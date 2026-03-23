Το capri παντελόνι είναι το item που δεν πρέπει να λείπει από τη βαλίτσα των πασχαλινών σου διακοπών

Το capri παντελόνι επιστρέφει δυναμικά το καλοκαίρι του 2026, με εμφανίσεις από τα it-girls που το κάνουν να ξεχωρίζει

Το capri που βρίσκεται ανάμεσα σε σορτς και κλασικό παντελόνι, επιστρέφει δυναμικά στη μόδα φέτος, προσφέροντας άνεση αλλά και στυλ. Από τη δεκαετία του 1990, όταν η Sarah Jessica Parker στο Sex and the City το έκανε must-have της γκαρνταρόμπας, έως σήμερα, το capri παραμένει ένα κομμάτι που συνδυάζει τη διαχρονική κομψότητα με σύγχρονες τάσεις.

Τα it girls του σήμερα, όπως η Bella Hadid, η Hailey Bieber και η Emily Ratajkowski, δείχνουν πώς μπορεί να φορεθεί με ανατρεπτικό τρόπο, προσαρμόζοντάς το σε κάθε περίσταση. Από casual βόλτες με σαγιονάρες ή μπαλαρίνες μέχρι πιο σοφιστικέ εμφανίσεις με mules, το capri υπόσχεται να γίνει το απόλυτο καλοκαιρινό staple της γκαρνταρόμπας σας.

Flat σαγινάρες

Για όσες προτιμούν την άνεση, οι flat σαγιονάρες αποτελούν την ιδανική επιλογή. Τα κλασικά μοντέλα συνδυάζουν πρακτικότητα και στιλ, ενώ οι ψηλοτάκουνες σαγιονάρες σε στυλ mules προσθέτουν μια κομψή νότα ακόμα και σε casual look.

Μπαλαρίνες

Η Bella Hadid, από την άλλη, εμπνέεται από την αθωότητα και τη φινέτσα των 50s. Συνδύασε ένα καρό capri Vichy με κόκκινο και λευκό χρώμα με ένα minimal backless top και κόκκινες μπαλαρίνες, δημιουργώντας ένα look που παραπέμπει στις κλασικές βόλτες στις γραφικές γαλλικές πόλεις και την αισθητική Brigitte Bardot. Οι μπαλαρίνες, με στρογγυλεμένο μύτο, προσδίδουν κομψότητα και αναδεικνύουν τη θηλυκότητα, ενώ παραμένουν άνετες για όλη την ημέρα.

Mules με τακούνι

Για όσες θέλουν να ανεβάσουν το στυλ τους σε πιο σοφιστικέ επίπεδο, τα mules με τακούνι αποτελούν ιδανική επιλογή. Συνδυάζοντας ένα capri με ένα κομψό blazer, μπορεί να δημιουργηθεί μια λιτή αλλά εξαιρετικά κομψή εμφάνιση. Η επιλογή αυτή αποδεικνύει πως το capri μπορεί να μεταμορφωθεί από καθημερινό ρούχο σε κομμάτι υψηλής αισθητικής με λίγα απλά βήματα.

Τέλος, το capri προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες styling. Συνδυάζεται άψογα με tops, t-shirts, πουκάμισα, ή ακόμα και πιο επίσημα blazers, ενώ τα παπούτσια παίζουν καθοριστικό ρόλο στην τελική εικόνα. Το μυστικό βρίσκεται στην ισορροπία, καθώς ένα απλό capri μπορεί να μετατραπεί σε fashion statement, αρκεί να επιλεγούν τα σωστά αξεσουάρ και παπούτσια.

Με τη σωστή προσέγγιση, το capri γίνεται ένα κομμάτι που αγαπούν τόσο οι λάτρεις της άνεσης όσο και οι fans της υψηλής μόδας. Το καλοκαίρι του 2026 ανήκει στο capri, ένα παντελόνι που παντρεύει το casual με το glam, αφήνοντας ελεύθερη τη δημιουργικότητα και τη φαντασία στο styling.

