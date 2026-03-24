Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκαλύπτει τη φορά που συνάντησε τον Orlando Bloom

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε στο The 2Night Show την ξεχωριστή της εμπειρία από τη συνάντηση με τον Orlando Bloom στη Νέα Υόρκη

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο The 2Night Show τη Ντορέττα Παπαδημητρίου και τον Κωνσταντίνο Μούσουλη σε μια εκπομπή γεμάτη γέλιο και αποκαλύψεις, με αφορμή τη νέα τους κινηματογραφική συνεργασία στην ταινία «Φίλοι για πάντα».

Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε ξεκαρδιστικές ιστορίες από τις επαφές της με διεθνείς σταρ του κινηματογράφου, όπως ο Orlando Bloom και ο George Clooney, ενώ μίλησε και για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου αποκάλυψε ότι συμμετέχει σε ένα δράμα εποχής, την παράσταση «Άνθρωπος χωρίς Όνομα», και συνεχίζει με το αθλητικό της vidcast «Game On».

Με χιούμορ αναφέρθηκε στα παιδιά της και την εμπειρία τους μεγαλώνοντας με επώνυμους γονείς. «Ο μεγάλος μου γιος σπουδάζει στην Κύπρο. Ανεβάσαμε μαζί ένα Story και του έλεγαν “Πού την ξέρεις την Ντορέττα”; Και τότε τους απάντησε ότι είμαι η μαμά του», είπε η ηθοποιός, προκαλώντας γέλια στο στούντιο.

Στη συνέχεια σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση ότι θα δεχόταν ακόμα και μια συμμετοχή ως κομπάρσα σε χολιγουντιανή παραγωγή με τον Brad Pitt. Παράλληλα, μοιράστηκε την εμπειρία της από την προσωπική της επαφή με τον Orlando Bloom σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης, αλλά και από παραστάσεις στις οποίες είδε τον George Clooney, εκφράζοντας θαυμασμό για το ταλέντο τους: «Έχω δει από κοντά τον Orlando Bloom σε ένα ξενοδοχείο στη Νέα Υόρκη, τον κοίταζα σαν χάνος και μου είπε «Hi»! Έχω δει στο θέατρο και τον George Clooney. Πολύ ωραία η παράσταση. Μου άρεσε πολύ όπως έπαιξε».





