O Vin Diesel αποχαιρετά το Fast & Furious και προαναγγέλλει το φινάλε της εμβληματικής σειράς

O Vin Diesel μιλά για το βάρος της τελευταίας ταινίας και υπόσχεται μια επιστροφή στις ρίζες που ξεκίνησαν το κινηματογραφικό φαινόμενο

Σε μια εκτενή και συναισθηματικά φορτισμένη ανάρτηση, ο Vin Diesel τίμησε την πορεία του «Fast & Furious» και έδωσε νέα στοιχεία για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία της σειράς, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 17 Μαρτίου 2028. Ο ηθοποιός, που αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο του franchise από την πρώτη ταινία του 2001, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ολοκλήρωσης μιας ιστορίας που εκτείνεται σε περισσότερα από 25 χρόνια.

Όπως ανέφερε «25 χρόνια. 8 σκηνοθέτες. Αμέτρητοι σεναριογράφοι, συνεργεία και ηθοποιοί, ο καθένας προσέφερε κάτι αυθεντικό σε μια ιστορία που ξεπέρασε τις τάσεις, τους επικριτές και τον ίδιο τον χρόνο. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία. Συμβαίνει επειδή άνθρωποι αφιερώνονται σε κάτι μεγαλύτερο από τον εαυτό τους».

Διάβασε επίσης: Η Rebecca Ferguson σχεδόν απουσιάζει από το Dune Part Three

Ο Vin Diesel αποκάλυψε επίσης ότι στην ομάδα εντάσσεται ο σεναριογράφος Michael Lesslie, γνωστός για έργα όπως το «The Hunger Games The Ballad of Songbirds & Snakes», εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την κατεύθυνση της νέας ταινίας «Ακούγοντας τι θέλει να προσφέρει στο επόμενο κεφάλαιο, ένιωσα ξανά το ίδιο συναίσθημα. Μια ιστορία με κάτι αληθινό να χτυπά μέσα της».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο συναισθηματικό βάρος που συνοδεύει το τέλος της σειράς «Υπάρχει ένα ιδιαίτερο βάρος όταν καλείσαι να παραδώσεις ένα φινάλε. Μια ευθύνη που νιώθεις μέσα σου απέναντι σε όλους όσοι συνέβαλαν για να φτάσουμε εδώ και στο κοινό που έμεινε. Δεν το παίρνεις ελαφρά. Το χρησιμοποιείς ως καύσιμο».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η επιστροφή στο Los Angeles, εκεί όπου ξεκίνησε το franchise, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό «Όταν συνειδητοποιείς ότι επιστρέφεις στους δρόμους όπου ξεκίνησαν όλα, κάτι κουμπώνει. Η πόλη που έκανε την πρώτη ταινία να ζωντανέψει είναι ακόμη εδώ. Το να επιστρέφεις για να κλείσεις σωστά αυτή την ιστορία δεν είναι απλώς πρακτικό ζήτημα. Είναι δώρο».

Η τελευταία ταινία αναμένεται να συνεχίσει από τα γεγονότα του «Fast X» του 2023, αφήνοντας ανοιχτές τις τύχες βασικών χαρακτήρων, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες θα επαναφέρει το στοιχείο των street races και της κουλτούρας των αυτοκινήτων που χαρακτήρισε τις απαρχές της σειράς.

Ο Vin Diesel συνέκρινε το «Fast & Furious» με άλλα επερχόμενα πρότζεκτ του, επισημαίνοντας ότι η ουσία βρίσκεται στις ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν: «Αυτό είναι που με κρατά εδώ. Η συνάντηση δημιουργών γύρω από κάτι που έχει σημασία. Καμία δημιουργία δεν γίνεται μόνη της. Η διάθεση να χτίσεις κάτι μαζί είναι αυτό που αγαπώ περισσότερο σε αυτή τη δουλειά».

Το «Fast & Furious» παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα κινηματογραφικά franchises παγκοσμίως, με τη νέα ταινία να καλείται να ολοκληρώσει μια πορεία που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: Ο Cristiano Ronaldo έχει ρόλο στο φινάλε του Fast and Furious

