Εκτός της μουσικής διοργάνωση του Ρίο η Chappell Roan μετά την καταγγελία Jorginho

Ένταση για περιστατικό με την ασφάλεια της τραγουδίστριας και την κόρη του ποδοσφαιριστή με δημόσιες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ της ομάδας ασφαλείας της Chappell Roan και της οικογένειας του ποδοσφαιριστή Jorginho, με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο Eduardo Cavaliere να παίρνει δημόσια θέση.

Ο Eduardo Cavaliere ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι η Chappell Roan δεν θα εμφανιστεί στη μουσική διοργάνωση «Todo Mundo no Rio» όσο ο ίδιος βρίσκεται στη δημαρχία. Όπως έγραψε «Όσο είμαι επικεφαλής της πόλης, αυτή η καλλιτέχνιδα δεν θα εμφανιστεί ποτέ στο Todo Mundo no Rio. Αμφιβάλλω ότι η Shakira θα έκανε κάτι τέτοιο». Στην ίδια ανάρτηση προσκάλεσε την 11χρονη κόρη του Jorginho ως επίτιμη καλεσμένη της διοργάνωσης.

Η αντίδραση του Eduardo Cavaliere ήρθε μετά από καταγγελία του Jorginho, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του αναστατώθηκε από συμπεριφορά μέλους της ασφάλειας της τραγουδίστριας σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρωινού, όταν η κόρη του αναγνώρισε την καλλιτέχνιδα.

Ο Jorginho ανέφερε ότι η κόρη του δεν πλησίασε την Chappell Roan, ωστόσο ένας άνδρας της ασφάλειας φέρεται να προσέγγισε την οικογένεια με έντονο ύφος και να τους κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού, προκαλώντας φόβο στο παιδί. Όπως σημείωσε «Η συμπεριφορά ήταν υπερβολικά επιθετική και η κόρη μου κατέληξε να κλαίει».

Η Chappell Roan έδωσε τη δική της εκδοχή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστασιοποιούμενη από το περιστατικό. Η ίδια δήλωσε «Δεν είδα καν τι συνέβη. Δεν είδα γυναίκα ή παιδί. Κανείς δεν με πλησίασε και κανείς δεν με ενόχλησε». Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι δεν έδωσε καμία εντολή σε μέλος της ασφάλειας να παρέμβει και χαρακτήρισε άδικη την υπόθεση ότι υπήρχε αρνητική πρόθεση από την πλευρά της οικογένειας. Όπως είπε «Είναι άδικο να υποθέτει κανείς ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις χωρίς να έχει συμβεί τίποτα».

Κλείνοντας, η Chappell Roan εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, δηλώνοντας «Δεν μισώ τους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μου, ούτε τα παιδιά. Αυτό είναι παράλογο. Λυπάμαι αν κάποιος ένιωσε άβολα, δεν το άξιζε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στη Βραζιλία, ιδίως λόγω της εμπλοκής του Eduardo Cavaliere και της σημασίας της διοργάνωσης «Todo Mundo no Rio», η οποία πραγματοποιείται κάθε Μάιο στην παραλία της Κοπακαμπάνα και φιλοξενεί μεγάλα διεθνή ονόματα της μουσικής σκηνής.

