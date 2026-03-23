Μαρία Ηλιάκη: Τρυφερές στιγμές με την κόρη της δίπλα στη θάλασσα

Η Μαρία Ηλιάκη μοιράζεται τρυφερά στιγμιότυπα από τη βόλτα με την κόρη της δίπλα στη θάλασσα

Η Μαρία Ηλιάκη εκμεταλλεύτηκε ένα ήρεμο απόγευμα Κυριακής για να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στην οικογένειά της και ιδιαίτερα στην κόρη της, Κατερίνα Μανουσάκη. Παρά τις πολλές επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η παρουσιάστρια φροντίζει τα Σαββατοκύριακα να είναι αφιερωμένα στον σύζυγό της, Στέλιο Μανουσάκη, και στην κόρη τους.

Αυτή τη φορά, επέλεξε να περάσει τη μέρα δίπλα στη θάλασσα, μαζί με την Κατερίνα και τις φίλες της μικρής. Οι στιγμές γεμάτες παιχνίδι, γέλια και βόλτες στην αμμουδιά έγιναν αφορμή για ξεγνοιασιά και χαρά, προσφέροντας στην παρουσιάστρια μια ευκαιρία να απολαύσει την αθωότητα και την ενέργεια της κόρης της.

Στο τέλος της ημέρας, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τη βόλτα, συνοδεύοντάς τες με τρυφερά λόγια: «Οι ώρες δίπλα στη θάλασσα με τους φίλους της κόρης μου μου θυμίζουν πόσο απλά βλέπουν τα παιδιά τον κόσμο… πόσο καθαρά αγαπούν, φροντίζουν και υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον».

Με αυτή την ανάρτηση, η Μαρία Ηλιάκη αναδεικνύει τη σημασία της οικογένειας και της καθημερινής ποιότητας χρόνου, δείχνοντας ότι οι μικρές στιγμές γίνονται πολύτιμες μνήμες που μένουν για πάντα.

