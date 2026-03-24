Beauty 24.03.2026

Hailey Bieber: Το χρώμα που δεν περίμενε κανείς να τολμήσει στο μανικιούρ της

Η Hailey Bieber τόλμησε ένα νέο, μοντέρνο κόκκινο στο μανικιούρ της, συνδυάζοντας ζεστούς υποτόνους και ένταση
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Hailey Bieber συνεχίζει να επηρεάζει τον κόσμο της μόδας και των νυχιών με τις πρωτοποριακές της επιλογές. Από girly πουά μέχρι φίνα ροζ και ζεστές γκουρμέ αποχρώσεις, η ίδια δεν φοβάται να πειραματιστεί. Ωστόσο, η τελευταία της εμφάνιση απέδειξε ότι και το κλασικό κόκκινο μπορεί να αποκτήσει μια νέα, μοντέρνα διάσταση. Στα after party των Oscars, η Hailey υιοθέτησε μια ζεστή, πολυδιάστατη κόκκινη απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι ένα «ασφαλές» χρώμα μπορεί να γίνει φρέσκο και ανατρεπτικό.

Αντί για ένα απλό κόκκινο, επέλεξε μια πιο σύνθετη εκδοχή με πορτοκαλί και καφέ υποτόνους, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που χαρίζει ένταση χωρίς υπερβολή. Το μανικιούρ τονίζει το αμυγδαλωτό σχήμα των νυχιών και προσθέτει κομψότητα σε κάθε εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για επίσημες εμφανίσεις αλλά και για καθημερινά looks που θέλουν μια πινελιά λάμψης και αυτοπεποίθησης.

Διάβασε επίσης: Τα 7 πιο hot nail trends για την άνοιξη 2026

Πώς να πετύχεις το μανικιούρ βήμα-βήμα

Η βάση είναι πάντα το πρώτο βήμα για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα. Έπειτα, μπορείς να αναμείξεις ένα κλασικό κόκκινο με λίγο βαθύ καφέ και μια ζεστή nude απόχρωση για να πετύχεις το πολυδιάστατο αποτέλεσμα. Εφαρμόζεις δύο στρώσεις για βάθος και ολοκληρώνεις με ένα γυαλιστερό top coat που χαρίζει λάμψη «καθρέφτη». Αν προτιμάς, το gel προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια, ενώ τα απλά βερνίκια αρκούν για ένα άψογο αποτέλεσμα στο σπίτι.

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι η μικρές λεπτομέρειες που θα κάνουν πιο αποτελεσματική τη skincare ρουτίνα σου

Δες επίσης

Τα 6 πράγματα που πρέπει να πετάξεις από την κουζίνα σου τώρα

Η λευκή φούστα γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της άνοιξης

4 ζώδια παίρνουν επιτέλους αυτό που περίμεναν τόσο καιρό

Πώς να κάνεις ένα πασχαλινό τραπέζι που θα μοιάζει με Pinterest board

Το ξυπνο trick για να βάψεις τα αυγά σου χωρίς να κάνεις την κουζίνα σου «χρωματιστή»

Τα 7 πιο hot nail trends για την άνοιξη 2026

Ανάδρομος Ερμής τέλος – Τι αλλάζει επιτέλους στη ζωή σου

Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Το σπίτι σου ποτέ δεν φαίνεται τακτοποιημένο; Δες γιατί

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα