής και θα επηρεάσει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το micro forest θα καλύψει συνολική έκταση περίπου 1.000 τ.μ., μέσα από πυκνή φύτευση ενδημικών και αυτοφυών ειδών της Κεντρικής Μακεδονίας, επιλεγμένων βάσει επιστημονικών ερευνών και οικολογικών αναλύσεων για το οικοσύστημα του Σέιχ Σου.

Με την πάροδο του χρόνου, το νέο αυτό οικοσύστημα θα λειτουργήσει ως ένας φυσικός πνεύμονας μέσα στον αστικό ιστό της πόλης, ενισχύοντας τη βιοποικιλότητα, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα και συμβάλλοντας στον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας. Παράλληλα, θα δημιουργήσει έναν ζωντανό χώρο πρασίνου που θα υποστηρίζει την οικολογική ισορροπία της περιοχής και θα προσφέρει αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση στον δημόσιο χώρο, προάγοντας ένα πιο βιώσιμο και ανθρώπινο αστικό περιβάλλον.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια μιας ευρύτερης στρατηγικής της L’Oréal Hellas για την ενίσχυση του αστικού πρασίνου στην Ελλάδα. Μετά την υλοποίηση των δύο πρώτων micro Forests σε Αθήνα και Πέραμα, η Θεσσαλονίκη γίνεται η επόμενη πόλη που φιλοξενεί μια τέτοια πρωτοβουλία, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ενεργά στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.

Με αφορμή την ανακοίνωση του έργου, η Country Managing Director της L’Oréal Hellas, κα. Alessandra Delfini, δήλωσε: «Η δημιουργία του τρίτου micro forest στη Θεσσαλονίκη αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη δέσμευσή μας ως η L’Oréal Hellas. να συμβάλλουμε ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων όπου δραστηριοποιούμαστε. Μέσα από το πρόγραμμα “L’Oréal For The Future”, υλοποιούμε πρωτοβουλίες με μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο, που ενισχύουν την αστική βιοποικιλότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών».

