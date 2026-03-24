Living 24.03.2026

Τα 6 πράγματα που πρέπει να πετάξεις από την κουζίνα σου τώρα

Αν θέλεις να κάνεις ένα μικρό «ξεκαθάρισμα», υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να απομακρύνεις άμεσα από την κουζίνα σου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η κουζίνα είναι ένας από τους πιο πολυσύχναστους χώρους του σπιτιού. Εκεί ετοιμάζουμε τα γεύματά μας, αποθηκεύουμε τρόφιμα και περνάμε αρκετό χρόνο μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, πολλές φορές γεμίζει με αντικείμενα που είτε έχουν φθαρεί είτε απλώς δεν είναι πια χρήσιμα. Με τον καιρό, συσσωρεύονται πράγματα που όχι μόνο καταλαμβάνουν χώρο, αλλά μπορεί να επηρεάζουν και την υγιεινή ή την ασφάλεια των τροφίμων.

Ένας μικρός έλεγχος στα ντουλάπια και στους πάγκους της κουζίνας μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Πετώντας αντικείμενα που δεν χρειάζονται πια, ο χώρος γίνεται πιο καθαρός, πιο οργανωμένος και πιο λειτουργικός. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις ένα μικρό «ξεκαθάρισμα», υπάρχουν μερικά πράγματα που καλό είναι να απομακρύνεις άμεσα από την κουζίνα σου.

kouzina
unsplash

Διάβασε επίσης: Τα 5 ρούχα που δεν πρέπει ποτέ να πλένεις μαζί

1. Παλιά σφουγγάρια πιάτων

Τα σφουγγάρια πιάτων είναι από τα πιο συνηθισμένα αντικείμενα στην κουζίνα, αλλά και από τα πιο «παραμελημένα». Με τον καιρό συγκεντρώνουν υγρασία, υπολείμματα τροφών και βακτήρια. Αν ένα σφουγγάρι έχει αρχίσει να μυρίζει άσχημα ή έχει χάσει το σχήμα του, είναι σημάδι ότι πρέπει να αντικατασταθεί. Πολλοί ειδικοί προτείνουν να αλλάζουμε το σφουγγάρι πιάτων κάθε λίγες εβδομάδες, ώστε να διατηρείται η κουζίνα πιο υγιεινή.

2. Πλαστικά δοχεία χωρίς καπάκι

Σχεδόν σε κάθε κουζίνα υπάρχει ένα ντουλάπι γεμάτο πλαστικά δοχεία αποθήκευσης. Πολύ συχνά όμως συσσωρεύονται δοχεία χωρίς το σωστό καπάκι ή καπάκια που δεν ταιριάζουν πουθενά. Αυτά τα αντικείμενα απλώς καταλαμβάνουν χώρο χωρίς να εξυπηρετούν κάποιον πραγματικό σκοπό. Ένα γρήγορο ξεκαθάρισμα μπορεί να ελευθερώσει αρκετό χώρο στα ντουλάπια σου.

kouzina
unsplash

3. Πολύ παλιά μπαχαρικά

Τα μπαχαρικά δεν χαλάνε εύκολα, όμως με τον χρόνο χάνουν το άρωμα και τη γεύση τους. Αν έχεις βαζάκια μπαχαρικών που βρίσκονται στο ντουλάπι σου εδώ και χρόνια, πιθανότατα δεν προσφέρουν πια τη γεύση που θα έπρεπε. Ένα απλό τεστ είναι να τα μυρίσεις. Αν το άρωμα είναι πολύ αδύναμο ή σχεδόν ανύπαρκτο, ίσως ήρθε η στιγμή να τα αντικαταστήσεις.

4. Φθαρμένες ξύλινες κουτάλες

Οι ξύλινες κουτάλες είναι πρακτικές και αγαπημένες στην κουζίνα, όμως με τον χρόνο μπορεί να εμφανίσουν ρωγμές ή να απορροφήσουν μυρωδιές από τα φαγητά. Όταν το ξύλο αρχίζει να φθείρεται, μπορεί να συγκρατεί υγρασία και βακτήρια. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλύτερο να τις αντικαταστήσεις με καινούριες.

kouzina
unsplash

5. Παλιά τηγάνια με φθαρμένη επίστρωση

Τα αντικολλητικά τηγάνια είναι ιδιαίτερα πρακτικά, αλλά δεν διαρκούν για πάντα. Όταν η αντικολλητική επίστρωση αρχίζει να φθείρεται ή να ξεφλουδίζει, το σκεύος δεν λειτουργεί πλέον σωστά. Εκτός από την ευκολία στο μαγείρεμα, ένα φθαρμένο τηγάνι μπορεί να κάνει και το φαγητό να κολλάει πιο εύκολα. Αν παρατηρείς τέτοια σημάδια, ίσως είναι ώρα για αντικατάσταση.

6. Ληγμένα τρόφιμα που έχουν ξεχαστεί

Στο πίσω μέρος των ντουλαπιών ή του ψυγείου συχνά βρίσκονται τρόφιμα που έχουν ξεχαστεί για μήνες. Σάλτσες, κονσέρβες ή συσκευασίες που έχουν λήξει εδώ και καιρό απλώς καταλαμβάνουν χώρο και δημιουργούν ακαταστασία. Ένας έλεγχος στις ημερομηνίες λήξης μπορεί να βοηθήσει να οργανώσεις καλύτερα την κουζίνα σου και να ξέρεις ακριβώς τι έχεις διαθέσιμο.

kasmir_kouzina1
unsplash

Διάβασε επίσης: Καθάρισε το δωμάτιό σου με 5 κινήσεις που θα καθαρίσουν και το μυαλό σου

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

αντικείμενα κουζίνα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Hailey Bieber: Το χρώμα που δεν περίμενε κανείς να τολμήσει στο μανικιούρ της

Η λευκή φούστα γίνεται ο απόλυτος πρωταγωνιστής της άνοιξης

4 ζώδια παίρνουν επιτέλους αυτό που περίμεναν τόσο καιρό

Πώς να κάνεις ένα πασχαλινό τραπέζι που θα μοιάζει με Pinterest board

Το ξυπνο trick για να βάψεις τα αυγά σου χωρίς να κάνεις την κουζίνα σου «χρωματιστή»

Τα 7 πιο hot nail trends για την άνοιξη 2026

Ανάδρομος Ερμής τέλος – Τι αλλάζει επιτέλους στη ζωή σου

Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Το σπίτι σου ποτέ δεν φαίνεται τακτοποιημένο; Δες γιατί

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Πρώτο χτύπημα Τσίπρα! «Έκλεισαν» στο νέο κόμμα Αχτσιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Gov Agri-Wallet: Μια ψηφιακή μεταρρύθμιση ή ένα πείραμα ψηφιακού ελέγχου στον αγροτικό κόσμο;

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα

Μέση Ανατολή… Θολό το τοπίο: Ο Τραμπ ανακοινώνει αναβολή των πληγμάτων – Το Ιράν διαψεύδει και προειδοποιεί με αντίποινα