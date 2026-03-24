H Madonna και η Julia Garner τραγουδούν το Like a Virgin και γίνονται viral

Το νέο βίντεο των δύο σταρ συνδέεται με τη σειρά «The Studio» ενώ αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τη βιογραφική ταινία της Madonna

Ένα απρόσμενο αλλά έντονα συμβολικό οπτικοακουστικό στιγμιότυπο έδωσαν στη δημοσιότητα η Madonna και η Julia Garner, αναβιώνοντας το εμβληματικό «Like a Virgin» μέσα από ένα βίντεο γυρισμένο στα κανάλια της Βενετίας. Οι δύο γυναίκες εμφανίζονται καθισμένες δίπλα δίπλα σε γόνδολα, ενώ ο βαρκάρης τις οδηγεί μέσα από το ιστορικό τοπίο της ιταλικής πόλης, με τις ίδιες να συγχρονίζουν τα χείλη τους με το τραγούδι που αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία της Madonna στο Billboard Hot 100.

Το σύντομο απόσπασμα λειτουργεί ως ευθεία αναφορά στο αυθεντικό βίντεο του «Like a Virgin», το οποίο είχε σκηνοθετήσει η Mary Lambert και είχε καθιερώσει τη Madonna ως παγκόσμιο σύμβολο της ποπ κουλτούρας. Στη νέα εκδοχή, η Madonna και η Julia Garner εμφανίζονται με παρόμοια αισθητική, φορώντας τζιν και μαύρα πανωφόρια, ενώ κρατούν ψάθινα καπέλα, αναπαράγοντας στοιχεία της αρχικής εικόνας με σύγχρονη ματιά. Η λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο αναφέρει «Like a Virgin ξανά και ξανά», υπογραμμίζοντας τον επαναληπτικό και νοσταλγικό χαρακτήρα της αναφοράς.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που προκάλεσε, παραμένει ασαφές ποιος είναι ο ακριβής σκοπός του βίντεο, καθώς δεν έχει δοθεί επίσημη διευκρίνιση από την πλευρά της Madonna. Ωστόσο, η χρονική συγκυρία δεν θεωρείται τυχαία, καθώς τόσο η Madonna όσο και η Julia Garner έχουν ενταχθεί στο καστ της δεύτερης σεζόν της σειράς «The Studio» της Apple TV, στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Seth Rogen, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders, Kathryn Hahn και Bryan Cranston.

Η συμμετοχή της Madonna στη σειρά σηματοδοτεί την επιστροφή της σε ρόλο μυθοπλασίας μετά από δύο δεκαετίες, καθώς η τελευταία της κινηματογραφική εμφάνιση σε live action ανάγεται στο «Swept Away» το 2002, ενώ είχε πραγματοποιήσει και μια σύντομη εμφάνιση στη σειρά «Will & Grace» το 2003.

Την ίδια στιγμή, η παρουσία της Julia Garner δίπλα στη Madonna επαναφέρει στο προσκήνιο τη βιογραφική ταινία για τη ζωή της τραγουδίστριας, στην οποία η Julia Garner έχει επιλεγεί για να την ενσαρκώσει. Το πρότζεκτ, που ανακοινώθηκε το 2020, έχει περάσει από διαδοχικές φάσεις αναστολής και επανεκκίνησης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει σαφής εικόνα για την εξέλιξή του. Ωστόσο, η Julia Garner είχε δηλώσει πρόσφατα με βεβαιότητα ότι εξακολουθεί να συνδέεται με τον ρόλο.

Η κοινή τους εμφάνιση στη Βενετία, σε συνδυασμό με το συμβολικό βάρος του «Like a Virgin», αναδεικνύει τη διαχρονική επιρροή της Madonna, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από τις επόμενες καλλιτεχνικές της κινήσεις.

