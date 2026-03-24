Μουσικά Νέα 24.03.2026

Εκτός της μουσικής διοργάνωση του Ρίο η Chappell Roan μετά την καταγγελία Jorginho

Ένταση για περιστατικό με την ασφάλεια της τραγουδίστριας και την κόρη του ποδοσφαιριστή με δημόσιες τοποθετήσεις και από τις δύο πλευρές
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βραζιλία ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε μεταξύ της ομάδας ασφαλείας της Chappell Roan και της οικογένειας του ποδοσφαιριστή Jorginho, με τον δήμαρχο του Ρίο ντε Τζανέιρο Eduardo Cavaliere να παίρνει δημόσια θέση.

Ο Eduardo Cavaliere ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι η Chappell Roan δεν θα εμφανιστεί στη μουσική διοργάνωση «Todo Mundo no Rio» όσο ο ίδιος βρίσκεται στη δημαρχία. Όπως έγραψε «Όσο είμαι επικεφαλής της πόλης, αυτή η καλλιτέχνιδα δεν θα εμφανιστεί ποτέ στο Todo Mundo no Rio. Αμφιβάλλω ότι η Shakira θα έκανε κάτι τέτοιο». Στην ίδια ανάρτηση προσκάλεσε την 11χρονη κόρη του Jorginho ως επίτιμη καλεσμένη της διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: O Jorginho καταγγέλλει επιθετική συμπεριφορά της ασφάλειας της Chappell Roan προς την 11χρονη κόρη του

Η αντίδραση του Eduardo Cavaliere ήρθε μετά από καταγγελία του Jorginho, ο οποίος υποστήριξε ότι η κόρη του αναστατώθηκε από συμπεριφορά μέλους της ασφάλειας της τραγουδίστριας σε ξενοδοχείο στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με τον ποδοσφαιριστή, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρωινού, όταν η κόρη του αναγνώρισε την καλλιτέχνιδα.

Ο Jorginho ανέφερε ότι η κόρη του δεν πλησίασε την Chappell Roan, ωστόσο ένας άνδρας της ασφάλειας φέρεται να προσέγγισε την οικογένεια με έντονο ύφος και να τους κατηγόρησε για έλλειψη σεβασμού, προκαλώντας φόβο στο παιδί. Όπως σημείωσε «Η συμπεριφορά ήταν υπερβολικά επιθετική και η κόρη μου κατέληξε να κλαίει».

Η Chappell Roan έδωσε τη δική της εκδοχή μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποστασιοποιούμενη από το περιστατικό. Η ίδια δήλωσε «Δεν είδα καν τι συνέβη. Δεν είδα γυναίκα ή παιδί. Κανείς δεν με πλησίασε και κανείς δεν με ενόχλησε». Η τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι δεν έδωσε καμία εντολή σε μέλος της ασφάλειας να παρέμβει και χαρακτήρισε άδικη την υπόθεση ότι υπήρχε αρνητική πρόθεση από την πλευρά της οικογένειας. Όπως είπε «Είναι άδικο να υποθέτει κανείς ότι κάποιος έχει κακές προθέσεις χωρίς να έχει συμβεί τίποτα».

Κλείνοντας, η Chappell Roan εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό, δηλώνοντας «Δεν μισώ τους ανθρώπους που ακούν τη μουσική μου, ούτε τα παιδιά. Αυτό είναι παράλογο. Λυπάμαι αν κάποιος ένιωσε άβολα, δεν το άξιζε».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στη Βραζιλία, ιδίως λόγω της εμπλοκής του Eduardo Cavaliere και της σημασίας της διοργάνωσης «Todo Mundo no Rio», η οποία πραγματοποιείται κάθε Μάιο στην παραλία της Κοπακαμπάνα και φιλοξενεί μεγάλα διεθνή ονόματα της μουσικής σκηνής.

Διάβασε επίσης:Η Chappell Roan απαντά στις καταγγελίες Jorginho για το περιστατικό με την κόρη του

Δες επίσης

Eurovision 2026: Ο Akylas και οι φινλανδοί εκπρόσωποι τραγουδούν μαζί το «Ferto»

H Madonna και η Julia Garner τραγουδούν το Like a Virgin και γίνονται viral

Ο Barry Manilow επιστρέφει με νεο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια

Η Jennie των Blackpink ερμηνεύει το Dracula των Tame Impala

Η Rosalía μάγεψε στο Παρίσι: Ποια είναι η φοιτήτρια μόδας πίσω από το εντυπωσιακό της σύνολο

Νότης Σφακιανάκης: Το «5ο Βήμα» επιστρέφει σε συλλεκτική επανέκδοση

Πάνος Κιάμος: Το νέο του τραγούδι «Ξέρεις Πολλούς;» για τον σύγχρονο έρωτα

Διαθέσιμα 12 ακυκλοφόρητα τραγούδια του Βασίλη Καρρά

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας επιστρέφει με το Πέσε Κοιμήσου

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα