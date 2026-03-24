Ο Charlie Puth και η Brooke Sansone έγιναν γονείς για πρώτη φορά

Ο Charlie Puth και η Brooke Sansone υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί και μοιράστηκαν τη χαρά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Σε μια ιδιαίτερα σημαντική προσωπική στιγμή βρίσκονται ο Charlie Puth και η σύζυγός του Brooke Sansone, καθώς ανακοίνωσαν τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού. Το ζευγάρι γνωστοποίησε την είδηση μέσα από κοινή ανάρτηση, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος τους ήρθε στον κόσμο στις 13 Μαρτίου 2026.

Στην ανάρτηση, οι Charlie Puth και Brooke Sansone συνόδευσαν την ανακοίνωση με τη φράση «Hey Jude», συνοδευόμενη από μια μπλε καρδιά, επιβεβαιώνοντας παράλληλα το όνομα που είχαν ήδη αφήσει να εννοηθεί σε προηγούμενες δημοσιεύσεις. Λίγο αργότερα, η Brooke Sansone αποκάλυψε ότι το πλήρες όνομα του παιδιού είναι Jude Crawford Puth, δημοσιεύοντας φωτογραφία και γράφοντας «ο κόσμος μου όλος», αποτυπώνοντας το συναισθηματικό βάρος της στιγμής.

Ο Charlie Puth μοιράστηκε επίσης ένα βίντεο, στο οποίο κρατά το νεογέννητο παιδί του ενώ παίζει στο πιάνο το «Hey Jude» των The Beatles, ένα τραγούδι που έχει φτάσει στην κορυφή του Billboard Hot 100 και συνδέεται πλέον άμεσα με τη νέα αυτή σελίδα της ζωής του.

Η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον Charlie Puth, καθώς συμπίπτει με την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ «Whatever’s Clever!», το οποίο αναμένεται στις 27 Μαρτίου. Ο ίδιος έχει περιγράψει το έργο ως «βαθιά επηρεασμένο από την τζαζ και εξαιρετικά ειλικρινές», τονίζοντας ότι περιλαμβάνει προσωπικές αναφορές στην οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων του πατέρα και του αδελφού του.

Παράλληλα, ο Charlie Puth ετοιμάζεται για την έναρξη της περιοδείας «Whatever’s Clever», η οποία θα ξεκινήσει τον Απρίλιο στο San Diego. Ο καλλιτέχνης έχει ήδη εκφράσει την επιθυμία να συνδυάσει τη νέα του οικογενειακή ζωή με τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, δηλώνοντας ότι «θέλω να είμαι πάντα παρών για το παιδί μου και να διασφαλίσω ότι θα έχει μια φυσιολογική ζωή», προσθέτοντας ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να τον έχει μαζί του σε μέρος της περιοδείας.

Η γέννηση του Jude Crawford Puth σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για τον Charlie Puth και την Brooke Sansone, σε μια περίοδο όπου η προσωπική ευτυχία και η καλλιτεχνική δημιουργία συνυπάρχουν με έντονο τρόπο στη ζωή του καλλιτέχνη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

