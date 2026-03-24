Ο Adam Sandler ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025

Ο Tom Cruise και ο Mark Wahlberg ακολουθούν με μικρή διαφορά, ενώ τα συνολικά έσοδα των κορυφαίων σταρ σημειώνουν πτώση 20%

Ο Adam Sandler αναδείχθηκε ο πιο ακριβοπληρωμένος ηθοποιός για το 2025, σύμφωνα με τη νέα λίστα «The Highest Paid Actors of 2025» που δημοσίευσε το Forbes, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του εμπορική δυναμική στη βιομηχανία του κινηματογράφου. Ο Adam Sandler κατέγραψε καθαρά έσοδα 48 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως από τη συμμετοχή του σε παραγωγές όπως τα «Happy Gilmore 2» και «Jay Kelly», αφήνοντας πίσω του με μικρή διαφορά άλλους μεγάλους πρωταγωνιστές του Hollywood.

Στη 2η θέση βρίσκεται ο Tom Cruise με 46 εκατομμύρια δολάρια καθαρά, ενώ την 3η θέση καταλαμβάνει ο Mark Wahlberg με 44 εκατομμύρια. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης ονόματα όπως η Scarlett Johansson, ο Brad Pitt και η νεότερη εκπρόσωπος της λίστας Millie Bobby Brown, γεγονός που αποτυπώνει τη συνύπαρξη διαφορετικών γενεών στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Παρά τα υψηλά ποσά, τα συνολικά έσοδα των 20 κορυφαίων ηθοποιών παρουσίασαν μείωση 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εξέλιξη που αποδίδεται στη στροφή του κοινού προς τις streaming πλατφόρμες και στη μείωση της προσέλευσης στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Ο Adam Sandler, ωστόσο, εμφανίζεται αποφασισμένος να συνεχίσει δυναμικά την καριέρα του. Σε πρόσφατη εμφάνισή του, παραλαμβάνοντας το Career Achievement Award στα AARP’s Movies for Grownups Awards, δήλωσε με χιούμορ «Δεν ξέρω πόσος χρόνος μου απομένει, ίσως 60 ή 70 χρόνια, ίσως και 90 αν αρχίσω γυμναστική. Υπόσχομαι ότι θα κάνω τουλάχιστον 50 ακόμη ταινίες πριν πεθάνω και τουλάχιστον οι 25 θα είναι καλές».

Η επιρροή του Adam Sandler εκτείνεται και στη νεότερη γενιά ηθοποιών. Σε δημόσια συζήτηση στο Los Angeles, ο Timothée Chalamet εξήρε την ερμηνεία του στο «Punch Drunk Love», δηλώνοντας: «Για ηθοποιούς της γενιάς μου είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες. Είναι συγκλονιστική και βαθιά ανθρώπινη. Επειδή έχεις φτάσει σε τόσο εμπορικά ύψη, κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται πόσο επιδραστική ήταν».

Η πρωτιά του Adam Sandler επιβεβαιώνει τη σταθερή του παρουσία στην κορυφή της βιομηχανίας, σε μια περίοδο όπου το τοπίο του κινηματογράφου μεταβάλλεται ραγδαία, αλλά η εμπορική αξία των μεγάλων ονομάτων εξακολουθεί να καθορίζει τις ισορροπίες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

