Hailey Bieber: Το χρώμα που δεν περίμενε κανείς να τολμήσει στο μανικιούρ της

Η Hailey Bieber συνεχίζει να επηρεάζει τον κόσμο της μόδας και των νυχιών με τις πρωτοποριακές της επιλογές. Από girly πουά μέχρι φίνα ροζ και ζεστές γκουρμέ αποχρώσεις, η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί. Ωστόσο, η τελευταία της εμφάνιση απέδειξε ότι και το κλασικό κόκκινο μπορεί να αποκτήσει μια νέα, μοντέρνα διάσταση. Στα after party των Oscars, η Hailey υιοθέτησε μια ζεστή, πολυδιάστατη κόκκινη απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι ένα «ασφαλές» χρώμα μπορεί να γίνει φρέσκο και ανατρεπτικό.

Αντί για ένα απλό κόκκινο, επέλεξε μια πιο σύνθετη εκδοχή με πορτοκαλί και καφέ υποτόνους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που χαρίζει ένταση χωρίς υπερβολή. Το μανικιούρ τονίζει το αμυγδαλωτό σχήμα των νυχιών και προσθέτει κομψότητα σε κάθε εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για επίσημες εμφανίσεις αλλά και για καθημερινά looks που θέλουν μια πινελιά λάμψης και αυτοπεποίθησης.

Πώς να πετύχεις το μανικιούρ βήμα-βήμα

Η βάση είναι πάντα το πρώτο βήμα για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Έπειτα, μπορείς να αναμείξεις ένα κλασικό κόκκινο με λίγο βαθύ καφέ και μια ζεστή nude απόχρωση για να πετύχεις το πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Εφαρμόζεις δύο στρώσεις για βάθος και ολοκληρώνεις με ένα γυαλιστερό top coat που χαρίζει λάμψη «καθρέφτη». Αν προτιμάς, το gel προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ τα απλά βερνίκια αρκούν για ένα άψογο αποτέλεσμα στο σπίτι.

