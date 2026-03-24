Συγκινεί η Christina Applegate: «Έχω ήδη αγοράσει τον χώρο ταφής μου»

Η Christina Applegate εξηγεί γιατί σκέφτεται καθημερινά τον θάνατο και πώς προετοιμάζει το μέλλον της με γνώμονα την οικογένειά της
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Christina Applegate προχώρησε σε μια ειλικρινή και συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, αποκαλύπτοντας ότι έχει ήδη προχωρήσει σε πρακτικές αποφάσεις που αφορούν το τέλος της ζωής της. Η 54χρονη ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε με τη νόσο το 2021, μίλησε σε συνέντευξή της στο NPR για την καθημερινότητά της και τον τρόπο με τον οποίο η ασθένεια έχει επηρεάσει τη σκέψη και την ψυχολογία της. Όπως ανέφερε «Σκέφτομαι τον θάνατο κάθε μέρα. Για ανθρώπους με μια τέτοια ασθένεια δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί».

Στο ίδιο πλαίσιο αποκάλυψε ότι έχει ήδη αγοράσει τον χώρο ταφής της, εξηγώντας την απόφασή της «Έχω ήδη αγοράσει την θέση μου. Το έκανα ώστε να μην χρειαστεί να το διαχειριστεί κάποιος άλλος για μένα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Christina Applegate δεν αποκάλυψε την τοποθεσία, σημείωσε όμως ότι πρόκειται για ένα μέρος που θεωρεί ιδιαίτερα όμορφο και το οποίο είχε ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Περιέγραψε μάλιστα τη στιγμή της απόφασης «Ρώτησα αν είναι διαθέσιμο και όταν μου είπαν ναι, είπα θα το αγοράσω τώρα».

Η ηθοποιός έχει φροντίσει ακόμη και τις λεπτομέρειες του χώρου, επιλέγοντας το περιβάλλον που θα τον πλαισιώνει. Όπως είπε «Πρέπει να διαλέξω το δέντρο που θα φυτευτεί, γιατί έχει πολύ ήλιο και θέλω όσοι με επισκέπτονται να μην ιδρώνουν».

Παρά τη νηφαλιότητα με την οποία αντιμετωπίζει αυτές τις αποφάσεις, η Christina Applegate παραδέχεται ότι ο φόβος παραμένει έντονος, κυρίως λόγω της οικογένειάς της και ειδικά της κόρης της Sadie Grace LeNoble, 15 ετών, την οποία έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της Martyn LeNoble.

Η ίδια εξομολογήθηκε «Δεν νιώθω καθόλου άνετα με αυτή τη σκέψη, γιατί θα πληγώσω το παιδί μου. Το παιδί μου θα πονέσει». Συνεχίζοντας, ανέφερε με εμφανή συγκίνηση «Φοβάμαι πολύ εξαιτίας της. Δεν μπορώ καν να μιλήσω για αυτό. Δεν ξέρω πώς θα είναι η ζωή της και δεν ξέρεις πότε μπορεί να συμβεί».

Η Christina Applegate έχει μιλήσει και στο παρελθόν για τις δυσκολίες της καθημερινότητάς της με τη νόσο. Σε προηγούμενη συνέντευξη είχε δηλώσει «Δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου από το σπίτι. Αν οι άνθρωποι έβλεπαν πώς είναι η καθημερινότητά μου, δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν. Ούτε εγώ μπορώ κάποιες φορές».

Η μαρτυρία της αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα της ζωής με μια χρόνια και απρόβλεπτη ασθένεια, αλλά και τη δύναμη να αντιμετωπίζει κανείς το μέλλον με ειλικρίνεια και προετοιμασία, ακόμη και όταν αυτό συνοδεύεται από βαθύ συναισθηματικό βάρος.

