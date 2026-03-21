Fashion 21.03.2026

Balloon skirt: Το statement κομμάτι που ανανεώνει κάθε σύνολο

Η balloon φούστα επιστρέφει δυναμικά και φέρνει όγκο, κίνηση και παιχνιδιάρικο στυλ στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα
Μαρία Χατζηγιάννη

Οι statement φούστες επιστρέφουν δυναμικά αυτή τη σεζόν και η balloon ξεχωρίζει για τη χαρακτηριστική της σιλουέτα και τον παιχνιδιάρικο όγκο της. Το γλυπτικό της σχήμα δίνει νέα διάσταση σε κάθε outfit, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και τα πιο ιδιαίτερα trends μπορούν να γίνουν φορέσιμα και κομψά.

Με ένα απλό tank top ή λευκό T-shirt η balloon φούστα ισορροπεί τον όγκο της, ενώ ένα fitted πουκάμισο προσθέτει πιο structured διάσταση. Η σιλουέτα που δημιουργεί τραβά τα βλέμματα χωρίς να χρειάζεται υπερβολικά αξεσουάρ ή layering.

Διάβασε επίσης: Πουλόβερ και τζιν: Πώς να κάνεις τον κλασικό συνδυασμό να αποκτήσει ενδιαφέρον

Για ένα πιο fashion-forward αποτέλεσμα, συνδύασε τη με ένα κοντό σακάκι και loafers ή ακόμα και κάλτσες σε αντίθεση χρωμάτων, δημιουργώντας ένα preppy και μοντέρνο styling. Για βραδινές εμφανίσεις, ένα sleek top και ψηλοτάκουνα παπούτσια αναδεικνύουν την παιχνιδιάρικη φούστα σε statement κομμάτι που ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια.

Παρά την έντονη προσωπικότητά της, η balloon φούστα είναι πιο ευέλικτη απ’ ό,τι φαίνεται. Από casual city looks μέχρι πιο formal office styling, μπορεί να ανανεώσει κάθε σύνολο, προσθέτοντας διάθεση και κίνηση σε κάθε βήμα.

Η ζωντάνια της και η ικανότητά της να μεταμορφώνει ένα outfit σε μια στιγμή την κάνουν must-have για κάθε fashionista που θέλει να πειραματιστεί με όγκο και σχήμα. Όπως έχει ήδη αποδείξει η Zendaya, το micro trend αυτό έχει fun χαρακτήρα και αξίζει μια θέση στη ντουλάπα σου.

Διάβασε επίσης: Gucci Giglio: Η it-bag που ανανεώνει τον ορισμό του luxury

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Sydney Sweeney: Σέξι και κομψή στη νέα συλλογή εσωρούχων SYRN

Το λιλά επιστρέφει στο μακιγιάζ και γίνεται η πιο φρέσκια τάση

Τα 4 πιο πεισματάρικα ζώδια και γιατί όλοι θέλουν να τα έχουν φίλους

Πώς να στολίσεις το πασχαλινό σου τραπέζι με λουλούδια και να το ζηλέψουν όλοι

Εαρινή Ισημερία 2026: Μπήκε και επίσημα η άνοιξη, πότε αλλάζει η ώρα

Αυτά τα 4 ζώδια πατάνε restart και τα αλλάζουν όλα

Cherry Blossom Nails: Το floral μανικιούρ που κάνει θραύση φέτος την άνοιξη

Παγκόσμια ημέρα ευτυχίας: Η Φινλανδία η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου – Η θέση της Ελλάδας

Πες «αντίο» στα τζιν παντελόνια και υποδέξου τις cargo βερμούδες

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Φάκελος «ΕΚΚΟΜΕΔ»: 105 εκατ. ευρώ στους σταθμούς εθνικής εμβέλειας και μηδέν για όσους το κράτος αρνείται να αδειοδοτήσει!

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Η προστασία των ανηλίκων στο επίκεντρο της συζήτησης στο MAD Forum 2026 – Νάνση Βέρρα (Allwyn): «Το Υπεύθυνο Παιχνίδι στρατηγικός πυλώνας της εταιρείας»

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Κοινοβουλευτική ερώτηση Σαρακιώτη για τον αποκλεισμό των περιφερειακών ΜΜΕ από τις ενισχύσεις του ΕΚΚΟΜΕΔ

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Πυρηνική ενέργεια: «Παίζουμε με τη φωτιά»

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές

Ενεργειακό Σοκ: Κοντά στα 2 Ευρώ η Βενζίνη και Άλμα 35% στο Φυσικό Αέριο – Σε Αναμμένα Κάρβουνα οι Καταναλωτές