Μουσικά Νέα 24.03.2026

Eurovision 2026: Ο Akylas και οι φινλανδοί εκπρόσωποι τραγουδούν μαζί το «Ferto»

Ο Akylas ταξίδεψε στο Ελσίνκι στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής του περιοδείας για τη Eurovision και συναντήθηκε με τους εκπροσώπους της Φινλανδία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η προετοιμασία για τη φετινή Eurovision συνεχίζεται με έντονους ρυθμούς για τον Akyla, ο οποίος πραγματοποιεί μια σειρά εμφανίσεων και συναντήσεων σε ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της προώθησης της συμμετοχής του. Μετά την παρουσία του στο Nordic Eurovision Party, ο Έλληνας καλλιτέχνης ταξίδεψε στη Ελσίνκι, την πρωτεύουσα της Φινλανδία.

Κατά την παραμονή του στη φινλανδική πρωτεύουσα, ο τραγουδιστής είχε την ευκαιρία να συναντήσει Έλληνες της ομογένειας, αλλά και να παρουσιάσει τη μουσική του στο κοινό, ενισχύοντας την προβολή της ελληνικής συμμετοχής λίγο πριν από τον μεγάλο ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε όμως και μια απρόσμενη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Ο Akylas βρέθηκε με τους φετινούς εκπροσώπους της Φινλανδία στον διαγωνισμό, τη διεθνούς φήμης βιολονίστα Linda Lampenius και τον τραγουδιστή Pete Parkkonen.

Οι δύο καλλιτέχνες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στη Eurovision με το τραγούδι Liekinheitin, το οποίο ήδη συζητιέται έντονα ανάμεσα στους φαν του διαγωνισμού και θεωρείται από πολλούς ως ένα από τα δυνατά φαβορί της φετινής διοργάνωσης.

Η συνάντηση των τριών καλλιτεχνών είχε και μια ιδιαίτερα ευχάριστη και χαλαρή στιγμή. Οι ίδιοι μοιράστηκαν στα κοινωνικά δίκτυα ένα χιουμοριστικό βίντεο στο οποίο τραγουδούν μαζί το κομμάτι Ferto, δημιουργώντας ένα απολαυστικό στιγμιότυπο που γρήγορα τράβηξε την προσοχή των φαν της Eurovision Song Contest τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Φινλανδία.

Η ευρωπαϊκή περιοδεία του Akyla αναμένεται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα με νέες εμφανίσεις και δράσεις, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο μουσικό διαγωνισμό της Ευρώπης έχει ήδη ξεκινήσει.

