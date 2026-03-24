Κατερίνα Καινούργιου: Λίγο πριν γεννήσει μοιράστηκε μια συγκινητική ανάρτηση

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μετρά αντίστροφα για τη γέννηση της κόρης της

Τις πιο συγκινητικές και ξεχωριστές στιγμές της ζωής της βιώνει αυτή την περίοδο η Κατερίνα Καινούργιου, καθώς βρίσκεται πλέον στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης της και ετοιμάζεται να κρατήσει για πρώτη φορά στην αγκαλιά της την κόρη της. Η γνωστή παρουσιάστρια μετρά αντίστροφα μέχρι τον ερχομό του παιδιού της, που αναμένεται κοντά στην περίοδο του Πάσχα.

Η παρουσιάστρια της πρωινής εκπομπής «Super Κατερίνα» συνεχίζει να μοιράζεται με το τηλεοπτικό κοινό αλλά και με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητά της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Δεν κρύβει τον ενθουσιασμό αλλά και τη συγκίνησή της για το νέο κεφάλαιο που ανοίγει στη ζωή της.

Το βράδυ της Δευτέρας, 23 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου έκανε μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε εμφανίζεται χαμογελαστή, ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλιά και αποπνέοντας ευτυχία για το θαύμα της μητρότητας που βιώνει.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, επέλεξε να εκφράσει τα συναισθήματά της με λίγα αλλά πολύ δυνατά λόγια, γράφοντας ότι: «Το να σε μεγαλώνω μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου». Η φράση αυτή συγκίνησε πολλούς από τους ακολούθους της, οι οποίοι έσπευσαν να της στείλουν ευχές και μηνύματα αγάπης.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, περιμένουν με ανυπομονησία τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού. Το ζευγάρι φαίνεται να διανύει μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο, καθώς προετοιμάζεται για τη νέα πραγματικότητα που θα φέρει η γέννηση της μικρής τους.

Όσο πλησιάζει η μεγάλη στιγμή, η Κατερίνα Καινούργιου δεν κρύβει την ανυπομονησία της. Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι γεμάτες συγκίνηση, καθώς η ίδια ετοιμάζεται να ζήσει την πιο σημαντική εμπειρία της ζωής της: τη μητρότητα.

